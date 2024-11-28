旅遊發展︱旅發局：獲清真認證餐廳增至132間　39酒店獲穆斯林友善評級

▲ （朱永倫攝）

政府積極開拓穆斯林客源，旅發局今日（28日）公布，今年首10個月錄約60萬人次穆斯林旅客訪港，人均消費達約6,700元；又指本港共39間酒店和4個場地獲穆斯林友善評級，獲清真認證餐廳亦增至132間。

穆斯林旅客市場具發展潛力。旅發局副總幹事葉貞德稱，在2019年疫前，共有約80萬人次穆斯林旅客訪港，主要來自印尼、馬來西亞及中東灣區國家，今年1至10月則錄約60萬人次。她形容市場正慢慢恢復，但航班運力至今仍僅回復至疫前約四分三，期望機場三跑系統啟用後，會帶動更多航班來港，令訪港穆斯林旅客愈來愈多。

她又稱，全球穆斯林人口料在10年後達逾24億，所帶來的旅遊消費亦非常可觀，預計至2028年，全球將有2.3億名穆斯林旅客，為旅遊業帶來2,250億美元收入。她並說，訪港穆斯林旅客人均消費達約6,700元，較非穆斯林旅客的人均約5,300元多逾千元，且定會在港過夜，消費力相對高，希望未來有更多業界看準機遇，一同發展穆斯林旅遊市場。

另外，旅發局早前委聘國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等（CrescentRating）」，為本地酒店、景點及會展場地，進行穆斯林友善評級。其中，酒店評級分為1至7級，以7級為最高；景點及會展場地則有青銅、白銀及黃金級，以黃金級為最高。

葉貞德指，「新月評等」為香港酒店進行評級時，以3級為最低要求，即至少有一層房間標示朝拜方向、提供附近清真寺清單，及有清真早餐指定區。至今共39間酒店成功獲評級，當中九龍香格里拉及香港海洋公園萬豪酒店，更取得第5級，即除了上述要求，還設清真認證餐廳或廚房、至少有一層房間的洗手間附坐浴盆等。

至於景點及會展場地，已有4個場地獲評級，其中昂坪360和海洋公園均獲最高的黃金級，即可提供穆斯林友善洗手間、小淨設施等。餐廳方面，旅發局與香港回教信託基金總會（BOT）合作，推動餐廳申請清真認證，獲認證餐廳已由年初約100間，增至目前132間，若計及由穆斯林人士開設的餐廳，則達約140間。

被問到全港逾300間酒店，但僅39間獲認證是否算少？葉貞德說，共收到57間酒店申請認證，有18間尚在審核；又以茹素為例，形容「香港有咁多餐廳，唔係間間都要係素食餐廳。」

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記者：梁薾心