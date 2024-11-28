嶺大畢業典禮｜嶺大舉行畢業典禮　今年共3,068名學生畢業

▲ (嶺大提供)

嶺南大學於今日（28日）舉行第55屆畢業典禮，本年度共有3,068名學生畢業，包括770名本科畢業生、2,242名碩士生，52名博士生，以及124名深造文憑課程畢業生（當中120名畢業生同時獲授予會計學碩士及會計學深造文憑）。

大會今年頒授的學士學位當中，四個本科課程誕生首批合共90位畢業生，包括11位創意媒體產業（榮譽）文學士、31位商業心理學（榮譽）社會科學學士、42位公共及智慧管理（榮譽）社會科學學士、以及六位運動教練學及盛事管理（榮譽）社會科學學士。

嶺大校長秦泗釗致辭時表示，大學在2024至25學年招收了超過1,300名本科生和3,300名研究生，學生人數再創新高，反映嶺大的吸引力正與日俱增，亦證明大學致力提供的優質教育備受肯定。面對數碼時代正在重塑世界，大學今年成立了數據科學學院回應社會需求，並推出新的課程架構，將人工智能（AI）結合人文學科、商學及社會科學，讓學生掌握跨學科知識和創新技術，亦稱文理融合已成為嶺大的核心理念。

秦泗釗勉勵畢業生，指他們的創意、價值觀和想法，將決定人類與這些創新科技工具的應用方向和未來發展。需擁有駕馭科技的素養，指世界正渴求能夠善用科技來推動公平、包容和可持續發展的領袖。

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