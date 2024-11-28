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賀歳片2025丨《臨時決鬥》煞科古天樂成打卡對象　角色人物造型首度曝光

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撰文： 文體藝online

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 54 分鐘前

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賀歲片《臨時決鬥》大合照。

【臨時決鬥 / 古天樂 / 賀歲片】2025農曆新年賀歲電影《臨時決鬥》，由掌《臨時劫案》導演麥啟光執導，古天樂、梁詠琪（GiGi）、王丹妮、周秀娜、胡子彤、張文傑、陳湛文、楊詩敏（蝦頭）、伍允龍、喬靖夫、王尹菁、王頌茵、陳獻略、陳慧敏、陳楨怡及吳梓熙等演出。

電影在日前煞科，台前幕後趁煞科時刻齊集擂台大合照，古天樂更成為演員的打卡對象，蝦頭要古仔攬攬合照，陳湛文就握手道別，古天樂當然有求必應。

臨時決鬥丨梁詠琪王丹妮周秀娜蝦頭合演賀歲片　齊集訓苦練泰拳

《臨時決鬥》大合照。

臨時決鬥丨古天樂：開心順利完成

古天樂表示：「好開心順利完成賀歲片《臨時決鬥》拍攝，見到演員好努力演出精彩嘅動作場面，加上充滿喜劇節奏的故事，相信係一齣娛樂性豐富的賀歲好戲。」
 
至於梁詠琪說：「同丹妮、秀娜、蝦頭一齊練拳準備呢部戲都好開心，識到佢哋好開心，相隔多年再同古仔合作感覺好新鮮，今次再次同佢做夫妻，感覺幾得意，好親切感覺。我拍第一部戲時已認識導演，當時佢幫我試鏡，識咗咁多年第一次合作，多謝導演畀我好大發揮空間。」

另外，王丹妮稱：「內心一直好想拍一次喜劇，今次終於願夢成真，有機會同全新演員組合合作，喺佢哋身上學到好多拍喜劇的技巧。同埋有某幾日連續拍攝完泰拳動作，嗰幾個朝早起身都周身肌肉酸痛，但成功做到拍攝要求嘅動作之後，滿足嘅感覺真係難以形容。今次對角色係一個挑戰，對王丹妮亦係一個挑戰，經此一役自己成長咗，更加無畏無懼，係好寶貴嘅拍攝體驗。」

《臨時決鬥》古天樂。

臨時決鬥丨周秀娜與王丹妮對打

此外，周秀娜表示：「對於我來講係新鮮刺激拍攝過程，特別係我同丹妮的一場拳擊比賽，整個過程好滿足，我哋好少用到替身，所以好有成功感，開心滿足。」
 
而胡子彤說：「雖然拍攝現場好緊湊，但我哋每個人付出都好多，很期待看到齣戲，今次是首次自己較多喜劇成份的電影，而拍攝過程好好玩，整件事很享受。」張文傑稱：「今次開心可以同一班知己一齊拍戲，知己又經常請我哋食嘢，希望大家會鍾意部戲，俾一個開心的新年大家，到時記得入場睇我Ger古大戰。」

同時，蝦頭說：「第一次同GiGi、丹妮、娜姐有動作片段，好多驚喜，第一次合作好有火花，好多傾偈時刻，新一年希望畀到大家好好的能量，同好熱血的感覺。」

而陳湛文說：「睇吓兩個美女，為咗爭我呢個咁嘅男仔打擂台，唔好為咗我打嘞﹗」王頌茵說：「難得可以同GiGi、王丹妮、蝦頭等一齊合作，可以一次過實現晒我多個願望。」

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古天樂 梁詠琪 王丹妮 周秀娜 胡子彤 張文傑 楊詩敏 王頌茵 導演 演員

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