肝累腎 齊守護 保功能 治療乙型肝炎 必須顧及對腎功能的影響

根據2020至2022年度人口健康調查結果推算，全港整體人口當中約5.6%，即約41萬人患有乙型肝炎，其中35歲或以上人士感染率明顯較高。假如沒有控制好乙型肝炎，肝臟會持續受到炎症破壞，併發肝硬化及肝癌，甚至會拖累腎功能，導致「肝累腎」的狀況。

大家或有疑問，為甚麼乙型肝炎會令腎臟機能受損呢？原來這關係到兩個因素︰乙型肝炎病毒自身，以及部份抗病毒藥物，也有機會令腎功能下降。

首先，當身體的免疫系統攻擊乙肝病毒時，或同時波及腎功能，導致膜性腎病或腎小球發炎，假如患者已有肝硬化，亦會令腎功能進一步下降。與「傷肝」一樣，腎小球發炎患者最初也沒甚病徵，可能會有小便顏色不正常及小便有泡等。直至腎功能越趨下降，便可能有腳踵、氣喘及疲倦等症狀。

其次是藥物的影響。部份傳統乙肝藥物需要依靠腎臟代謝，長期使用這類型藥物同樣有機會令患者腎臟機能衰退，甚至小便帶血。

正因如此，乙型肝炎患者除了定期接受檢查監察肝功能，亦要定期評估腎功能狀況，必要時可能要選擇適合個人病情的藥物，以減低對肝與腎的影響。事實上，現代醫學講求個人化，醫生為乙肝患者處方藥物時，需要全盤考慮患者的身體狀況，例如年齡、肝酵素水平、乙肝病毒載量、腎功能、肝纖維化程度及共病（如糖尿病、高血壓）等，從而判斷哪類藥物最適合該名患者。

以口服抗病毒藥物「磷丙替諾福韋」（TAF）為例，它不會影響腎功能，安全性相對較高，腎功能下降的乙肝患者可以考慮使用。假如正在服用其他類型的抗病毒藥物，患者不妨多向主診醫生查詢，掌握主動權，勿待肝腎功能衰退才行動。

要做到肝腎兩全，除了依從用藥，改善飲食及生活習慣同樣重要。例如多喝水、規律運動、控制三高及體重，以及避免煙酒等，也是保護肝臟及腎臟的有效方法。

(特約)