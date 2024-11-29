STEAM學校｜鼓勵學生善用AI優化作文堂　循道學校創新教導AI繪畫

▲ 循道學校透過參加AI比賽讓學生學習溝通協作、表達及判斷能力。

【循道學校/道路安全/AI/STEM/STEAM】本港每年平均有1.5萬宗交通意外，為讓公眾更了解道路安全意識，油尖旺區傳統名校循道學校的7名學生，特意學習AI圖像生成軟件，結合文字及生活製作圖畫，藉以提醒公眾時刻注意道路安全。

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為培養年輕人道路安全意識，道路安全議會早前舉辦「『留心勿搗蛋』道路安全AI繪畫創作比賽」，希望透過科技與藝術的結合，以多元化的方式宣揚道路安全的訊息。小四至小六的參賽者可利用AI圖像生成軟件，以「好心態出行，專心、留心、唔分心」及「留心勿搗蛋」為主題創作，並加入吉祥物「留心蛋Mr. Safegg」，傳達駕駛者、行人和乘客等，在道路上應保持良好的出行態度及習慣。

位於九龍衛理道的循道學校是油尖旺區的傳統名校，校方挑選7名學生參賽，校長陳淑英認為，AI對未來教育發展影響重大，「參賽正好是學校汲取經驗的機會，協助老師及學生如何將AI帶入課堂」。她表示，在比賽過程中，「學生不單學習溝通協作，亦要精準地輸入指令碼的文字，甚至如何篩選AI提供的資料，均是學生未曾接觸過」。

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STEAM學校｜精準輸入指令碼是最難

循道學校STEAM統籌主任林浩峰帶領學生參賽，對於學生交上優秀的作品感到喜出望外，

學生之前較少接觸AI，最初因未能輸入準確的指令碼，而未能得到滿意的AI繪圖，但他們晚上在家會不斷嘗試，學習去判斷繪圖合適與否，同時培養審美的眼光。

為了準備參賽，林Sir及團隊老師在暑假時已參加AI培訓課程，「我們要先熟悉AI，才可跟學生一起摸索」。其中一名參賽的六年級學生黃术德，其作品以香港夜街景為主題，圖中放置一輛汽車，「特意將Be Careful（小心）作為車牌名，希望藉此提醒公眾注意道路安全。

五年級的蔡憫行接觸AI已一段時間，但在參賽過程中，亦遇上不少問題，「本身希望透過AI設計女孩被車撞倒的圖片，但未有清楚輸入指令碼，結果出來的效果是汽車距離女孩很遠已停下」。她表示，經過老師的指導及多次的修正，都完成令人滿意的作品。

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STEAM學校｜將善用AI優化作文堂

循道學校的未來課堂將引入更多AI的協助，陳校長透露，將會在作文堂協助批改，

學生的作文必須在課堂上完成，運用AI的批改功課，讓他們不斷完善自己的文章，直到滿足少交予老師評閱。

她強調，老師會教導他們的資訊素養，不可過份依賴AI完成功課及學習，「只要輔助的工具」。

「『留心勿搗蛋』道路安全AI繪畫創作比賽」設有冠、亞、季及「最具人氣大獎」四個獎項，得獎者將獲邀出席於「道路安全議會51周年『留心勿搗蛋』道路安全嘉年華」舉行之頒獎典禮及作品展覽。

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「留心勿搗蛋」道路安全嘉年華詳情 日期： 2024年12月1日（星期日） 時間： 上午10:15分至11:00（開幕典禮） 上午11:00至下午4:30（嘉年華） 地點： 九龍城啟德車站廣場露天廣場及中央草坪（啟德站B出口步行約2分鐘） 費用： 全免

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