一簽多行丨恢復深圳「一簽多行」　香港經濟可彈起？

【一簽多行 / 一周一行 / 香港遊】各界期待的恢復深圳「一簽多行」成真，有望穿秋水的商界中人，昨日聽到特首預告「很快有消息」已是「開心到彈起」。國家出入境管理局今日即公布，12月1日起，深圳戶籍居民和居住證持有人可申請赴港「一周多行」簽注。

究竟本港經濟能否因此受惠而彈起？有資深建制籲政府、業界和市民，都要做好準備。

一簽多行丨深圳居民12.1起可申 「一簽多行」 一年內不限次數往來香港【內附詳情】

▲ 深圳市民可申請「一簽多行」赴港遊。（曾耀輝攝）

未擴大一周一行 建制：小步快跑逐步推

恢復深圳「一簽多行」、擴大「一周一行」到大灣區城市，是通關後不久，相關業界一直爭取的惠港政策。李家超在上月發表的施政報告稱，已向中央政府提出請求；昨日他先後在兩場活動中，透露很快有消息。有知情者則指，就在這一兩日便會公布。

今次未有擴大「一周一行」到大灣區城市，有資深建制相信中央是貫徹「小步快跑」，逐步推行的方針。

一簽多行｜議員倡業界多發掘特色產品、推優惠吸客

批發及零售界議員邵家輝坦言，很期待恢復深圳「一簽多行」等便利內地市民來港措施，他相信若放寬，對本港零售、餐飲、旅遊，一定帶來很大幫助，

簽證方便咗，大灣區1小時生活圈好便捷，現在好多港人北上，亦是因為便捷。

他不擔心內地市民會不來港，雖然消費模式和以前不一樣，「但一入境就會買杯嘢飲、買嘢食，即時可幫到餐飲、零售業界，如果肯留下過夜更好。」

邵家輝續指，業界十分期待旅客來港，他亦一直呼籲業界，要多發掘特別的產品吸引遊客。

可以是自己創作，或者外國引進，如果業界能配合推出優惠，就更加相得益彰。

有政商界中人則認為，要做好期望管理，正如當初大家都以為通關後，內地人會湧港報復式消費，但現實卻不如預期。經過這兩年「觀察期」，各界多多少少已經掌握新趨勢，要順勢而為，這些都需要政府肯拆牆鬆綁、亦要業界積極求變。港澳辦主任夏寶龍早前已為香港旅業發展指下方向：用好香港1,180公里海岸綫和263個島嶼，根據實際發展康養旅遊、度假旅遊、文化旅遊、郵輪旅遊等。

一簽多行｜水貨客料難重現 須提防黑工

恢復「一簽多行」，各界普遍相信，水貨客問題不會重現。李家超早前亦坦言「此一時彼一時了。」

新簽注下，深圳居民在一年內可無限次來往香港，每次逗留不可超過7天。

政商界近來私下提醒，要提防黑工利用便利來港，因為自通關以來，已有不少內地居民，會利用俗稱「L簽」的團隊旅遊簽注或其他簽注到港做黑工，例如是攝影師，以低過香港數倍的價錢，來港幫新人拍婚紗照；亦有人來做洗碗工等，變相擾亂本港勞工市場。

全國人大常委李慧琼認為，每項政策推出後，都有不屬於政策原意的東西產生，但不應因此就不推行，促政府努力執法處理問題。

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