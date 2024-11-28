黎智英案｜黎智英稱多次接觸勇武派領袖陳梓華　否認曾說「推爆個政府」

▲ 黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，黎智英第六天自辯。黎作供時表示，認為陳梓華是勇武派領袖，有號召力，所以多次接觸，但否認曾講過要「推爆個政府」；對於陳梓華與國際線有聯繫，黎說不知情。

今日在庭上，主要針對黎智英與陳梓華的關係及對國際線的看法作供。黎智英表示，從對話中感覺陳梓華較熟悉「屠龍小隊」等不同隊伍，相信陳梓華是勇武派的領袖，有號召力，也是他接觸對方的原因。理大衝突後，黎智英覺得，希望勇武派建立領袖團隊，他得知「攬炒巴」有很多追隨者，對勇武派有大影響力，認為「攬炒巴」可協助實現此事，因此望透過陳梓華，安排和「攬炒巴」劉祖廸見面。但黎表示，不知道「攬炒巴」在反修例運動中的角色，亦不知道「攬炒巴」的真名。

對於陳梓華稱與黎智英於2019年11月27日在車上見面，黎表示要結合街頭、議會及「國際線」力量，才可延續運動熱情。黎稱，已忘記該次會面的對話內容，但表示「國際線」從不在他的考慮中，亦否認曾說︰「推爆個政府。」黎指這不是他會說的話。

案件編號︰HCCC 51/2022

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