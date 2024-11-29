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STEAM學校｜連續8年獲選資訊科技教育卓越中心　佛教慈敬校長：善用AI學習大趨勢

升學教育

撰文： 古晨燕

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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AI帶來的挑戰讓世人思考未來需要怎樣的人才，作為教育中人，如何裝備學生？范秀琪校長說 ：「知識不等於全部。」慈敬希望教會學生思考、尊重他人和懂得溝通。（越玲瓏攝）

【佛教慈敬學校/人工智能/道路安全議會/校網46】人工智能（AI）無疑是當今世界的熱門話題，道路安全議會早前也舉辦以「留心蛋」為主題的AI繪畫比賽慶祝成立51周年。佛教慈敬學校有5名學生參加，校長范秀琪說是一個很好的嘗試。她指出，AI是大趨勢，學生要識，老師也要學，問題是「如何善用」。

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佛教慈敬學校素來重視資訊科技教育，「我們的STEAM行得前」，該校今年更是連續第8年榮獲教育局委任為資訊科技教育卓越中心。疫情初期不少學校都為遙距教學手忙腳亂，當時慈敬很快便能用Zoom、Google Classroom教學。學校數年前高小已教micro:bit，但利用生成式人工智能軟件創作對學生來說亦是新猶。

是次AI繪畫比賽由視覺藝術科的羅少梅老師指導5名五年級學生參加，學生兩、三日內學會如何用人工智能繪圖軟件、如何輸入關鍵字生成圖像等，然後自行創作。「同學都覺得（AI生成圖）很新奇，很樂意嘗試」。范校長說看過學生的作品，雖然簡單，但是很好的嘗試。

范校長直言AI是大趨勢，現在要討論的應該是「我們怎樣善用AI於學與教」。面對新事物，作為老師，首先「不要怕」，她想起自己初入行時，「用PowerPoint已經很厲害」。小朋友要識AI，老師也要學，視乎學到多深。慈敬有資助教師去進修，也有舉辦教師工作坊，讓老師認識AI背後的原理、如何用Prompt AI出題目、寫教材等。利用AI工具，的確可節省不少時間，她笑著舉例——出通告。

佛教慈敬學校有一輛英語巴士圖書館Chi King Power。（越玲瓏攝）

為慶祝道路安全議會成立51周年，議會將於12月1日（星期日）在九龍城啟德車站廣場舉行「道路安全議會51周年『留心勿搗蛋』道路安全嘉年華」。「『留心勿搗蛋』道路安全AI繪畫創作比賽」設有冠、亞、季及「最具人氣大獎」四個獎項，得獎者將獲邀出席於「道路安全議會51周年『留心勿搗蛋』道路安全嘉年華」舉行之頒獎典禮及作品展覽。

STEAM教學｜明年初4學生赴英國參展

慈敬多年來都會帶高年級學生到外地交流，開闊眼界。今年11月有韓國STEAM學習團，20多個學生到世宗市考察環保設施、無人駕駛系統、參觀現代汽車廠和防災館等，還安排學生去樂天世界玩。比起在交流團學到「硬知識」，范校長認為更重要是孩子學會「自我管理」，因為不會有「媽媽或工人姐姐24小時照顧」，交流團是一個自理訓練的好機會。

范校長還透露，慈敬有4名學生明年1月將遠赴英國參加「英國教育技術及設備展覽會」（BETT UK），「有十幾個學生報名，全部都好認真，面試準備充足」。學生參展時當然要用英文介紹作品，回港後再與同學分享得著。學生準備了什麼作品參展？她笑說：「我也還不知道呢！」

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STEAM教學｜AI時代 資訊素養更顯重要

一場新冠疫情令社會和教育生態都出現翻天覆地的變化，學生接觸網絡時間大增，范校長尤其關注孩子如何應用資訊科技，因為學生在學校的表現，可能和他們網絡上的表現完全不同，而老師難以察覺。高小學生疫情期間上網課，回到課室，「我們發現現實中學生不怎麼親密，甚至有些疏離，但原來他們日日夜夜在網絡群組傳信息」。

范校長亦不諱言校內曾發現有個六年級女同學在網絡欺凌其他同學，她是風紀，老師眼中的乖乖女，後來因為有學生跟老師投訴其在WhatsApp群組經常言語欺凌他人才揭發。孩子在網絡吸收了太多資訊，卻不懂分辨真假對錯，認為在網絡說什麼都可以，「講完不會有後果」。

所以我們講AI，講電子學習，但資訊素養也很重要，我自己看香港（在這方面）也是剛起步，或者說很多地方都如此。

針對網絡欺凌事件，學校即時啟動應變措施，整個六年級做「班級經營」，「回到基本步，培養同理心，告訴學生縱使在虛擬世界，說話都會有後果，惡言會造成傷害」。她續說，希望同學間「箍返緊關係」，建立正常的社交關係，重新教溝通和待人接物。

STEAM教學｜「午休自由行」放鬆身心

社會關注學生的壓力問題。作為香港佛教聯合會會屬學校之一，慈敬也將mindfullness（正念禪修）引入課程，「其實我們也希望正念禪修配合現時小朋友的精神健康、情緒健康」。一年級學生有八節「Mindfulness Matters」（青蛙仔正念課程），讓正念學習活動更有趣味；二至六年級則有4節相關課堂，並會引一些佛教故事，潛移默化，教學生做一個「明智顯悲」，即慈悲和智慧兼備的人。

