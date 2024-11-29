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大灣區交流｜粵劇《帝女花》佛山巡演　160名中港學生遊學團體會國粹

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

最後更新： 22 分鐘前

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香港與佛山共一百六十個學生與青少年參與。

粵劇《「帝女花」65周年經典》榮獲第十八屆香港藝術發展獎「藝術推廣及教育獎」，其巡演版包括佛山站及廣州站。

繼西九戲曲中心和澳門站後，日前在粵劇發源地佛山瓊花大劇院完成第二站巡演，王志良與李沛妍、梁兆明及林穎施兩組男女演員分別於兩場擔綱演出。同時為了讓年青一代欣賞粵劇之美，陳廷驊慈善基金贊助《桃花源「帝女花」大灣區佛山站遊學團活動》， 邀請香港與佛山共一百六十個學生與青少年參與。

作為「第四屆粵港澳大灣區文化藝術節」特邀節目之一，「帝女花」處處洋溢新意。它融合傳統戲曲與現代戲劇藝術手法，舞台上的光影特效，美輪美奐，如紛飛的雪花、熊熊的烈火，將虛擬美學與現代水墨畫融合而成的光影特效，發揮得淋漓盡致，而優化音色及演員的專業演出，深深吸引了大灣區的年輕觀眾。

至於《「帝女花」65周年重塑經典》巡演第三站，將於本周末(11月29日及30日) 移師粵劇傳統重鎮的廣州藝術劇院舉行，兩組男女演員分別是衛駿輝及白雪紅、洪海與鄧美玲將接力演出。

香港與佛山共一百六十個學生與青少年，透過陳廷驊慈善基金贊助《桃花源「帝女花」大灣區佛山站遊學團活動》欣賞粵劇之美，能深入了解，認識國家在現代表演藝術和傳統戲曲上的發展，雙方互相認識和交流，參觀舞台及後台，由劇團總監葉家寶親自導賞，並帶領觀賞「帝女花」專業演出。

遊學團活動

演出前兩地學生160人，在琼花劇院入口台階的大合照，尤為壯麗。遊學團團長呂志剛表示，遊學團行程緊湊，參觀了黃飛鴻獅藝武術館，欣賞到精彩絕倫的傳統國技，尤其是高椿騰跳， 令一眾同學眼界大開。

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帝女花 演員 陳廷驊 葉家寶 大灣區 文娛藝術

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