巴士乘客｜露營用品堆滿巴士輪椅位　阻塞通道欠功德：影衰晒露營友

▲ 露營用品堆滿巴士輪椅位，阻塞通道欠功德：影衰晒露營友。

【巴士 / 露營 / 露營友】乘坐公共交通工具要顧及其他乘客！

近日，有人在Threads發文，指乘坐巴士時，見有乘客將背包及大量露營裝備放置於輪椅泊位，部分物品更佔用通道位置。網民質疑車長為何允許其乘車，更批評涉事乘客「影衰晒露營友」。

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巴士乘客｜露營裝備堆滿通道

據圖片可見，巴士輪椅泊位放滿大型背包及多樣露營裝備，物品隨意堆疊略顯雜亂，部分物品不知是露營客原就放置在通道處，或因巴士轉彎而倒下，已佔用大半通道，迫近樓梯口。

巴士前方的小型行李放置處亦被堆滿物品，樓主感嘆道「What the hell…坐個巴士使唔使咁」。

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巴士乘客｜網民批涉事乘客無家教

此事引起熱議，網民紛紛批評此舉沒有公德心，更質疑巴士車長為何允許涉事乘客登車。

分別留言稱：「照踩照行」、「車長冇反應？」、「巴士司機唔出聲」、「真係影響市容」、「真係影衰去露營嘅人」、「其實成班人夾錢call gogovan會唔會更好？」、「係我唔忍直接踩過去」、「上晒上層坐？掉晒佢落車啦，啲人有無家教㗎」、「阻塞通道點解司機唔出聲」。

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