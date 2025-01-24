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惡化會變地中海？青年特別易鬼剃頭？　醫生拆解鬼剃頭迷思

健康資訊

發布時間： 2025/01/24 00:00

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熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生莊俊賢為你拆解多個鬼剃頭迷思。

電髮、染髮、剪髮……男女老幼用盡千方百計令髮型變得稱心滿意，全因頭髮對人的外觀以至內在均有很大影響。若小部分頭髮突因「鬼剃頭」消失，無疑對身心造成莫大影響——「我做錯了甚麼？」、「變禿部位會回復正常嗎？」、「會否變成『地中海』？」……一個又一個疑問加劇不安情緒，更可能令壓力大增，隨時令鬼剃頭惡化。究竟鬼剃頭是甚麼？兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生莊俊賢為你拆解多個鬼剃頭迷思，讓你即使被鬼剃頭盯上亦「冇有怕」！

成因各異 嚴重鬼剃頭可致全身毛髮脫落

鬼剃頭學名為斑禿(Alopecia Areata)，不具傳染性，受影響部位亦不會出現疤痕或紅腫。研究顯示，約每 50 人就有 1 人在一生中某階段患上鬼剃頭，且男女的發生率相約，大多數人首次發病是 30 歲之前的青年階段，臨床上有很多人是因為壓力問題而患上鬼剃頭。莊醫生指出：「鬼剃頭的確切成因未明，但知道與免疫系統失調有關，免疫細胞或發炎因子破壞毛嚢，導致發炎，繼而出現局部部位毛髮脫落。」不少人或誤以為洗頭頻率及染髮等生活習慣會引致鬼剃頭，但其實並無直接關係，莊醫生提醒：「不過亦應留意，經常染髮或可致接觸性皮膚炎等其他問題。」

輕微鬼剃頭影響範圍與硬幣大小相約，集中在頭皮附近，但嚴重則可致睫毛、眉毛，以至身體其他有毛嚢的部位，均有毛髮掉落。雖然鬼剃頭與俗稱「地中海」的雄禿均會令患者頭髮掉落，但兩者成因各異，雄禿是由荷爾蒙分泌所致，而鬼剃頭是免疫系統引起的疾病，有有效藥物可以治療，令毛髮掉落的部位在接受治療後再次長出毛髮。

偏方效果存疑 宜與醫生相討適切治療方案

坊間有不少生髮偏方聲稱能改善脫髮問題，莊醫生強調：「現時並無醫學數據支持以白蘭地、辣椒塗抹頭皮等偏方有助毛髮重生，而部分生髮水的臨床數據亦較參差，未必對患者有幫助。」鬼剃頭的治療方案視乎嚴重程度而定，若非太嚴重可使用塗抹類固醇藥膏，但治療時間較長，或者可選擇在頭皮上注射類固醇；另外亦有塗抹於頭皮的免疫治療藥水，可吸引免疫細胞移動至真皮，減少毛囊受攻擊的機會。至於嚴重鬼剃頭則可能需要口服藥物，如口服類固醇等，但長時間使用口服類固醇或會有不少副作用。近年亦有新型口服JAK抑制劑針對嚴重情況，原理是透過抑制JAK (Janus激酶) 的活性，以抑制發炎細胞因子的訊號傳遞，減少毛嚢發炎。使用JAK抑制劑前，患者須先作血液測試，排除肝炎及肺結核等感染，另外需注意其可能出現的副作用，包括頭痛及腸胃不適等。

新型口服JAK抑制劑效果顯著 改善患者生活質素

莊醫生分享，一位十多歲的男同學患上嚴重鬼剃頭數年，全部頭髮、睫毛及眉毛脫落。除了因外觀影響社交、日常生活及學習，眼睛亦因睫毛脫落、難以擋風而容易眼乾，異物也較易入眼，造成莫大困擾。患者曾嘗試類固醇藥膏及免疫治療等治療，但成效不彰，最後使用新型口服JAK抑制劑，3個月左右開始重新長出毛髮，而毛髮數量在用藥5個月左右明顯增加，患者變得樂觀，眼部不適減少。莊醫生補充：「越嚴重的患者，恢復需時越長。一般而言，治療半年會開始有明顯效果，12至15個月的效果更顯著，毛髮生長的範圍會更多，最理想情況可達8成改善。」

鬼剃頭具體成因未明，但可能與壓力及免疫系統失調有關。莊醫生建議透過不同方法減壓，如可從生活習慣著手，確保有充足睡眠，避免熬夜或過度工作等削弱免疫力的行為或習慣，或有助預防鬼剃頭。

(以上資訊由兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生莊俊賢提供)

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