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「明智顯悲」是慈敬的校訓，智慧是知識、技能，慈悲是價值觀、同理心，在關顧自己之餘，去感受別人的需要。2024/25至2026/2027學年慈敬的學習主題為「活出幸福，開拓智慧」。范校長介紹，「幸福」指的就是正向價值觀。

慈敬也推出不少新措施，於校園增加時間和空間，助學生減壓，並讓學生之間加強連結，提升在學校的幸福感，其中「午休自由行」非常受孩子歡迎。

「午休自由行」指午膳後的30分鐘，學生可以自由利用，或休息，或到校園不同角落玩喜歡的活動。「可以打乒乓球、打籃球、跳繩，或去Chi King Power（英語巴士圖書館）看書。我們還有個日光浴區域讓孩子曬太陽，老師會播放一些輕快的音樂。」

「我們想給學生自由，一個自己決定做什麼、沒有規範的空間。今年就試了（午休自由行），學生真的開心到不得了！」而下午的課堂全改成不同形式的活動課，或觀看影片或討論，務求令課堂變得更活潑，學生的壓力也相對輕一點。

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佛教慈敬｜小一不考試 全校為「每月之星」慶祝

訪問當日正值學校的考試周，慈敬的一年級不設考試，每逢考試周，一年級學生會為二至六年級為師兄師姐打氣，「今年老師很有心思，準備了刮刮卡，叫小朋友寫些鼓勵的說話」。

考試是不能改變的，但考試前後我們會有鼓勵活動，讓學生感受到校園是充滿幸福的，不是孤獨的，大家互相支持、互相鼓勵。

去年開始，每月慈敬會定一天為當月出生的學生慶祝生日。「例如當日十月之星可以穿便服回校」，全校在禮堂唱生日歌、派紅雞蛋、拍大合照，「這能讓學生感受到學校是充滿愛的！還有，穿便服對孩子來說原來很重要，他們會早早準備好」。這對暑假生日的學生來說很不公平？范校長說放心，「我們會提早慶祝」。

這些日常舉措雖小，但點滴都聚成自然的「成長課」，勾連在校園生活中，「小朋友是能感受到的」，不會像指著PowerPoint講完不留痕。

人人都做低頭族的時代，如何吸引學生捧起書本？除了圖書館和英語巴士圖書館，范秀琪校長說課室設書櫃，校園也有漂書閣，學校用盡方法營造閱讀氛圍，令閱讀更容易。（越玲瓏攝）

佛教慈敬｜校長信學生是「星星」總會發光

「我在慈敬長大。」范秀琪2020年疫情期間升任校長，她憶述，1998年畢業後便加入慈敬，最初教英文，當時還在牛頭角狹小的舊校園。由老師、科主任、副校長，到校長，陪慈敬走過逾四分一世紀，對慈敬再熟悉不過。問起慈敬學生有何特質，她想也不用想便說——很純樸、聽教聽話、尊敬老師、很愛學校！還有「師生關係好」，學校富關愛氛圍，所以學生都愛上學。

常言「教學相長」，范校長十分認同，並分享了幾個印象深刻的故事。一個很喜歡看書，乃至上課時會偷偷在書桌櫃桶看書的學生，「他的社交較差，老師覺得他不專心上課，但需要他發表意見的時候，他總有獨特的見解，不像一般同學般依書直說」。這令范校長思考——孩子喜歡閱讀更重要，「他可能自己在學額外的知識」。

她常以此故事提醒自己，教學生有不同的方法，可以督促，也可以讓其自由發揮，最重要是明白每個孩子的獨特性——老師和家長都要明白這點。「我經常和老師、家長分享，每個慈敬的小朋友都是一顆星星，他們可能現在發光，也可能未來發光，而那個光可能只是一點，也可能很光。我也告訴同學，你讀書不厲害、體育不厲害不要緊，但我們每個人都有自己厲害的一個點。」

學校的責任是幫孩子找到自己的「發光點」？「是！特別是這個年代，我覺得知識是一個基礎，但已經不是全部，我們小時候讀書『知識就是一切』。」范校長稱，AI時代，縱使是老師，上網找資料也未必「問」Google，而是直接用ChatGPT或Poe，「那麼我們要怎樣的學生呢？真的不再是死背書的學生，而是懂得去『想』，懂得尊重別人，懂得溝通的學生，如此才能面對將來的轉變。」

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佛教慈敬｜冀學生懂尊重識溝通 做一個好人

范校長說，慈敬希望培育學生成為一個勇於面對挑戰的人，以及「做一個好人」，「不要走旁門左道做一些不好的事」。

「我們有很多學生讀不同的大學，也有不少學生讀不成大學，但我們看到他們的成長。」校園友愛，師生關係親密，常有畢業生回校探訪，有個男同學不久前跟她說考了幾次終於考上警察學校，今年12月入學堂，「而他小時候是訓導主任的常客」。「最重要的是找到自己的興趣，走適合自己的路。」

說到這裡，范校長又想起另一個小五、小六時對社會時事已很有自己想法的男孩，讀書成績不是很好，升上Band 3中學，「前年我收到該中學校長通知，說他考進中大，這樣是否很鼓舞？」

我們也經常和家長說，『沒有最好的學校，只有最合適子女的學校』。同一理念，希望學生找到自己的志趣，去走一條正確的路。所以，我想慈敬的學生做一個好人。

「留心勿搗蛋」道路安全嘉年華詳情
日期：2024年12月1日（星期日）
時間：

上午10:15分至11:00（開幕典禮）

上午11:00至下午4:30（嘉年華）

地點：九龍城啟德車站廣場露天廣場及中央草坪（啟德站B出口步行約2分鐘）
費用：全免

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