賭王千金｜33歲何超蓮胃口極佳狂擦美食　2部位起變化惹懷孕疑雲

▲ 何超蓮身材較之前圓潤，莫非真的有喜？

【何超蓮/竇驍/懷孕】33歲「最美千金」何超蓮去年4月與內地男星竇驍結婚，婚後不時傳出超蓮有喜的消息，但只聞樓梯響，不過近日超蓮回港「探店」吃美食，過程中吃不停，胃口極佳，而且身體兩部位明顯起變化，隨即惹來懷孕疑雲！

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，向來有「最美千金」的美譽，她於2023年4月與竇驍結婚，婚後亦多數留在內地工作，間中才回港。雖然貴為賭王千金，但超蓮一向事業心重，如今主力發展KOL工作，又不時拍片跟網民互動，不過大家最關心的還是超蓮何時生一個高顏值寶寶出來。

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何超蓮疑懷孕｜曾親回生育大計：隨緣吧！

其實在去年新婚不久，已傳出超蓮懷孕，不過當時她以背心裙出席活動曬纖腰否認傳聞，直至今年4月，兩人婚後一年，超蓮出席公開活動時，再次被問到造人進度，當時她大方回應：「生小孩目前都沒有考慮，隨緣吧。」又坦承跟老公因工作關係而聚少離多，不過彼此就算分隔兩地也會分享在工作和生活點滴，並力證夫妻關係不變。

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何超蓮疑懷孕｜上圍升級腹部微隆孕味濃

相隔半年，近日超蓮回港拍片帶大家「香港探店」品嚐美食，見她穿上灰色圓領小背心，外搭運動外套和鬆身褲，向來身材纖幼的她看來發福了，而且上圍明顯較以前豐滿，加上腹部微隆，看起來孕味極濃！

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此外，超蓮胃口極佳，在餐廳內大啖大啖品嚐越南美食，完全沒有女明星怕胖的包袱，她透露同行5位女生一同進食，其中兩個稍為吃過東西，所以胃容量不多，但口裡說不，身體最誠實，見超蓮一口接一口吃不停，而且坐下來腹部更顯圓潤，隨即引起網民熱烈討論，並紛紛揣測：「有點孕味」、「是不是懷孕了？」有網民更表示：「看她這食量和身體變化，是懷孕徵兆呢！」

如果是真的話，相信超蓮和竇驍的愛情結晶品，一定是俊男美女吧！

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