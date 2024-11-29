消失的她丨為騙1200萬保險金　狠夫推妻落海CCTV全程直擊

▲ 狠夫為騙1200萬保險金，推妻落海CCTV全程直擊。

【保險金／消失的她】央視近日曝光《消失的她》現實版！內地一名丈夫為騙取1200餘萬人民幣的鉅額保險金，竟然狠心將妻子推落海，導致對方死亡。而他更在妻子死後不久，便在酒店召妓。

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央視《天網》節目早前公開更多犯案細節片段，事發於2021年5月5日，遼寧一名李姓男子帶同其妻坐輪船時，妻子不知就裡，非常歡天喜地跟在老公身後，至甲板時更拿出手機為老公影相，希望與對方留下甜蜜合照，卻不知原來丈夫已暗下殺機。10分鐘後，李男便將妻子哄騙到天眼盲點的欄桿位置，未幾便發生了妻子墮海事故，經過45分鐘搜尋，警方才找到了李男妻子的屍體。李男當時還佯裝傷心，不停哭叫妻子名字，更一度需要警員攙扶。

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惟警方調查案件期間，卻發現疑點重重，妻子的死亡似乎絕非意外，而是有人精心策劃。首先，出事地點其實並非對外開放，不過，當時李男就解釋是因為妻子矮小但又想看海，所以才會到欄杆那邊。其次，李男多次催促警方開死亡證明書，又強調「老家有傳統，人死後三天內必須火化」。由於覺得事件相當不尋常，警方於是翻查船上200多個閉路電視攝像頭，儘管妻子出事位置正正為監控死角，被救生艇遮擋，但其於「空中反轉的動作」卻令警方看出端倪，因為意外墮海的人是做不到。

隨後警方決定進行屍檢，經法醫確定，死者生前有被拳頭打擊和捂悶的痕跡，於是推斷妻子李某環是被人推下船肇禍。調查還發現，44歲的丈夫李男是名校畢業高材生，此前一直未婚，在上海有自己的餐館，惟其46歲妻卻曾有兩段婚姻，而且帶著兩個孩子，初時僅為餐館服務員，2人身份可謂十分懸殊。李男婚後亦有繼續與一名19歲的在校情人交往，還在妻子剛死後不久，就在酒店召妓。

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經多番追查，警方再發現李男原來出事前曾有百萬人民幣負債，而且早已透支多張自己和妻子名下銀行卡，更曾為妻子買下意外身亡保險，一經受理，可得到最高1200餘萬人民幣賠償金。因此，警方遂判斷李男行兇動機是為了騙取鉅額保險金，並將他拘捕歸案。2022年7月，大連中院判決李某犯故意殺人罪、保險詐騙罪數罪並罰，決定執行死刑。2023年12月遼寧高院駁回李男上訴，維持原判。

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