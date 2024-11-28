旅遊發展︱高級中菜食府「唐述」獲清真認證　推$728蜜汁牛肉叉燒

▲ 著名高級中菜食府「唐述」，為全港首間高級中菜食府，獲「清真友善餐廳」認證。（朱永倫攝）

本港現有132間餐廳獲清真認證，其中著名高級中菜食府「唐述」，為全港首間高級中菜食府，獲「清真友善餐廳」認證，最貴菜式索價近2千元。餐廳總廚昨指，盼助中東客人了解中菜文化。

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由香港回教信託基金（BOT）發出的清真證書，分為「清真餐廳」、「清真廚房餐廳」及「清真友善餐廳」3類，其中「清真友善餐廳」的廚房，可採用非清真材料或酒精煮食，但要執行合適措施，避免清真和非清真食品或物品，交叉污染；用膳區可供應酒。

「唐述」花了約半年時間，獲「清真友善餐廳」認證，在本月19日獲發證書，目前供應20款清真認證中菜，如改用牛肉製成的蜜汁叉燒、由炸子雞演變而成的桂花烏龍茶煙燻脆皮雞，分別盛惠728及788元；名為「龍袍玉枕」的蟹膏豆腐炒龍蝦，更索價1,888元。顧客宜至少提早3日預訂，以確保有相關菜餚供應。

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「唐述」營運及廚藝總監（中式菜系）周世韜昨指，今年1月到中東杜拜旅遊時，發現當地有中餐廳，但當地人主要信奉穆斯林教、不吃豬肉，故「未食到好好嘅『叉燒』」，並令他萌生製作清真認證中菜的念頭，「希望唔食得豬嘅朋友，都可以享受叉燒，令世界各地人士感受多少少中菜文化。」

他坦言，要做到清真友善，餐廳成本略增，不但廚房要經深度清潔，再劃分清真煮食區，還要選購新雪櫃、廚具、清潔用品、醬料等，再由專責廚師製作菜餚，但形容，相比成本，餐廳更重視向中東客人推廣中菜文化。

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記者︰梁薾心