機場三跑｜國泰客機首用中跑道起飛 首航乘客中四生：無法言喻的興奮
社會
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
機場三跑系統今日（28日）下午正式啟用 ，有乘搭中跑道首航的學生稱心情十分激動，形容是「史無前例」，冀三跑啟用後，本港可增設更多航線。
機管局安排三班航班，分別同時以南跑道、中跑道起飛，並以北跑道降落；其中包括與國泰航空合作，安排CX8333航班作為首班在中跑道起飛的航班，有業界人士及學生等獲邀請登上該航班，在本港上空環繞一圈。
沙田曾壁山（崇蘭）中學部分學生獲立法會議員邀請出席首航活動。中四生何同學稱，能登上首班在中跑道起飛的航班是「史無前例、無法言喻的興奮」。他說從小已聽過香港正興建第三條跑道，他亦有了解過三跑的背景，形容能坐上首班航班十分難得。
該校同級的陳同學認為，三跑系統能鞏固香港在國際航空樞紐的地位，未來有助提高機場效率。他又說，希望想到巴西、哥倫比亞等地旅遊，期望三跑系統啟用後，可增設更多航線。
隨團教師則指，希望透過是次活動讓學生開眼界，以及讓部分未乘搭過飛機的學生體驗一下；又希望學生了解為何要興建三跑系統、三跑對香港的重要性等。
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