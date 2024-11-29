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婦科疾病︱45歲前央視名主持自爆子宮全切　雙眼浮腫憔悴樣貌惹憂慮

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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45歲前央视名主持自爆子宮全切　雙眼浮腫憔悴樣貌惹憂慮

【子宮全切／子宮切除手術／央視主持／婦科病／子宮肌瘤】有婦科問題一定要引起重視！内地中央電視台前主持人瑶淼，近日在社交平台發佈住院的影片，自爆已完成了「子宮全切」手術；病床上的她雙眼浮腫、神情憔悴，惹來一衆網民擔憂。

最新影片：

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現年45歲的瑶淼（原名關垚淼），原是童星出身，8歲時已主演電影《魔力》及電視劇《鹽丁兒》。自北京廣播學院畢業後，2004年於CCTV6電影頻道新專欄《中國電影報》擔任節目主持，之後順利成為電影頻道的當家花旦。另外，她還主持過多項大型電影活動，包括金雞百花電影節等，以其專業的素養和親切自然的主持風格，深受觀眾喜愛。2022年，瑶淼從央視離職，轉戰拍片成為KOL。

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自爆子宮全切：婦科狀況總是出問題

11月27日，瑤淼在抖音發佈影片稱，自己剛做完腹腔鏡子宮全切手術，手術很順利。影片中可見，留黑色短髮的瑤淼身穿格紋圖案病人服，半躺在醫院病床上，精神狀態還不錯；但雙眼明顯浮腫、神色還是有些憔悴，引起不少粉絲留言擔心她的身體狀況。她解釋：

很多人問我怎麼住院了，謝謝大家關心，匯報一下，我昨天剛剛做完腹腔鏡微創子宮全切除手術，手術挺順利的，兩個多小時…… 術後第二天臉是腫的。

瑶淼透露，手術並不是一個複雜的決定，因這兩年婦科狀況總是出問題，經常有一些隱患。經咨詢，醫生建議若沒有生育需求，就可以選擇子宮全切，同時保留卵巢。而對於子宮全切手術，瑤淼稱很多人不了解便會感到恐懼，實際上這項手術並不可怕：

腹腔鏡微創手術創口小，恢復快，術後疼痛也是在可接受的範圍内。我現在恢復得還不錯。

不過，瑤淼提醒，子宮全切手術並非適合所有人的選擇，「一定要根據自身健康狀況與專業醫生充分溝通之後再做決定」。

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同場加映：子宮肌瘤症狀及高危風險

本港註冊中醫師蘇安莎曾接受訪問指出，子宮肌瘤屬於常見婦科病，較常在中年婦女身上發生。在35歲女士中，就有一成女士患有子宮肌瘤；子宮肌瘤的成因不明，但有研究顯示與女性荷爾蒙雌激素分泌有關，例如服用含有雌激素的藥物如避孕丸，肥胖、壓力等均有可能影響雌激素分泌，增加患上子宮肌瘤的機會。當中，約有一半的子宮肌瘤患者沒有明顯病徵，而部分患者亦會出現以下徵狀，如出現以下徵狀的女士，應盡快進行婦科檢查：

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另外，婦產科專科醫生方秀儀曾接受記者訪問時，指出以下女性患子宮肌瘤風險較高：

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