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澳門候任特首岑浩輝坦言怕面對傳媒　靠一個辦法調整狀態

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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澳門特區第六屆政府候任主要官員和檢察長。（澳門新聞局圖片）

澳門候任特首岑浩輝本身是司法官，擔任了近25年的終審法院院長，他說，自己一直恪守兩條守則，一是「慎言」，不能評價社會事務；二是不能參加任何帶有政治性質的活動。

岑浩輝接受央視節目訪問時，坦言自己很忐忑，「這轉軌太大了！」透露準備宣佈參選時，感覺不好，「所以有些朋友提醒我，你當時8月22號的時候，不敢直面記者，但是8月28號（正式宣布競選時）開始我沒有了。」

岑說，法官面對記者就緊張，司法官不善於面對傳媒，他說：

我最擔心的是面對記者的時候，突然間問我一個問題，我答不上來，腦放空，而且是現場直播，那就沒得救。所以突然今天我就想了有一個辦法，像我開庭一樣，底下當你們不存在，然後讓我的思維去應對問題，這樣的話，就不受底下各種人的表情的影響。我現在用這個辦法來控制自己的情緒。

雖然緊張，但岑浩輝告訴自己，必須要跨過去這個檻，「（如果）不跨過去，那你將來怎樣面對各個方面，對行政長官的要求和挑戰呢？」

岑浩輝說，日後在重要的政策出台之前，還是要慎言，「否則很容易誤導社會，引起爭議，影響社會穩定就不好了。」

岑：行政長官不能是「純經濟專家」

被問到如何看待外界質疑他缺乏經濟發展方面的經驗。岑浩輝坦言，提出問題是合理的。不過，他認為，行政長官的角色，和推行經濟政策是兩碼事，他說：

行政長官他有職責，他領導整個特區政府，所以行政長官的角色，他不是經濟專家，純經濟專家不行。我認為，他必須要有一個宏觀的視野，對澳門特別行政區的各個領域，要慢慢去了解、認識、掌握，會同我整個執政團隊，結合社會各界一起去思考，大家共同商量，這樣去做。

岑浩輝續指，法院是一個小社會，什麼都知道，什麼行業都知道，甚至整個現在家庭狀況的發展的趨勢，都知道。他再提及自己的「兩院理論」，即醫院和法院如果能夠回應社會，高品質運作，對社會穩定、社會發展都有好處。

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