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美食情報｜日牌「OKOSTA御將燒」登陸The Twins　設親子烹飪體驗班親自製作廣島燒

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 41 分鐘前

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「OKOSTA」的廣島御好燒以其層層堆疊的麵糊、新鮮的豬肉、豆芽及包心菜等食材而聞名。

日本人氣餐飲品牌「OKOSTA 御將燒」於啟德全新商場 The Twins 開幕，為香港的食客帶來廣島美食體驗。由百年歷史的日本品牌Otafuku共同協辦，「OKOSTA」將主打廣島御好燒（Okonomiyaki）和鐵板燒（Teppanyaki）料理，讓每位食客都能品味到廣島的獨特風味。

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「OKOSTA」的廣島御好燒以其層層堆疊的麵糊、新鮮的豬肉、豆芽及包心菜等食材而聞名，搭配Otafuku獨特的廣島燒醬，帶來濃郁而豐富的口感。每一口咬下，外脆內嫩的完美口感令人陶醉，絕對是來訪者必試的招牌菜式。店家堅持即席於鐵板上製作廣島燒，希望讓食客深入體驗這道傳統美食背後的細膩用心。

設有烹飪體驗班

為了弘揚這一獨特的地方美食藝術，「OKOSTA 御將燒」特別設立了「廣島燒教室」，讓參與者不僅能學習如何製作廣島燒，還能在親自操作的過程中深入體驗這道美食的魅力與精髓。

在烹飪課程中，每位學員都將手握小鏟子，跟隨導師的細緻指導與現場示範，逐步完成屬於自己的廣島燒。這不僅僅是一場烹飪課，更是一段充滿樂趣的美食之旅。所有食材均由專業教師提前準備，確保每道菜的風味與質量。這種親手製作的體驗，讓每位參加者都能感受到料理的真諦與樂趣。

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