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聖誕美食｜奇華茶室推性價比高聖誕晚餐　Fans預約送紅酒/白酒/指定特飲一杯

休閒消費

撰文： 岑小燕

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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奇華茶室「繽紛聖誕晚餐」為2024年12月1日至2025年1月5日的期間限定。

聖誕節即將來臨，正在物色性價比佳的聖誕餐，可以選擇到奇華茶室享用「繽紛聖誕晚餐」，而且餐廳環境環境極具特色，在中式懷舊風下細嚐聖誕大餐，別有一番滋味！

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「繽紛聖誕晚餐」菜式集合多國特色優質食材入饌，包括匈牙利鵝肝、格陵蘭比目魚等。此外，奇華茶室位於灣仔皇后大道東一幢三級歷史建築物內，除了裝潢保留中式茶室的懷舊風外，餐廳內的座位闊落，給到人一種放下腳步來慢慢細活的感覺，是忙碌生活中的一個歇腳休息點。

「繽紛聖誕晚餐」（每位港幣328元及加一服務費）為2024年12月1日至2025年1月5日的期間限定，主廚除了悉心搜羅中西優質食材精心研製菜餚外，更加入自家調製的材料，製作別出心裁的特色菜式。

將港式奶茶做成gelato雪糕

當中有幾道菜式令筆者特別欣賞，包括香煎匈牙利鵝肝多士、山椒汁嫩燒戰斧豬扒及自家製港式奶茶意式雪糕。匈牙利鵝肝多士面層的加上了無花果、煙三文魚蕃茄沙沙醬汁甜甜酸酸的口味，令整道菜起到畫龍點睛的效果。

香煎匈牙利鵝肝多士做得出色，面層的無花果、煙三文魚蕃茄沙沙醬汁甜甜酸酸的口味，令整道菜起到畫龍點睛的效果。

山椒汁嫩燒戰斧豬扒，所選用的豬扒極厚身，大廚採用細火慢煎的做法，甚考功夫，而出來的效果十分成功，肉質軟嫩，保留適當的肉汁，實屬不易。而且戰斧豬扒自帶少少的肥肉，入口時豬肉的油脂香在口中散發出來，回味！

甜品永遠最為人所期待，而餐廳的「自家製港式奶茶意式雪糕」確是沒有令人失望，亦是菜單中一個具備創意位。店家把這個港人大愛的飲品成功做成gelato雪糕，而出來的味道令人一讚，雪糕入口能嚐出濃濃的奶茶香味，甜度並沒有太甜，拿捏得剛好。

奇華Fans預約優惠

推廣期間於電話/親臨訂座時提供會員號碼，當天出席時出示奇華Fans會員帳號，每份「繽紛聖誕晚餐」即免費享用奇華茶室House Wine（紅酒/白酒）或指定特飲一杯。

「繽紛聖誕晚餐」菜式包括：

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