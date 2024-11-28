劉美娟喪母丨劉美娟57歲生日前夕媽媽離世　 貼合照心痛念亡母：天家見

▲ 劉美娟在57歲生日前夕卻母親離世。

【劉美娟 / 張崇德 / 健美小姐】今日（11月28日）是劉美娟（Eugina）的57歲生日，可是卻不幸地，在她正日生日的前一天，劉媽媽卻不幸離世。

劉美娟在個人社交平台上載多張與母親的合照，寫道：「明天是我正日的生日，每年生日我一定會和我的父母一起渡過，因為我知道我生日那天是我媽媽辛苦生我出來的一天。不過就在我生日前夕，即是今天媽媽離開了我們回到天家，即使不捨得及難過也必須放手，媽媽天家見」

最後，劉美娟堅強地寫道：「#生日快樂不快樂 #但我知道必須要快樂 #媽媽一定想我快樂」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

劉美娟丨與張崇德結婚

現年57歲劉美娟在1985年參加TVB的《健美小姐》奪季軍入行，出道之初被認為貌似「翁美玲」獲力捧，代表作包括《誓不低頭》、《絕代雙驕》、《壹號皇庭》系列等。

她出席「藝人之家」聚會與歌手張崇德漸生情愫，二人只拍拖11個月，便在2001年11月結婚。

劉美娟丨長子因醫療失誤夭折

2005年2月19日，劉美娟誕下兒子張天藍，但因醫生失德，兒子出生後不足26小時夭折。二人事後花9年時間取回公道，雖然心力交瘁，但張崇德覺得值得。

另外，劉美娟在2007年2月誕下兒子張日希，2008年9月再度誕下女兒張日晴。

【聚首一堂】80年代花旦聚黎美嫻美貌不減 曾戀梁朝偉與鄧萃雯不和後破冰維繫35年友誼

【巾幗系列】鄧萃雯為《巾幗4》留三次檔期 監製方駿釗爆不能合作原因

【經典重溫】黎美嫻曾戀梁朝偉吳啟華受情傷 古裝女神嫁富商淡出凍齡現身

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】