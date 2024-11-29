校長專訪｜信任孩子能力推動自學精神　何壽南小學「三樂」計劃讓小朋友愛上返學

▲ 保良局何壽南小學校長陳紫霞推行「三樂」活動，讓學生重拾上學樂趣。

【保良局何壽南小學/校網34】踏進保良局何壽南小學的新校舍，毫無傳統學校的沉悶氣息，反之是敞亮輕鬆的氛圍。保良局何壽南小學校長陳紫霞為學生能夠愉快學習，積極打造正能量校園，又發展「三樂」計劃，讓他們放下成績壓力，「讀得快樂」。

經過兩次搬遷，2016年進駐啟晴邨的保良局何壽南小學（下稱何壽南小學），以破格設計成為區內別具一格的建築物。全新校舍採取低層建築設計，樓高4層。雖然層數不多，但卻留有足夠的空間予學生活動，圖書館的大草地便是師生最常聚集一堂的地方，除了閱讀、聊天、也會進行集體遊戲等，讓學生的活動不只局限於課室內，更擴至校園每處。

我們這些草地，或者開放空間，讓小朋友有一個很愉悅的心情，去享受校園。

▲ 保良局何壽南小學圖書館外的草地，不時會成為師生進行互動遊戲的地方。（陳慧安攝）

保良局何壽南小學｜「三樂」計劃助學生重拾上學樂趣

香港學生精神健康近年成為社會議題，陳校長同樣關注，她表示在不同的研究報名中，發現不少小朋友在幼稚園已出現抑鬱情況，更有學生對學校產生抗拒情緒，「無論是整個社會環境，還是我接觸的小朋友， 很多都會說我不想上學」。為了讓他們重新喜歡上學，她推行「三樂」計劃，即「樂學、樂群、樂助」，建立正面思想，打造快樂校園。

如果能讓他們覺得學校是一個開心的地方，那麼能夠學習之餘，也能找到人際關係的滿足感，這對小朋友的自信、積極非常重要。

▲ 保良局何壽南小學校長陳紫霞推動「三樂」計劃，建立愉快校園。（陳慧安攝）

保良局何壽南小學｜建立學習以外的成功感

學校透過「三樂」計劃，舉辦不同的活動和課程。首先「樂學」，意思是如何喜歡學習，設「摘星」計劃，獎勵於學術以外表現，包括人際關係、品德、體育等，獲表揚的同學可以與陳校長一同玩遊戲，如Switch。陳校長笑言，學生玩遊戲比較厲害，不時也要向他們指教。

除了「摘星」計劃，不同年級也會安排課外學習體驗，如一年級會參與森林課程，體驗做農夫及漁夫的工作、三年級會有專題練習，到海洋公園考察動物等。多元的活動最希望學生發掘多方面的潛能，「將小朋友的成功感，不只是建立在學業上」。

保良局何壽南小學｜從幫助中建立人際關係

「樂群」是教導學生建立良好的人際關係，推行「大手牽小手」計劃，讓四年級的學生照顧剛入學的一年級生，不論是聖誕嘉年華，或中國文化日的特別的學校活動，他們也會共同參與活動。跨級的交流，目的是讓他們社群不局限於同級，同時感受互相幫助的滿足感。

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保良局何壽南小學｜同理心的培育 學會關心社會

最後「樂助」，顧夠思義是幫助別人，在五年級舉辦「小五攜手ACTION服務大行動」，學生會到長者中心與他們做手工、玩遊戲，「讓小朋友在幫助他人之中成長」。另外也有不同的義工計劃，目的是培養學生的同理心，多關心社會。

很多時候看到社會環境，總會有人讓你覺得很自私，只會想自己，如果我們真的能夠培養一個小朋友，多點同理心，多點關心社會的話，我們這個世界一定會更加好。

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保良局何壽南小學｜參與AI繪畫比賽

建立「正能量校園」外，學校也著重推動STEM教育，讓學生接觸AI。早前道路安全議會舉辦「『留心勿搗蛋』道路安全AI繪畫創作比賽」，何壽南小學也有派出學生參加。參賽者需利用AI圖像生成軟件創作，傳達道路使用者應保持良好的出行態度及習慣。

