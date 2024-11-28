破·地獄丨黃子華《破·地獄》上映20日票房破億 暫成香港史上最高票房華語片季軍
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發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【破·地獄 / 黃子華 / 子華神】《破·地獄》票房衝破1億元！「子華神」黃子華早由「票房毒藥」變「票房靈藥」，而且是不斷破自己紀錄，他在陳茂賢執導、許冠文、衛詩雅、朱栢康等合演的《破·地獄》上映20日，港澳票房在今日（11月28日）衝破1億元大關！
現在《破·地獄》取代古天樂《明日戰記》，成香港電影有史以來最高票房華語電影季軍，隨時有望挑戰收107,190,733元亞軍《九龍城寨之圍城》，而現在冠軍是黃子華總收115,060,394元的《毒舌大狀》，此片也是香港首部本地票房收過億港產片。
當中要留意是，《毒舌大狀》在上映第32日，票房才破億元，至於亞軍的《九龍城寨之圍城》在上映第40日才破億元，由此可預見黃子華將打贏黃子華，《破·地獄》隨時登冠軍寶座。
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香港十大最高票房華語片
|1.《毒舌大狀》
|$115,060,394
|2.《九龍城寨之圍城》
|$107,190,733
|3.《破·地獄》（上映中）
|$100,000,000
|4.《明日戰記》
|$81,821,966
|5.《飯戲攻心》
|$77,395,003
|6.《寒戰II》
|$66,244,171
|7.《梅艷芳》
|$62,068,723
|8.《那些年，我們一起追的女孩》
|$61,862,731
|9.《功夫》
|$61,278,697
|10.《少林足球》
|$60,739,847
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