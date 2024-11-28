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西貢沉船灣｜貨船擱淺逾兩個月已斷開兩截　海事處指由內地漂至已聯絡船東移走

社會

發布時間： 60 分鐘前

最後更新： 51 分鐘前

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西貢沉船灣海域有貨船擱淺，已斷開兩截。（Facebook專頁天行足跡圖片）

網上流傳圖片指，西貢沉船灣至少一個月前發生貨船擱淺事故，而有關船隻已斷開兩截，憂慮有漏油問題。海事處回覆TOPick查詢時指，9月26日已接獲有關擱淺報告，初步調查顯示該貨船由內地漂至涉事水域擱淺，船上無人及貨物，亦無接獲溢油報告。

海事處稱，接獲報告後已即派員到場跟進，初步調查顯示貨船來自內地，因強風而漂流到涉事水域擱淺，當時船上沒有載人及貨物，無造成人員傷亡，經翻查最近記錄，亦無接獲任何與事件有關的溢油報告，及未有在有關海域發現油污，會繼續監察海面情況，如發現或接獲有關溢油的報告，會立即派員安排清理。

處方又稱，貨船的船東代表已與處方聯絡並計劃將沉船移走，提到打撈或移走沉船一般是船東的責任，會按照既定程序發出移除通知書，指示船東將沉船浮起或移走，如船東沒有採取適當行動，海事處會向船東提出檢控，若船東無法履行上述責任，海事處亦會按既定程序安排處理。

漁護署就回應指，事故地點鄰近西貢東郊野公園，正監察有關郊野公園的情況，並會按實際情況聯絡相關部門作出適當跟進。

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