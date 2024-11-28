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Sick問識答｜50歲司機輕視糖尿病血糖過低頭暈釀車禍　醫生教2大控病關鍵

醫生診症室

撰文： 倪慧雯

發布時間： 18 小時前

最後更新： 2 小時前

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【糖尿病症狀／糖尿病飲食／三高／控制血糖】患上糖尿病不容忽視！本港家庭醫學專科冼嘉玲醫生分享病例，指一名50歲港男患上糖尿病，一直輕視病情，直到某次突然病發，意外入院才正視問題，最終靠2大控病關鍵成功控制病情。醫生強調，想控制糖尿病，醫生、家人及病人3方面的合作都極為重要。

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家庭醫學專科冼嘉玲醫生分享，該名年約50歲的中年男子，從事司機多年，近兩、三年患上糖尿病後仍一直輕視病情，平日又因工作無法隨時停車進食，加上工作不定時且缺乏運動，某日外出時因血糖低出現頭暈，導致發生小型交通意外送院。

事主出院後，他的太太與他提早到診所覆診尋求協助，最終在太太鼓勵及醫生跟進治療下，事主決心改善生活習慣，如今已成功控制糖尿病病情，令醫療團隊亦備受鼓舞。冼醫生強調指，想控制糖尿病等慢性疾病，除了醫生方面之外，家人的支持及病人心態同樣病情同樣有至關緊要。

糖尿病｜3招測試糖尿病

糖尿病於本港屬於相常普遍的慢性疾病，想了解自己是否患有糖尿病，冼醫生表示一般人可以通過血液檢查，了解自己是否患上糖尿病，測試包括空腹血糖、糖化血紅素，亦可以進行口服葡萄糖耐量測試。

糖尿病｜醫生拆解糖尿病治療方法？

冼醫生解釋，糖尿病患者雖然目前無痊癒可能，但通過生活及藥物調節，病人仍可透過血糖控制，獲得有質量的生活。而關於糖尿病治療方法，則可分為藥物治療及非藥物治療2大類：

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  • 非藥物治療：生活習慣轉變，建議大家健康飲食，包括低鹽、低糖、低脂，多食高纖食物、定期運動，30-45分鐘帶氧運動，過重人士注意體重，戒煙戒酒。
  • 藥物治療：口服藥物、針劑治療幫助緩解糖尿病情況。

預防糖尿病｜如何預防/控制糖尿病指數

冼醫生表示，病人或正常人，對於控制或預防糖尿病的方面都頗為相近，而高風險人士則要定期檢查，注意糖尿病風險：

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  • 需要建立良好生活習慣：健康飲食（低糖、低鹽、低油、高纖食物），戒煙、減少飲酒，另外要有足夠運動、減重。
  • 患者要配合糖尿病治療：定期復診、跟醫生指示食藥，每年定期進行血糖測試，包括測試膽固醇、血壓、眼部或足部病變等。

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