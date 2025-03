宏利與香港心聆合作 全面推動香港精神健康支援服務

根據最新一期《宏利亞洲康健調查》的數據¹,香港人對未來十年在財務、精神和身體健康方面達致理想水平的信心存在顯着落差,分別為-15、-14和-15分。這一現象既反映經濟壓力、情緒健康和身體健康息息相關,亦顯示市民需要全面提升「身」、「心」、「財富」三方面健康。

宏利一向重視大眾的身心健康,於是在今年5月宣布與精神健康慈善機構香港心聆(Mind HK)建立為期2年的策略慈善合作關係,旨在提升公眾對精神健康重要性的關注,並提升本地社區的精神健康支援服務和長遠發展,幫助大眾成就更健康人生。

舉辦各類公眾及內部活動 共創精神健康新篇章

宏利與香港心聆在今年6月合作舉辦首場公眾推廣活動,特別請來語言學家歐陽偉豪(Ben Sir)分享,並由香港心聆行政總裁兼臨床心理學家凌悅雯博士以專業角度分析,一起探討如何照顧自己及他人的情緒。活動旨在提升公眾對精神健康的認識,同時促進社區互動。另一場於10月舉行的公眾推廣活動同樣吸引了眾多參與者,並邀請到跨媒體創作者許賢及香港心聆臨床顧問及輔導心理學家李天蕊到場,探討有關原生家庭對個人成長的影響,並分享與家人相處及維持良好精神健康的貼士。

▲ Ben Sir與香港心聆行政總裁兼臨床心理學家凌悅雯博士,分享如何照顧自己及他人的情緒。

▲ 宏利與香港心聆在今年6月合作舉辦首場公眾推廣活動,由語言學家歐陽偉豪(Ben Sir)作嘉賓,吸引了眾多參與者。

▲ 另一場於10月舉行的公眾推廣活動就邀請到跨媒體創作者許賢及香港心聆臨床顧問及輔導心理學家李天蕊到場,探討有關原生家庭對個人成長的影響,並分享與家人相處及維持良好精神健康的貼士。

有關慈善合作,亦透過「我就是我More Than a Label」消除污名計劃培訓更多經歷過精神健康問題的人士成為心聆大使,他們將透過不同渠道分享其復元過程中的自身經歷,藉以讓大眾擺脫對精神疾病的固有觀念及標籤,致力消除污名化。一系列的「我就是我More Than a Label」聆聽身心聆活動亦已於11月啟動,一眾心聆大使及星級嘉賓,包括香港奧運運動員鄭莉梅和歐鎧淳,於活動中分享他們在精神健康旅程中的真實故事,幫助大眾了解精神健康,消除污名化。

除了舉辦公眾活動外,宏利在內部也積極推動健康理念,將健康融入人才管理策略,並投入資源改善員工福祉。例如,宏利邀請香港心聆的培訓導師為同樣作為家長的員工進行 「青少年精神健康基礎培訓課程:成人工作坊」 ,並提供從反應性(Reactive)到預防性(Preventive)的方法,幫助家長更好地支援孩子的情緒。此外,宏利設立了「免費iACT®心理健康諮詢日」,邀請經香港心聆培訓的心理健康主任到宏利香港辦公室為同事提供免費的心理健康支援會談服務,過程安全保密,目的幫助他們學習管理情緒的技巧,協助他們實現更好的身心健康。

計劃獲行業認可 入圍《傑出企業社會責任獎》三強

宏利與香港心聆的策略慈善合作在業界得到廣泛認可,更入圍2024年香港保險業大獎《傑出企業社會責任獎》的年度三強之一,顯示出其社區投資工作的成效與影響力。

▲ 宏利香港及澳門首席市場總監林沛認為,市場行銷和企業社會責任的共同點在於以人為本,根據大眾需求和市場趨勢提供相應的服務和產品。隨着精神健康問題備受重視,宏利希望透過與香港心聆合作,進一步提升本地社區的精神健康支援服務和長遠發展 ,幫助市民成就更健康人生。

宏利與香港心聆的2年的策略慈善合作關係,主要活動概覽如下︰

‧ 持續支援免費心理治療 —— 社區心活指南 (iACT®) 計劃

由經過培訓的iACT心理健康主任為面對輕微至重度焦慮症、輕微至中度抑鬱症,或受情緒困擾人士,提供免費及短期的線上或面對面的一對一心理健康支援。在宏利的支持下,香港心聆設立心理健康主任支援網絡,為完成培訓後的心理健康主任提供持續支援,讓這項計劃能夠持續發展,幫助更多有需要的人。

‧ 「我就是我 More Than a Label」消除污名計劃

計劃培訓經歷過精神健康困擾的人士成為心聆大使,並透過不同媒介分享在復元過程中最真實一面。宏利全力支持「我就是我More Than a Label」消除污名計劃培訓更多心聆大使,並攜手於不同渠道宣傳,藉以讓大眾擺脫對精神疾病的固有觀念及標籤,致力消除污名化。

‧ 香港心理健康研討會2025

於明年11月合作舉辦為期3天的國際研討會—香港心理健康研討會2025,從實證、心理學及文化方面探討我們的一生與精神健康的聯繫。

‧ 香港心聆 x 宏利香港——Your Mental Health Matters公眾推廣活動

攜手邀請不同界別的專家講者深入淺出與大眾探討精神健康議題,加強大家對精神健康的認知和了解。

宏利與港人攜手同行 構建更健康的社區

宏利一直堅信健康即財富,而心靈、身體和財務健康息息相關。宏利香港及澳門首席市場總監林沛補充,宏利作為香港歷史最悠久的人壽保險公司,與香港心聆的合作不只是對社會責任的承諾,更是對每一位市民生活質素的關懷。未來,宏利將繼續與香港心聆攜手合作,推動社區精神健康服務的發展,與大眾同行,成就更好。

¹《宏利亞洲康健調查2024》(https://www.manulife.com.hk/zh-hk/individual/promotions/asia-care-survey-2024/life-span.html)

(特約)