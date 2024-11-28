  • 20°C
香港時間：20241128日 (四) 18:35

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽精明眼｜迪士尼5大限時優惠攻略 6折訂酒店購物低至3折

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

召喚迪士尼粉絲！迪士尼樂園正推出一系列限定優惠，酒店、購物、餐飲通通都有折扣，以下為你盤點優惠詳情！

迪士尼限定優惠｜1／預訂酒店限定6折

適逢Black Friday，迪士尼樂園度假區酒店推出激荀優惠！由即日起至12月10日，預訂酒店即可享有實時房價6折，每晚低至$1,140！

不止房價抵，酒店住客更可以優惠價提早預購入住酒店指定餐廳自助早餐，同一班迪士尼朋友見面！

入住日期（須在入住前至少3天預訂）：

  • 1晚6折：12月1日至2025年10月31日
  • 2晚6折：12月1日至2025年10月30日

預訂網站：請按此

迪士尼限定優惠｜2／獨家購物優惠 入手3折精品

臨近聖誕，除了入迪士尼樂園感受濃厚的節日氣氛，當然少不了入手精品！由即日起至12月15日，「奇妙處處通」白金卡會員可享有65折購物優惠，金卡會員及銀卡會員可享有75折購物優惠，部份精選商品更低至3折！

迪士尼限定優惠｜迪士尼限定優惠｜3／華特半自助餐低至72折

由即日起至明年1月2日，「奇妙處處通」會員入園享用華特半自助午或晚餐，即可享有72折優惠。消費滿$1,000，更免費送葡萄酒1支！以優惠價嘆牛扒、甜品半自助餐，認真梳乎！

點擊圖片放大
+5
+4

迪士尼限定優惠｜4／免費換領《魔海奇緣2》襟章

《魔海奇緣2》將於12月5日正式上映，迪士尼樂園同樣有慶祝活動。凡為「奇妙處處通」會員，於12月5日至22日入園，憑《魔海奇緣2》實體戲票，即可於美國小鎮大街奇妙處處通會員服務中心換領《魔海奇緣2》襟章一個，每星期均有不同角色。詳情如下：

  • 首星期（12月5日至10日）：慕安娜
  • 第二星期（12月11日至16日）：茂宜
  • 第三星期（12月17日至22日）：喜喜及豬包

迪士尼限定優惠｜5／DIY造型點心午餐

到迪士尼樂園不止玩，還有嘢學！一家大細不妨參加迪士尼朋友星級點心工作坊，親手炮製大受歡迎小熊維尼紅豆包、跳跳虎蓮蓉包、伊唷紫薯包或小豬粟米奶皇包。

「奇妙處處通」會員由即日起至明年2月28日期間，可以優惠價$1188報名工作坊。工作坊除了製作點心，更包含點心午餐，有得玩，仲有得食！

預訂網站：請按此

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

著數優惠｜買M&M'S送英皇戲院電影電子禮券　睇戲大派40000份M&M'S試食裝
今日 12:30
著數優惠｜買M&M'S送英皇戲院電影電子禮券　睇戲大派40000份M&M'S試食裝
聖誕好去處｜香港仔中心化身菠蘿油妹妹樂園　3大巨型港式美食打卡位
11:59 2024/11/26
聖誕好去處｜香港仔中心化身菠蘿油妹妹樂園　3大巨型港式美食打卡位
聖誕好去處2024｜迪士尼聖誕7大活動魔雪奇緣區迎首場飄雪　必睇聖誕樹亮燈/無人機表演/AR互動打卡
09:00 2024/11/24
聖誕好去處2024｜迪士尼聖誕7大活動魔雪奇緣區迎首場飄雪　必睇聖誕樹亮燈/無人機表演/AR互動打卡

你可能感興趣

著數優惠｜買M&M'S送英皇戲院電影電子禮券　睇戲大派40000份M&M'S試食裝
今日 12:30
著數優惠｜買M&M'S送英皇戲院電影電子禮券　睇戲大派40000份M&M'S試食裝
聖誕好去處｜香港仔中心化身菠蘿油妹妹樂園　3大巨型港式美食打卡位
11:59 2024/11/26
聖誕好去處｜香港仔中心化身菠蘿油妹妹樂園　3大巨型港式美食打卡位
聖誕好去處2024｜迪士尼聖誕7大活動魔雪奇緣區迎首場飄雪　必睇聖誕樹亮燈/無人機表演/AR互動打卡
09:00 2024/11/24
聖誕好去處2024｜迪士尼聖誕7大活動魔雪奇緣區迎首場飄雪　必睇聖誕樹亮燈/無人機表演/AR互動打卡
Disney 著數優惠 酒店 活動節目 休閒活動 好去處 網上購物 消費種類 迪士尼樂園

最高瀏覽

結業潮︱老牌龍寶酒家觀塘店12.1結業　通告用字極慘情曾推出$10鹽焗雞救亡
結業潮︱老牌龍寶酒家觀塘店12.1結業　通告用字極慘情曾推出$10鹽焗雞救亡
急症室最長等候時間（11月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月28日 時間16:05）
人情公價2024丨最新「人情公價」懶人包　只派餅卡使唔使畀人情？
人情公價2024丨最新「人情公價」懶人包　只派餅卡使唔使畀人情？
吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」　摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返
吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」　摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返
旦哥一家｜鄭丹瑞與女婿同月生日一齊慶生　旦哥開心迎接70歲：希望心境永遠年輕
旦哥一家｜鄭丹瑞與女婿同月生日一齊慶生　旦哥開心迎接70歲：希望心境永遠年輕