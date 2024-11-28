就業人數｜第3季就業收入中位數按季升900元 勞動及就業人口未回復去年水平

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政府近年出招搶人才，惟政府統計處今日（28日）公布，在撇除外傭後，今年第三季的勞動人口及就業人口，分別只有348.86萬人及336.87萬人，兩者均低於去年同期；每月就業收入中位數則按季升900元至2.2萬元。

統計處發表今年7至9月《綜合住戶統計調查按季統計報告》，撇除外傭的全港勞動人口有348.86萬人，按季增加約1.42萬人；就業人口就有336.87萬人，按季亦增加約9,000人；惟勞動人口及就業人數均未回復去年同期水平，分別較去年第三季少約3萬人及約3.5萬人。

政府近年推出高才通及其他高端人才計劃，對最受影響的35至44歲人才組群有輕微影響。其中35至39歲組群有22.1萬名勞動人口，按季增加300人；較去年同期的21.7萬人，按年增加4,000人；惟25至29歲、以及20至24歲勞動人口就按年下跌。

第三季失業人數則為11.9萬人，失業率經季節性調整後維持3.0%，但按年微升0.2個百分點。以行業分類，樓房裝飾、修葺及保養失業率最高，達5.8%；其次是住宿及膳食服務、以及零售，失業率分別是4.9%及4.4%。就業不足人數有4.6萬人，較上季增加1,500人；就業不足率維持上季的1.2%，但仍較去年同期高0.2百分點。

撇除外傭的每月就業收入中位數就有好轉，由上季21,100元，升至22,000元，亦高於去年同期的20,500元。升幅主要反映於男性身上，男性月入中位數為24,500元，按季升500元；女性月入中位數就維持在上季的2萬元水平。整體家庭住戶每月入息中位數則為3萬元，較上季增加300元。

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