媽媽心聲｜新手媽媽照顧初生BB感失自由　想回到未嫁時：好好吃一頓飯

▲ 如果可以回到過去，大家還會選擇當媽媽嗎？

【新手媽媽/媽媽心聲】最近有不少網民討論全職媽媽還是在職媽媽辛苦一點，但都得不到結論，因為打從孩子出生成為母親的一秒，就注定媽媽不易做！日前有位新手媽媽在社交平台Threads發文，指「產房出來的是媽媽，女孩永遠留在裡面」這句話惹她眼眶泛淚，因為自己不再是自由自在的女孩了，結果瞬間引起媽媽共鳴！

媽媽心聲｜新手媽媽總是心繫著寶寶

發文的媽媽表示，第一次見到「產房出來的是媽媽，女孩永遠留在裡面」這句話，大約是在產後第二個月，當下立即眼眶泛淚，心想：「好像真的就是這樣啊！」並驚覺自己已經是個媽媽了，她留言謂：

不再是自由自在的女孩了！總是心繫著寶寶，尤其母乳哺餵的身體更是隨時被提醒著。但我想把『女孩』帶出來，女孩也可以很稱職的陪伴寶寶長大，對吧？

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新手媽媽心聲｜不少媽媽想起餵夜奶的艱辛日子

這番說話瞬即引起其他新手媽媽的共鳴，她們都紛紛表示照顧初生嬰兒真的很困身，終於明白什麼是眠乾睡濕，餵夜奶的日子少點意志力都不行，小朋友大一點，又要被他/她纏住，根本沒有時間做自己的事，當情緒來到時，就會想念未婚和未當媽前的時光，因為媽媽只想優雅地好好吃一頓飯。媽媽們又覺得神隊友很重要，只要他願意分擔照顧寶寶的工作，媽媽自然會感到舒服一點。

媽媽有話兒：

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