  • 18°C
香港時間：20241129日 (五) 10:37

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

恢復深圳「一簽多行」　香港經濟可彈起？

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

深圳市民可申請「一簽多行」赴港遊。（曾耀輝攝）

各界期待的恢復深圳「一簽多行」成真，有望穿秋水的商界中人，昨日聽到特首預告「很快有消息」已是「開心到彈起」。國家出入境管理局今日即公布，12月1日起，深圳戶籍居民和居住證持有人可申請赴港「一周多行」簽注。

究竟本港經濟能否因此受惠而彈起？有資深建制籲政府、業界和市民，都要做好準備。

未擴大一周一行 建制：小步快跑逐步推

恢復深圳「一簽多行」、擴大「一周一行」到大灣區城市，是通關後不久，相關業界一直爭取的惠港政策。李家超在上月發表的施政報告稱，已向中央政府提出請求；昨日他先後在兩場活動中，透露很快有消息。有知情者則指，就在這一兩日便會公布。

今次未有擴大「一周一行」到大灣區城市，有資深建制相信中央是貫徹「小步快跑」，逐步推行的方針。

一簽多行｜議員倡業界多發掘特色產品、推優惠吸客

批發及零售界議員邵家輝坦言，很期待恢復深圳「一簽多行」等便利內地市民來港措施，他相信若放寬，對本港零售、餐飲、旅遊，一定帶來很大幫助，

簽證方便咗，大灣區1小時生活圈好便捷，現在好多港人北上，亦是因為便捷。

他不擔心內地市民會不來港，雖然消費模式和以前不一樣，「但一入境就會買杯嘢飲、買嘢食，即時可幫到餐飲、零售業界，如果肯留下過夜更好。」

邵家輝續指，業界十分期待旅客來港，他亦一直呼籲業界，要多發掘特別的產品吸引遊客。

可以是自己創作，或者外國引進，如果業界能配合推出優惠，就更加相得益彰。

有政商界中人則認為，要做好期望管理，正如當初大家都以為通關後，內地人會湧港報復式消費，但現實卻不如預期。經過這兩年「觀察期」，各界多多少少已經掌握新趨勢，要順勢而為，這些都需要政府肯拆牆鬆綁、亦要業界積極求變。港澳辦主任夏寶龍早前已為香港旅業發展指下方向：用好香港1,180公里海岸綫和263個島嶼，根據實際發展康養旅遊、度假旅遊、文化旅遊、郵輪旅遊等。

一簽多行｜水貨客料難重現 須提防黑工

恢復「一簽多行」，各界普遍相信，水貨客問題不會重現。李家超早前亦坦言「此一時彼一時了。」

新簽注下，深圳居民在一年內可無限次來往香港，每次逗留不可超過7天。

政商界近來私下提醒，要提防黑工利用便利來港，因為自通關以來，已有不少內地居民，會利用俗稱「L簽」的團隊旅遊簽注或其他簽注到港做黑工，例如是攝影師，以低過香港數倍的價錢，來港幫新人拍婚紗照；亦有人來做洗碗工等，變相擾亂本港勞工市場。

全國人大常委李慧琼認為，每項政策推出後，都有不屬於政策原意的東西產生，但不應因此就不推行，促政府努力執法處理問題。

相關文章

自由行｜零售餐飲業促灣區居民赴港一簽多行　配合免稅額升提振經濟效益
11:21 2024/07/22
自由行｜零售餐飲業促灣區居民赴港一簽多行　配合免稅額升提振經濟效益
施政報告2024｜已向中央提出恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注　擴大「一周一行」試點城市
12:31 2024/10/16
施政報告2024｜已向中央提出恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注　擴大「一周一行」試點城市
一簽多行丨12月1日起恢復深圳居民赴港 「一簽多行」【內附詳情】
今日 09:09
一簽多行丨12月1日起恢復深圳居民赴港 「一簽多行」【內附詳情】

你可能感興趣

自由行｜零售餐飲業促灣區居民赴港一簽多行　配合免稅額升提振經濟效益
11:21 2024/07/22
自由行｜零售餐飲業促灣區居民赴港一簽多行　配合免稅額升提振經濟效益
施政報告2024｜已向中央提出恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注　擴大「一周一行」試點城市
12:31 2024/10/16
施政報告2024｜已向中央提出恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注　擴大「一周一行」試點城市
一簽多行丨12月1日起恢復深圳居民赴港 「一簽多行」【內附詳情】
今日 09:09
一簽多行丨12月1日起恢復深圳居民赴港 「一簽多行」【內附詳情】
夏寶龍 黑工 大灣區 邵家輝 餐飲 零售 李慧琼 香港 施政報告 深圳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

結業潮︱老牌龍寶酒家觀塘店12.1結業　通告用字極慘情曾推出$10鹽焗雞救亡
結業潮︱老牌龍寶酒家觀塘店12.1結業　通告用字極慘情曾推出$10鹽焗雞救亡
湯洛雯疑懷孕丨湯洛雯缺席「2Line黨」聚會　蕭正楠一句話引靚湯大肚猜測
湯洛雯疑懷孕丨湯洛雯缺席「2Line黨」聚會　蕭正楠一句話引靚湯大肚猜測
急症室最長等候時間（11月29日 時間04:05）
急症室最長等候時間（11月29日 時間04:05）
失智症丨曾撼頭埋牆71歲張偉文近況曝光　發黑暴瘦惹健康憂慮
失智症丨曾撼頭埋牆71歲張偉文近況曝光　發黑暴瘦惹健康憂慮
吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」　摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返
吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」　摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返