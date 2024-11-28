青年發展｜全球青年力量峰會今開幕　卓永興籲青年專業人士直面未來挑戰

▲ 首屆2024全球青年力量峰會，今日在香港海事博物館舉行，逾百名本地及國際參與者出席。

首屆2024全球青年力量峰會，今日在香港海事博物館舉行，逾百名本地及國際參與者出席，來自30個國家的逾千名觀眾在線上參與。

峰會主題是：「賦能專業人士，推動全球倡議︰來自香港的聲音」。當中的健康經濟環節，是探討健康科技及綜合醫療服務的變革潛力；數碼及創意經濟環節，就討論討數碼平台及虛擬經濟的變革力量。

特首李家超在致辭中表示，本次峰會是一個不可多得的機會，讓來自粵港澳大灣區、東南亞及中東的青年專業人士，滙聚一堂，交流意見，共同為香港及全球的發展，注入新動力，推動香港與世界各地的緊密連接。

香港全球青年專業倡導行動創始召集人劉仲恒表示，峰會是一個重要的催化劑，推動跨越地域與行業界限的行動與合作。創新是推動進步的核心，而香港則是一座燈塔——孕育前瞻性理念與變革性解決方案的中心。

政務司副司長卓永興指出，世界在地緣政治、經濟發展、科技轉型、貿易保護及全球穩定方面出現深刻的變化。他呼籲青年專業人士直面未來的挑戰，建議大家關注人工智能發展、氣候變化等國家和全球性議題，並積極參與探索改進和解決方案。

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