學生要利用AI軟件創作，難免會遇上問題，陳校長表示，不少學生也是初次接觸不過勝在學生學習能力強，在老師介紹各種AI工具後，他們已能靈活運用不同的設計和電繪軟件，成功完成相關主題的內容。

學生從構思，到圖像生成，事先的準備便相當重要，「他們會瀏覽道路安全議會網頁的資訊，然後再自行搜集道路安全相關知識，從搜集到的資料中取得靈感」。經過多番嘗試下完成作品，學生也擁獲滿滿的成功感。

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另外，校內也有課程讓學生接觸AI。學校視藝課會運用AI讓同學構思，或創作繪畫作品，也會挑選有出色表現的學生參與不同的AI比賽。

保良局何壽南小學｜三層架構推動STEM教育

學校在STEM教育上也根據資優教育的三層架構設計一套完善課程。第一層是分班式，按照各年級在STEM課堂上的教學內容，設計相應的STEM Day活動，以讓學生展現所學知識。低年級主要是製作物品，如一年級自製小結他、二年級整作夾公仔機、三年級製作保溫套。而高年級則會加入編程元素設計活動，如四年級設計智能囂灌系統、太陽能車設計等。

在第二、三層，主要讓較資優的學參與比賽。在過去的比賽中，學生也有出色的表現，如國際青少年創意科技奧林匹克大賽、無人機比賽、2023年全港小學生運算思維比賽亦有獲獎。校外比賽讓學生展現自己，校內也有比賽，從中挑選有潛質的學生參加培訓，專注發展。

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保良局何壽南小學｜教育中感受影響的力量

陳校長在基層家庭長大，五兄弟姊妹中，她屬「大家姐」。從小便要照顧弟妹的她， 長成獨立的性格，也促使她走上教育路，「自小已經習慣照顧他們、教他們，所以我讀完書後沒有多想，就考入教育大學，然後工作。」一路走來，她已任教逾三十多年，當中最大的體會是微小的事情，原來也蘊含著「生命影響生命」的力量。

當我們用心做教育的時候，是可以影響不同的家庭，影響我們的老師，以及影響一些人對小朋友、家庭的想法，所以我一直做，越做越有滿足感。

保良局何壽南小學｜培育學生「自學」精神

受到成長環境的影響，獨立自主的性格，使陳校長在教育上有不同的看法。她認為學習最重要是內在動機的建立，所以希望學生能夠「自學」，而非施加壓力來推動他們。

教育學生「自學」，教育女兒同樣講求自主性，她坦言，女兒小時候便教導她獨自完成功課、溫習，即使默書也是自行錄音再默寫，不過她會讓女兒知道自己一直在旁陪伴，遇上困難時，她會幫忙解決。放心讓女兒獨自學習，陳校長坦言是因為「信任」，要相信小朋友的能力，要給予機會讓他們嘗試，才會有更好的成長。

我覺得做家長最重要是信任小朋友，不要覺得他做不到，要給他嘗試的機會，才能夠跌倒再獨自站起來，進而有更好的學習。

▲ 對於教導小朋友，陳校長指要相信小朋友的能力，要給予機會讓他們嘗試，才會有更好的成長。（陳慧安攝）

為培養年輕一代的道路安全意識，議會今年特別以全港小四至小六學生為對象，舉辦「『留心勿搗蛋』道路安全AI繪畫創作比賽」，希望透過科技與藝術的結合，以多元化的方式宣揚道路安全的訊息。比賽設有冠、亞、季及「最具人氣大獎」四個獎項，得獎者將獲邀出席於「道路安全議會51周年『留心勿搗蛋』道路安全嘉年華」舉行之頒獎典禮及作品展覽。

為慶祝道路安全議會成立51周年，議會將於12月1日（星期日）在九龍城啟德車站廣場舉行「道路安全議會51周年『留心勿搗蛋』道路安全嘉年華」

「留心勿搗蛋」道路安全嘉年華詳情 日期： 2024年12月1日（星期日） 時間： 上午10:15分至11:00（開幕典禮） 上午11:00至下午4:30（嘉年華） 地點： 九龍城啟德車站廣場露天廣場及中央草坪（啟德站B出口步行約2分鐘） 費用： 全免

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