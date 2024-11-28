  • 20°C
香港時間：20241128日 (四) 18:35

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

劉美娟喪母丨劉美娟57歲生日前夕媽媽離世　 貼合照心痛念亡母：天家見

社會

發布時間： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

劉美娟在57歲生日前夕卻母親離世。

【劉美娟 / 張崇德 / 健美小姐】今日（11月28日）是劉美娟（Eugina）的57歲生日，可是卻不幸地，在她正日生日的前一天，劉媽媽卻不幸離世。

劉美娟在個人社交平台上載多張與母親的合照，寫道：「明天是我正日的生日，每年生日我一定會和我的父母一起渡過，因為我知道我生日那天是我媽媽辛苦生我出來的一天。不過就在我生日前夕，即是今天媽媽離開了我們回到天家，即使不捨得及難過也必須放手，媽媽天家見」

最後，劉美娟堅強地寫道：「#生日快樂不快樂 #但我知道必須要快樂 #媽媽一定想我快樂」

點擊圖片放大
+5
+4

劉美娟丨與張崇德結婚

現年57歲劉美娟在1985年參加TVB的《健美小姐》奪季軍入行，出道之初被認為貌似「翁美玲」獲力捧，代表作包括《誓不低頭》、《絕代雙驕》、《壹號皇庭》系列等。

她出席「藝人之家」聚會與歌手張崇德漸生情愫，二人只拍拖11個月，便在2001年11月結婚。

劉美娟丨長子因醫療失誤夭折

2005年2月19日，劉美娟誕下兒子張天藍，但因醫生失德，兒子出生後不足26小時夭折。二人事後花9年時間取回公道，雖然心力交瘁，但張崇德覺得值得。

另外，劉美娟在2007年2月誕下兒子張日希，2008年9月再度誕下女兒張日晴。

【聚首一堂】80年代花旦聚黎美嫻美貌不減　曾戀梁朝偉與鄧萃雯不和後破冰維繫35年友誼

【巾幗系列】鄧萃雯為《巾幗4》留三次檔期　監製方駿釗爆不能合作原因

【經典重溫】黎美嫻曾戀梁朝偉吳啟華受情傷　古裝女神嫁富商淡出凍齡現身

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
輪椅爸爸｜半身癱瘓無礙運動再攀高峰　黎志偉走出陰霾為兒樹立榜樣

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

【聚首一堂】80年代花旦聚黎美嫻美貌不減　曾戀梁朝偉與鄧萃雯不和後破冰維繫35年友誼
12:12 2020/09/12
【聚首一堂】80年代花旦聚黎美嫻美貌不減　曾戀梁朝偉與鄧萃雯不和後破冰維繫35年友誼
【冰釋前嫌】鄧萃雯與久休黎美嫻合照　拍《倚天屠龍記》曾不和今成好姊妹
12:29 2020/06/28
【冰釋前嫌】鄧萃雯與久休黎美嫻合照　拍《倚天屠龍記》曾不和今成好姊妹
【經典重溫】黎美嫻曾戀梁朝偉吳啟華受情傷　古裝女神嫁富商淡出凍齡現身
12:40 2019/12/06
【經典重溫】黎美嫻曾戀梁朝偉吳啟華受情傷　古裝女神嫁富商淡出凍齡現身

你可能感興趣

【聚首一堂】80年代花旦聚黎美嫻美貌不減　曾戀梁朝偉與鄧萃雯不和後破冰維繫35年友誼
12:12 2020/09/12
【聚首一堂】80年代花旦聚黎美嫻美貌不減　曾戀梁朝偉與鄧萃雯不和後破冰維繫35年友誼
【冰釋前嫌】鄧萃雯與久休黎美嫻合照　拍《倚天屠龍記》曾不和今成好姊妹
12:29 2020/06/28
【冰釋前嫌】鄧萃雯與久休黎美嫻合照　拍《倚天屠龍記》曾不和今成好姊妹
【經典重溫】黎美嫻曾戀梁朝偉吳啟華受情傷　古裝女神嫁富商淡出凍齡現身
12:40 2019/12/06
【經典重溫】黎美嫻曾戀梁朝偉吳啟華受情傷　古裝女神嫁富商淡出凍齡現身
劉美娟 張崇德 娛樂人物職業 演員 家庭關係 歌手

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

欣宜近況｜鄭欣宜傳年初停工於加國秘密生仔　渴望組織家庭：生仔係我人生一個使命
欣宜近況｜鄭欣宜傳年初停工於加國秘密生仔　渴望組織家庭：生仔係我人生一個使命
醫療失誤｜35歲人妻照胃鏡突心臟驟停　致腦損慘變植物人　丈夫1原因怒告醫院
醫療失誤｜35歲人妻照胃鏡突心臟驟停　致腦損慘變植物人　丈夫1原因怒告醫院
凍齡女神｜56歲邱淑貞生圖流出　素顏狀態震撼全場網民：激動到顫抖 【附凍齡3招】
凍齡女神｜56歲邱淑貞生圖流出　素顏狀態震撼全場網民：激動到顫抖 【附凍齡3招】
急症室最長等候時間（11月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月28日 時間12:05）
消委會保暖內衣推介｜消委會保暖內衣20款大比拼　6款越洗越暖　1款$99勝過$599名牌
消委會保暖內衣推介｜消委會保暖內衣20款大比拼　6款越洗越暖　1款$99勝過$599名牌