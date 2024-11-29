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飛行模擬課程｜首間學校引入國產C919客機飛行模擬器　校長：融入愛國教育

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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有聖士提反堂中學學生表示，國產C919飛行模擬器操作較方便，稱課程有助拉近其機師夢。（朱永倫攝）

有中學本學年斥170萬推「飛行模擬器航空訓練課程」，成為全港首間學校引入國產C919民航客機1︰1飛行模擬器。有中五生稱課程拉近機師夢，又認為國產飛機操作上較方便；校長冀課程增加學生的民族自豪感。

位於西營盤的津校聖士提反堂中學去年已引入1︰1波音737飛行模擬器，今年再引入國產機飛行模擬器。課程設4層架構，首層讓全校學生各班試玩1小時；第2及第3層為「夢想啟航課」，供有興趣學生分別參與6小時及20小時進階課程；至今年再推展第4層「高級版」課程，加入C919元素，讓學生了解飛行技術和原理。

學生稱操作方便　拉近機師夢

校方今年3月更率20名同學到珠海，參觀當地機場的運作、現役機師的訓練系統等；校方更計劃明年率全體中五生參加珠海兩日一夜交流團，了解當地航天科技發展。

中五生黃曉安稱自小夢想成為機師，甚至在家中的電腦安裝飛行模擬器，以鍵盤及滑鼠「飛行」。黃曉安曾參與本地航空公司舉辦的航空培訓計劃，直至去年學校引入波音737飛行模擬器，遂參與進階課程。他說，以往感到與飛行夢距離很遠，但參加學校課程後獲現役機師指導，感覺將夢想慢慢拉近，更確立未來向成為機師發展。

聖士提反堂中學今年引入國產C919民航客機1︰1飛行模擬器，將課程融入愛國主義教育，冀課程增加學生的民族自豪感。（朱永倫攝）

比較兩款模擬器，黃曉安認為國產C919操作上較方便，較不需要用力控制。中四生林樂然則認為，波音737控制版較複雜，C919較方便，甚至可單手操作。

冀增民族自豪感　「中國也做到」

林同學又提到年初到訪珠海時，曾參觀當地航空公司訓練基地，並試玩全動飛行模擬機，對中國航天科技印象很好，希望日後到內地修讀相關課程。

該校校長麥偉麟指，課程融入愛國主義教育，冀讓學生感受國產飛機與其他國家設計系統的分別，增加學生的民族自豪感，稱「西方國家做到，中國也做到」。

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