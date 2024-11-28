禮金公價2024｜收得貴俾人話賣女！2024禮金公價出爐 女家回禮應佔多少？
撰文： 王明芳
發布時間： 35 分鐘前
最後更新： 20 分鐘前
【禮金/禮金公價/人情/結婚】「收得多又比人話賣女，收得少又話個女嫁得唔夠風光！」是很多準備嫁女媽媽的心聲！究竟禮金金額如何釐定？而回禮的金額又應該多少呢，有網站就公佈了調查結果，禮金中位數2024年與去年一樣！
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禮金公價2024｜禮金中位數與去年一樣
網站生活易（ESDlife）日前公佈了「2024年結婚消費調查」的結果，根據調查，禮金中位數自2021年起連升三年後，今年維持於港幣$68,888水平，未有為新人增加額外負擔或壓力，而此金額更寓意著「順利」及「發」的好意頭，祝福新人事事順利。
禮金公價2024｜女家回禮金額約佔禮金一半
不過這只是調查結果，其實禮金沒有所謂的公價，就香港的情況而言，一般為男方三至四個月月薪總和，再擇取吉利銀碼。而女家回禮禮金金額約佔一半例如：
|月入$10,000
|禮金約$30,000-$40,000
|月入$20,000
|禮金約$60,000-$80,000
|月入$30,000
|禮金約$90,000-$120,000
|月入$50,000
|禮金約$150,000-$200,000
除了禮金（意指現金）之外，酒席及餅卡其實都屬於禮金的一部分。但有父母會認為禮金就只是現金，酒席需另計。所以為免引起誤會及日後有所爭拗，可跟父母於傾禮金同時，一次過傾好女家要多少酒席及餅咭。
禮金公價2024｜禮金是什麼？
傳統上，男方娶媳婦，媳婦以後就要侍候夫家父母，很少機會返娘家，因此，男家會準備禮金予親家，以酬謝女方父母養育媳婦之恩。不過時至今日，嫁出去的女兒都會繼續供養父母，也可以經常回娘家，所以禮金現在只是「象徵式」，但也不要求其訂數目，應與長輩有商有量。
禮金公價2024｜人情利是封寫法
禮金會用大利是封盛裝跟過大禮那一天送給女家，但平時人情利是封寫法卻難倒不少人，以下是5種封人情的寫法，為免失禮，執筆前先看一看。
禮金公價2024｜寫賀柬實用詞彙
除了新婚之喜外，還有很多的賀詞可以寫在賀柬上。大家可留意以下詞彙，下次寫賀柬時自然得心應手：
|賀結婚
|新婚之喜
|男或女方用
|燕爾之喜
|男方用
|于歸之喜
|女方用
|聯婚之喜
|聯賀男女雙方用
|賀主婚
|新翁之喜
|男方父親主婚用
|疊翁之喜
|如曾作新翁則改用此
|新姑之喜
|男方母親主婚用
|太翁之喜
|男方祖父主婚用
|新伯/冠姪之喜
|男方伯叔主婚用
|冠弟之喜
|男方兄主婚用
|令媛(令妹)于歸之喜
女方父母主婚用
(如兄主婚則改用令妹)
|賀彌月
|弄璋(雙璋)之喜
生男彌月用
(孖仔則用雙璋)
|弄瓦(雙珠)之喜
生女彌月用
(孖女則用雙珠)
|育麟育珠之喜
|生龍鳳胎用
|賀添孫
|添孫之喜
|賀大壽
|榮壽之喜
|六十歲以上可用
|賀開業
|新張之喜
|賀擴展業務
|宏張之喜
|賀新居落成
|新廈落成之喜
|賀遷居
|喬遷之喜
|賀退休
|榮休之喜
大家用上這些詞彙的話，相信親朋好友收到時也感到你的誠意呢！
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