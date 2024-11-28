禮金公價2024｜收得貴俾人話賣女！2024禮金公價出爐　女家回禮應佔多少？

▲ 2024禮金公價出爐，記得睇完先好傾禮金！

【禮金/禮金公價/人情/結婚】「收得多又比人話賣女，收得少又話個女嫁得唔夠風光！」是很多準備嫁女媽媽的心聲！究竟禮金金額如何釐定？而回禮的金額又應該多少呢，有網站就公佈了調查結果，禮金中位數2024年與去年一樣！

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禮金公價2024｜禮金中位數與去年一樣

網站生活易（ESDlife）日前公佈了「2024年結婚消費調查」的結果，根據調查，禮金中位數自2021年起連升三年後，今年維持於港幣$68,888水平，未有為新人增加額外負擔或壓力，而此金額更寓意著「順利」及「發」的好意頭，祝福新人事事順利。

▲ 2024禮金公價出爐。

禮金公價2024｜女家回禮金額約佔禮金一半

不過這只是調查結果，其實禮金沒有所謂的公價，就香港的情況而言，一般為男方三至四個月月薪總和，再擇取吉利銀碼。而女家回禮禮金金額約佔一半例如：

月入$10,000 禮金約$30,000-$40,000 月入$20,000 禮金約$60,000-$80,000 月入$30,000 禮金約$90,000-$120,000 月入$50,000 禮金約$150,000-$200,000

除了禮金（意指現金）之外，酒席及餅卡其實都屬於禮金的一部分。但有父母會認為禮金就只是現金，酒席需另計。所以為免引起誤會及日後有所爭拗，可跟父母於傾禮金同時，一次過傾好女家要多少酒席及餅咭。

▲ 2024禮金公價出爐。

禮金公價2024｜禮金是什麼？

傳統上，男方娶媳婦，媳婦以後就要侍候夫家父母，很少機會返娘家，因此，男家會準備禮金予親家，以酬謝女方父母養育媳婦之恩。不過時至今日，嫁出去的女兒都會繼續供養父母，也可以經常回娘家，所以禮金現在只是「象徵式」，但也不要求其訂數目，應與長輩有商有量。

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禮金公價2024｜人情利是封寫法

禮金會用大利是封盛裝跟過大禮那一天送給女家，但平時人情利是封寫法卻難倒不少人，以下是5種封人情的寫法，為免失禮，執筆前先看一看。

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禮金公價2024｜寫賀柬實用詞彙

除了新婚之喜外，還有很多的賀詞可以寫在賀柬上。大家可留意以下詞彙，下次寫賀柬時自然得心應手：

賀結婚 新婚之喜 男或女方用 燕爾之喜 男方用 于歸之喜 女方用 聯婚之喜 聯賀男女雙方用 賀主婚 新翁之喜 男方父親主婚用 疊翁之喜 如曾作新翁則改用此 新姑之喜 男方母親主婚用 太翁之喜 男方祖父主婚用 新伯/冠姪之喜 男方伯叔主婚用 冠弟之喜 男方兄主婚用 令媛(令妹)于歸之喜 女方父母主婚用 (如兄主婚則改用令妹) 賀彌月 弄璋(雙璋)之喜 生男彌月用 (孖仔則用雙璋) 弄瓦(雙珠)之喜 生女彌月用 (孖女則用雙珠) 育麟育珠之喜 生龍鳳胎用 賀添孫 添孫之喜 賀大壽 榮壽之喜 六十歲以上可用 賀開業 新張之喜 賀擴展業務 宏張之喜 賀新居落成 新廈落成之喜 賀遷居 喬遷之喜 賀退休 榮休之喜

大家用上這些詞彙的話，相信親朋好友收到時也感到你的誠意呢！

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