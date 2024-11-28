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食物安全｜再有一批法國進口芝士或受細菌污染　食安中心籲勿食用

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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​食安中心呼籲市民不要食用一款可能受細菌污染的進口芝士。（網上圖片）

再有一批法國進口芝士「Mont d'Or Fruitiere des Jarrons Cheese」或受小腸結腸炎耶爾森氏菌污染。

食環署食物安全中心今日（28日）指，繼早前公布一款由法國進口芝士，可能受小腸結腸炎耶爾森氏菌污染，中心跟進調查發現，另一批受影響產品亦曾進口本港。

中心籲市民不要食用所有批次的相關產品，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

產品名稱：Mont d'Or Fruitiere des Jarrons Cheese
品牌：Fruitiere des Jarrons
來源地：法國
進口商：Noja Fine Trade Limited

中心發言人說，中心得悉法國當局發出通告，指上述產品可能受小腸結腸炎耶爾森氏菌污染，正進行回收。

初步調查發現，上述進口商曾進口受影響產品，現已按中心指示。將受影響產品下架及停售，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2178 2229查詢有關產品的回收事宜。

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