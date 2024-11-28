  • 20°C
香港時間：20241128日 (四) 20:32

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黎智英案｜黎智英稱多次接觸勇武派領袖陳梓華　否認曾說「推爆個政府」

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，黎智英第六天自辯。黎作供時表示，認為陳梓華是勇武派領袖，有號召力，所以多次接觸，但否認曾講過要「推爆個政府」；對於陳梓華與國際線有聯繫，黎說不知情。

今日在庭上，主要針對黎智英與陳梓華的關係及對國際線的看法作供。黎智英表示，從對話中感覺陳梓華較熟悉「屠龍小隊」等不同隊伍，相信陳梓華是勇武派的領袖，有號召力，也是他接觸對方的原因。理大衝突後，黎智英覺得，希望勇武派建立領袖團隊，他得知「攬炒巴」有很多追隨者，對勇武派有大影響力，認為「攬炒巴」可協助實現此事，因此望透過陳梓華，安排和「攬炒巴」劉祖廸見面。但黎表示，不知道「攬炒巴」在反修例運動中的角色，亦不知道「攬炒巴」的真名。

童學園
校長專訪｜維多利亞創辦人投身教育40載　打造IB幼小中一條龍狀元搖籃：學生成功就是我的成功

對於陳梓華稱與黎智英於2019年11月27日在車上見面，黎表示要結合街頭、議會及「國際線」力量，才可延續運動熱情。黎稱，已忘記該次會面的對話內容，但表示「國際線」從不在他的考慮中，亦否認曾說︰「推爆個政府。」黎指這不是他會說的話。

案件編號︰HCCC 51/2022

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

黎智英案丨今早續審　黎智英出庭自辯
12:25 2024/11/20
黎智英案丨今早續審　黎智英出庭自辯
黎智英案｜曾建議報道七一衝擊立會多提年輕人心聲　黎智英否認屬「指示」
20:40 2024/11/21
黎智英案｜曾建議報道七一衝擊立會多提年輕人心聲　黎智英否認屬「指示」
黎智英案｜黎智英認與蓬佩奧會面時　曾提及制裁
23:50 2024/11/27
黎智英案｜黎智英認與蓬佩奧會面時　曾提及制裁

你可能感興趣

黎智英案丨今早續審　黎智英出庭自辯
12:25 2024/11/20
黎智英案丨今早續審　黎智英出庭自辯
黎智英案｜曾建議報道七一衝擊立會多提年輕人心聲　黎智英否認屬「指示」
20:40 2024/11/21
黎智英案｜曾建議報道七一衝擊立會多提年輕人心聲　黎智英否認屬「指示」
黎智英案｜黎智英認與蓬佩奧會面時　曾提及制裁
23:50 2024/11/27
黎智英案｜黎智英認與蓬佩奧會面時　曾提及制裁
黎智英 壹傳媒 運動 國際集團 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

結業潮︱老牌龍寶酒家觀塘店12.1結業　通告用字極慘情曾推出$10鹽焗雞救亡
結業潮︱老牌龍寶酒家觀塘店12.1結業　通告用字極慘情曾推出$10鹽焗雞救亡
急症室最長等候時間（11月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月28日 時間16:05）
人情公價2024丨最新「人情公價」懶人包　只派餅卡使唔使畀人情？
人情公價2024丨最新「人情公價」懶人包　只派餅卡使唔使畀人情？
吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」　摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返
吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」　摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返
旦哥一家｜鄭丹瑞與女婿同月生日一齊慶生　旦哥開心迎接70歲：希望心境永遠年輕
旦哥一家｜鄭丹瑞與女婿同月生日一齊慶生　旦哥開心迎接70歲：希望心境永遠年輕