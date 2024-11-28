靚媽精明眼｜迪士尼5大限時優惠攻略 6折訂酒店購物低至3折
撰文： 吳霆俊
發布時間： 39 分鐘前
最後更新： 36 分鐘前
召喚迪士尼粉絲！迪士尼樂園正推出一系列限定優惠，酒店、購物、餐飲通通都有折扣，以下為你盤點優惠詳情！
迪士尼限定優惠｜1／預訂酒店限定6折
適逢Black Friday，迪士尼樂園度假區酒店推出激荀優惠！由即日起至12月10日，預訂酒店即可享有實時房價6折，每晚低至$1,140！
不止房價抵，酒店住客更可以優惠價提早預購入住酒店指定餐廳自助早餐，同一班迪士尼朋友見面！
入住日期（須在入住前至少3天預訂）：
- 1晚6折：12月1日至2025年10月31日
- 2晚6折：12月1日至2025年10月30日
預訂網站：請按此
迪士尼限定優惠｜2／獨家購物優惠 入手3折精品
臨近聖誕，除了入迪士尼樂園感受濃厚的節日氣氛，當然少不了入手精品！由即日起至12月15日，「奇妙處處通」白金卡會員可享有65折購物優惠，金卡會員及銀卡會員可享有75折購物優惠，部份精選商品更低至3折！
迪士尼限定優惠｜迪士尼限定優惠｜3／華特半自助餐低至72折
由即日起至明年1月2日，「奇妙處處通」會員入園享用華特半自助午或晚餐，即可享有72折優惠。消費滿$1,000，更免費送葡萄酒1支！以優惠價嘆牛扒、甜品半自助餐，認真梳乎！
迪士尼限定優惠｜4／免費換領《魔海奇緣2》襟章
《魔海奇緣2》將於12月5日正式上映，迪士尼樂園同樣有慶祝活動。凡為「奇妙處處通」會員，於12月5日至22日入園，憑《魔海奇緣2》實體戲票，即可於美國小鎮大街奇妙處處通會員服務中心換領《魔海奇緣2》襟章一個，每星期均有不同角色。詳情如下：
- 首星期（12月5日至10日）：慕安娜
- 第二星期（12月11日至16日）：茂宜
- 第三星期（12月17日至22日）：喜喜及豬包
迪士尼限定優惠｜5／DIY造型點心午餐
到迪士尼樂園不止玩，還有嘢學！一家大細不妨參加迪士尼朋友星級點心工作坊，親手炮製大受歡迎小熊維尼紅豆包、跳跳虎蓮蓉包、伊唷紫薯包或小豬粟米奶皇包。
「奇妙處處通」會員由即日起至明年2月28日期間，可以優惠價$1188報名工作坊。工作坊除了製作點心，更包含點心午餐，有得玩，仲有得食！
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