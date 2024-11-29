  • 19°C
香港時間：20241129日 (五) 19:49

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

STEAM學校｜鼓勵學生善用AI優化作文堂　循道學校創新教導AI繪畫

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

循道學校透過參加AI比賽讓學生學習溝通協作、表達及判斷能力。

循道學校/道路安全/AI/STEM/STEAM】本港每年平均有1.5萬宗交通意外，為讓公眾更了解道路安全意識，油尖旺區傳統名校循道學校的7名學生，特意學習AI圖像生成軟件，結合文字及生活製作圖畫，藉以提醒公眾時刻注意道路安全。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜維多利亞創辦人投身教育40載　打造IB幼小中一條龍狀元搖籃：學生成功就是我的成功

為培養年輕人道路安全意識，道路安全議會早前舉辦「『留心勿搗蛋』道路安全AI繪畫創作比賽」，希望透過科技與藝術的結合，以多元化的方式宣揚道路安全的訊息。小四至小六的參賽者可利用AI圖像生成軟件，以「好心態出行，專心、留心、唔分心」及「留心勿搗蛋」為主題創作，並加入吉祥物「留心蛋Mr. Safegg」，傳達駕駛者、行人和乘客等，在道路上應保持良好的出行態度及習慣。

位於九龍衛理道的循道學校是油尖旺區的傳統名校，校方挑選7名學生參賽，校長陳淑英認為，AI對未來教育發展影響重大，「參賽正好是學校汲取經驗的機會，協助老師及學生如何將AI帶入課堂」。她表示，在比賽過程中，「學生不單學習溝通協作，亦要精準地輸入指令碼的文字，甚至如何篩選AI提供的資料，均是學生未曾接觸過」。

升中派位2024丨外婆病逝前許諾努力學習   循道男生年年考第1入男拔立志從醫

點擊圖片放大
+5
+4

STEAM學校｜精準輸入指令碼是最難

循道學校STEAM統籌主任林浩峰帶領學生參賽，對於學生交上優秀的作品感到喜出望外，

學生之前較少接觸AI，最初因未能輸入準確的指令碼，而未能得到滿意的AI繪圖，但他們晚上在家會不斷嘗試，學習去判斷繪圖合適與否，同時培養審美的眼光。

為了準備參賽，林Sir及團隊老師在暑假時已參加AI培訓課程，「我們要先熟悉AI，才可跟學生一起摸索」。其中一名參賽的六年級學生黃术德，其作品以香港夜街景為主題，圖中放置一輛汽車，「特意將Be Careful（小心）作為車牌名，希望藉此提醒公眾注意道路安全。

五年級的蔡憫行接觸AI已一段時間，但在參賽過程中，亦遇上不少問題，「本身希望透過AI設計女孩被車撞倒的圖片，但未有清楚輸入指令碼，結果出來的效果是汽車距離女孩很遠已停下」。她表示，經過老師的指導及多次的修正，都完成令人滿意的作品。

升中派位2024｜內向仔做YouTuber備戰面試 靠1招成績大躍進考入伊中 

點擊圖片放大
+5
+4

STEAM學校｜將善用AI優化作文堂

循道學校的未來課堂將引入更多AI的協助，陳校長透露，將會在作文堂協助批改，

學生的作文必須在課堂上完成，運用AI的批改功課，讓他們不斷完善自己的文章，直到滿足少交予老師評閱。

她強調，老師會教導他們的資訊素養，不可過份依賴AI完成功課及學習，「只要輔助的工具」。

「『留心勿搗蛋』道路安全AI繪畫創作比賽」設有冠、亞、季及「最具人氣大獎」四個獎項，得獎者將獲邀出席於「道路安全議會51周年『留心勿搗蛋』道路安全嘉年華」舉行之頒獎典禮及作品展覽。

點擊圖片放大
+6
+5
「留心勿搗蛋」道路安全嘉年華詳情
日期：2024年12月1日（星期日）
時間：

上午10:15分至11:00（開幕典禮）

上午11:00至下午4:30（嘉年華）

地點：九龍城啟德車站廣場露天廣場及中央草坪（啟德站B出口步行約2分鐘）
費用：全免

免費親子好去處｜道路安全免費嘉年華設6大區域　免費玩巨型充氣樂園+ 兒童電動車體驗

相關報道：

【小一巡禮】循道學校推創新大計培育世界公民   校長： 教育不能只限於課本上

【學生展覽】循道學校學生作品元創方展出 探索大自然啟發設計思維

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【小一巡禮】循道學校推創新大計培育世界公民 校長： 教育不能只限於課本上
15:34 2022/09/13
【小一巡禮】循道學校推創新大計培育世界公民 校長： 教育不能只限於課本上
升中派位2024丨外婆病逝前許諾努力學習 循道男生年年考第1入男拔立志從醫
20:24 2024/07/12
升中派位2024丨外婆病逝前許諾努力學習 循道男生年年考第1入男拔立志從醫
升中派位2024｜內向仔做YouTuber備戰面試　靠1招成績大躍進考入伊中
18:13 2024/07/16
升中派位2024｜內向仔做YouTuber備戰面試　靠1招成績大躍進考入伊中

你可能感興趣

【小一巡禮】循道學校推創新大計培育世界公民 校長： 教育不能只限於課本上
15:34 2022/09/13
【小一巡禮】循道學校推創新大計培育世界公民 校長： 教育不能只限於課本上
升中派位2024丨外婆病逝前許諾努力學習 循道男生年年考第1入男拔立志從醫
20:24 2024/07/12
升中派位2024丨外婆病逝前許諾努力學習 循道男生年年考第1入男拔立志從醫
升中派位2024｜內向仔做YouTuber備戰面試　靠1招成績大躍進考入伊中
18:13 2024/07/16
升中派位2024｜內向仔做YouTuber備戰面試　靠1招成績大躍進考入伊中
校長訪問 中小學教育 小學 循道學校 人工智能 STEAM 油尖旺區 繪畫 軟件

最高瀏覽

紅館棟篤笑丨黃子華封咪後有接班人？　45歲男星成第4位紅館開棟篤笑藝人
紅館棟篤笑丨黃子華封咪後有接班人？　45歲男星成第4位紅館開棟篤笑藝人
急症室最長等候時間（11月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月29日 時間16:05）
湯洛雯疑懷孕丨湯洛雯現身唐詩詠麵包店開張　靚湯穿鬆身衫遮肚孕味濃
湯洛雯疑懷孕丨湯洛雯現身唐詩詠麵包店開張　靚湯穿鬆身衫遮肚孕味濃
準爸爸｜40歲高鈞賢閃婚封盤疑雙囍臨門　年初透露想做暖爸：人生將迎來新角色
準爸爸｜40歲高鈞賢閃婚封盤疑雙囍臨門　年初透露想做暖爸：人生將迎來新角色
張敬軒暴瘦丨軒公自爆體重半年暴跌8公斤　張敬軒直言獨力照顧父母感吃力：想尖叫
張敬軒暴瘦丨軒公自爆體重半年暴跌8公斤　張敬軒直言獨力照顧父母感吃力：想尖叫