民研調查｜陳茂波評分上升續冠三司　市民對經濟狀況較不滿

▲ 香港民研最新調查顯示，財政司司長陳茂波的支持度評分為52.6分，屬3位司長中最高分的一位。（資料圖片）

香港民研最新調查顯示，財政司司長陳茂波的支持度評分為52.6分，屬3位司長中最高分的一位，政務司司司長陳國基和律政司司長林定國則分別獲46.3分、44.6分。

香港民研在11月4日至7日以電話訪問方式取得669位18歲或以上香港居民。結果顯示，陳國基的評分較7月2日至10日調查跌0.2分，但支持率上升1個百分點至49%，民望淨值為正19個百分點，較七月份數字上升4個百分點。

財政司司長陳茂波的支持度評分為52.6分，其支持率為58%，反對率為34%，民望淨值為正24個百分點，較4個月前上升6個百分點。

律政司司長林定國的支持度評分為 44.6分，其支持率為 50%，反對率為 31%，民望淨值為正19個百分點，較4個月前上升5個百分點。

另外，民研亦調查受訪者對社會狀況的評價，結果顯示，市民對政治狀況滿意率為42%，民生狀況30%，經濟狀況21%，滿意淨值分別為負2、負26及負47個百分點。

民研認為，調查反應市民對政治狀況的評價整體上接近「一半半」，對經濟狀況的評價整體上則接近「幾不滿」，與9月份水平相若。

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