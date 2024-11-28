食物安全｜再有一批法國進口芝士或受細菌污染 食安中心籲勿食用
社會
撰文： 梁薾心
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
再有一批法國進口芝士「Mont d'Or Fruitiere des Jarrons Cheese」或受小腸結腸炎耶爾森氏菌污染。
食環署食物安全中心今日（28日）指，繼早前公布一款由法國進口芝士，可能受小腸結腸炎耶爾森氏菌污染，中心跟進調查發現，另一批受影響產品亦曾進口本港。
中心籲市民不要食用所有批次的相關產品，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。
產品資料如下：
產品名稱：Mont d'Or Fruitiere des Jarrons Cheese
品牌：Fruitiere des Jarrons
來源地：法國
進口商：Noja Fine Trade Limited
中心發言人說，中心得悉法國當局發出通告，指上述產品可能受小腸結腸炎耶爾森氏菌污染，正進行回收。
初步調查發現，上述進口商曾進口受影響產品，現已按中心指示。將受影響產品下架及停售，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2178 2229查詢有關產品的回收事宜。
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