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破·地獄丨黃子華《破·地獄》上映20日票房破億　暫成香港史上最高票房華語片季軍

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發布時間： 1 小時前

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熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

黃子華《破·地獄》上映20日票房破億。

【破·地獄 / 黃子華 / 子華神】《破·地獄》票房衝破1億元！「子華神」黃子華早由「票房毒藥」變「票房靈藥」，而且是不斷破自己紀錄，他在陳茂賢執導、許冠文、衛詩雅、朱栢康等合演的《破·地獄》上映20日，港澳票房在今日（11月28日）衝破1億元大關！

現在《破·地獄》取代古天樂《明日戰記》，成香港電影有史以來最高票房華語電影季軍，隨時有望挑戰收107,190,733元亞軍《九龍城寨之圍城》，而現在冠軍是黃子華總收115,060,394元的《毒舌大狀》，此片也是香港首部本地票房收過億港產片。

當中要留意是，《毒舌大狀》在上映第32日，票房才破億元，至於亞軍的《九龍城寨之圍城》在上映第40日才破億元，由此可預見黃子華將打贏黃子華，《破·地獄》隨時登冠軍寶座。

破·地獄丨票房衝破9000萬元　慶功宴同為衛詩雅慶祝生日

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香港十大最高票房華語片

1.《毒舌大狀》$115,060,394
2.《九龍城寨之圍城》$107,190,733
3.《破·地獄》（上映中）$100,000,000
4.《明日戰記》$81,821,966
5.《飯戲攻心》$77,395,003
6.《寒戰II》$66,244,171
7.《梅艷芳》$62,068,723
8.《那些年，我們一起追的女孩》$61,862,731
9.《功夫》$61,278,697
10.《少林足球》$60,739,847

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