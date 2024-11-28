  • 20°C
香港時間：20241128日 (四) 18:36

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

嶺大畢業典禮｜嶺大舉行畢業典禮　今年共3,068名學生畢業

社會

發布時間： 31 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

(嶺大提供)

嶺南大學於今日（28日）舉行第55屆畢業典禮，本年度共有3,068名學生畢業，包括770名本科畢業生、2,242名碩士生，52名博士生，以及124名深造文憑課程畢業生（當中120名畢業生同時獲授予會計學碩士及會計學深造文憑）。

大會今年頒授的學士學位當中，四個本科課程誕生首批合共90位畢業生，包括11位創意媒體產業（榮譽）文學士、31位商業心理學（榮譽）社會科學學士、42位公共及智慧管理（榮譽）社會科學學士、以及六位運動教練學及盛事管理（榮譽）社會科學學士。

嶺大校長秦泗釗致辭時表示，大學在2024至25學年招收了超過1,300名本科生和3,300名研究生，學生人數再創新高，反映嶺大的吸引力正與日俱增，亦證明大學致力提供的優質教育備受肯定。面對數碼時代正在重塑世界，大學今年成立了數據科學學院回應社會需求，並推出新的課程架構，將人工智能（AI）結合人文學科、商學及社會科學，讓學生掌握跨學科知識和創新技術，亦稱文理融合已成為嶺大的核心理念。

秦泗釗勉勵畢業生，指他們的創意、價值觀和想法，將決定人類與這些創新科技工具的應用方向和未來發展。需擁有駕馭科技的素養，指世界正渴求能夠善用科技來推動公平、包容和可持續發展的領袖。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

結業潮︱老牌龍寶酒家觀塘店12.1結業　通告用字極慘情曾推出$10鹽焗雞救亡
結業潮︱老牌龍寶酒家觀塘店12.1結業　通告用字極慘情曾推出$10鹽焗雞救亡
急症室最長等候時間（11月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月28日 時間16:05）
人情公價2024丨最新「人情公價」懶人包　只派餅卡使唔使畀人情？
人情公價2024丨最新「人情公價」懶人包　只派餅卡使唔使畀人情？
吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」　摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返
吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」　摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返
旦哥一家｜鄭丹瑞與女婿同月生日一齊慶生　旦哥開心迎接70歲：希望心境永遠年輕
旦哥一家｜鄭丹瑞與女婿同月生日一齊慶生　旦哥開心迎接70歲：希望心境永遠年輕