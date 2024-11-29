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飲食陷阱｜打邊爐7大傷腎習慣　超過這時間1種致癌物急增10倍【附30款高危配料+6款健康低脂湯底】

健康資訊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【打邊爐／火鍋／致癌／湯底／傷腎】冬天最適合打邊爐暖身，但小心踩中地雷反而「傷腎」！有台灣醫生指出，打邊爐進食時間過長，恐怕會增加致癌風險，故各位打邊爐愛好者要注意！

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打邊爐｜醫生揭7大打邊爐地雷

台灣腎臟科醫生洪永祥在其Facebook專頁發文，指出冬天打邊爐能夠暖身，很多人以為打邊爐只是用灼熟食物，比起高溫油炸理應健康得多。事實上，打邊爐有7個常見壞習慣，甚至會增加致癌率。

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1. 麻辣湯底

洪永祥指出，麻辣湯底是不少人的首選，是高鈉、高飽和油脂與高熱量湯底，其熱量可高達800大卡，相當於3碗白飯熱量。因為麻辣湯底不但有辣椒，加上高湯、中藥材，再添加沙茶醬、咖哩粉、芝士、奶油、及豆瓣醬等高卡路里調味料提味，熱量和鈉含量飆升，比如說2碗麻辣鍋的湯，含鈉量已達4942毫克，是名副其實最傷腎的湯底。

2. 濃醇火鍋醬料

不少人習慣將火鍋料灼熟後蘸醬，如沙茶醬、胡麻醬、豆乳醬、沙律醬、醬油膏等。洪永祥提醒，若添加次數超過1次，長期對腎功能可能有影響。故此，他建議選擇醬料原則為「越稀越好、避掉濃醇香三合一」，選擇豉油、烏醋、白醋、蔥花、蒜末、香菜、蘿蔔泥、碎洋蔥等會更佳。

3. 吃到全飽

坊間有很多「打邊爐任食」套餐，據統計一餐吃到飽火鍋最多可攝取3900卡路里，相當於14碗白飯的熱量，遠超一個成年人一餐建議熱量攝取——700卡路里，當中的鈉攝取量甚至可高達6600毫克。不少人會越吃越口渴，其實與高鈉攝取有關。一般任食邊爐都會包含「飲品放題」，喝含糖飲料或啤酒解渴，傷腎之餘更可能誘發痛風。

4. 用餐時間過長

打邊爐邊煮邊吃，用餐時間可長達平時用餐的2至5倍。洪永祥警告，火鍋湯底不斷滾煮超過30分鐘，會增加鍋中的食品添加物、鈉離子、重金屬、磷酸鹽、硝酸鹽等物質濃縮；一旦滾煮超過90分鐘後，亞硝酸鹽的濃度會暴增近10倍。他提醒，過量的亞硝酸鹽會引發急性中毒，出現缺氧、呼吸困難等症狀。攝取過量的亞硝酸鹽會產生致癌物亞硝胺，引發心血管疾病，或肝、大腸及胃部癌症。

5. 不分生食熟食餐具

不少人吃完麻辣鍋後容易肚瀉，成因除了是湯底過辣、高油鹽糖等造成腸胃道過量負荷外，吃到不乾淨食物也是主因，如吃到未完全煮熟的食物、生熟食的筷子或湯匙共用，以及沒有使用公筷直接伸進鍋裡夾食物等。洪永祥提醒，肚瀉和腸胃炎會傷害腸胃道，體內水分與電解質失衡，會加重腎臟負荷。

6. 用餐最後食即食麵+雪糕作結

很多人習慣打邊爐，在最後才加入即食麵或其他麵類，將「湯底精華」完整吸收，並以雪糕做甜品作為一餐的終結。洪永祥提醒，這個滿足「儀式感」的飲食方式，不但會增加卡路里吸收，鈉質攝取亦同樣暴增。

7. 打包湯底回家煮宵夜

洪永祥提醒，除了過餐食物容易滋生細菌，火鍋湯底煮得越久越不能喝，等同於將致癌物直接喝進肚子。

打邊爐｜30款高危火鍋配料

台北醫學大學附設醫院泌尿科戴定恩醫生於其Facebook舉出肉類、海鮮類、蔬菜類及醬汁類等30款高危火鍋配料：

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打邊爐湯底｜6款較健康低脂的湯底

「尚營坊」澳洲註冊營養師林漪菱（Elaine）就曾受訪，搜羅了6款較健康低脂的湯底，喜歡打邊爐的人士不容錯過。

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卡路里攝取｜打邊爐4招減少脂肪攝入

本港食安亦提醒大眾享用火鍋時，應注意進食分量及營養均衡原則，減低脂肪、鈉和糖含量攝入量：

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