親子自助餐｜灣仔萬麗海景酒店自助餐買一送一　$266起任食龍蝦/魚子醬/和牛牛肩扒

▲ 灣仔萬麗海景酒店自助餐買一送一，$266起任食龍蝦、魚子醬、和牛牛肩扒。

【自助餐優惠/自助餐買一送一/酒店Buffet/聖誕自助餐/美食優惠】聖誕節點少得食自助餐！香港萬麗海景酒店推出自助餐買一送一優惠，經KKday訂購人均只需$266（未加一）起，任食挪威三文魚配魚子醬、丹麥脆皮烤豬腩，晚餐更有蒸焗龍蝦，即睇優惠詳情！

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自助餐優惠｜香港萬麗海景酒店佳節前夕自助餐

香港萬麗海景酒店萬麗咖啡室即日至12月30日推出佳節前夕自助午餐及晚餐，精選美食包括冰鎮海鮮、刺身、瑞典凍盤、醃製挪威三文魚配魚子醬、丹麥脆皮烤豬腩、聖誕烤火雞、節日甜品。晚餐更供應蒸焗龍蝦、烤原條挪威三文魚等，選擇十分豐富。

自助餐優惠｜香港萬麗海景酒店「萬」遊海陸自助餐

另外，萬麗咖啡室將於2025年1月1日至1月26日推出「萬」遊海陸自助餐，無限量供應新鮮蒸加拿大龍蝦、龍蝦喇沙、蟹腳、冰鎮海鮮、刺身、香烤和牛牛肩扒、和牛沙律、火炙和牛壽司、東西風味和牛美饌、香烤牛肋骨，還有女士們和小朋友最愛的甜品。

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自助餐優惠｜香港萬麗海景酒店自助餐買一送一

香港萬麗海景酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：2024年11月29日12:00至12月5日23:59

用餐日期：2024年11月30日至2025年1月26日

地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心香港灣仔萬麗海景酒店萬麗咖啡室

【KKday 買一送一】佳節前夕自助晚餐/「萬」遊海陸自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $970/2位，平均$485/位（原價$1,778/2位）

星期五至日及公眾假期 $1,018/2位，平均$509/位（原價$1,866/2位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 買二送一】佳節前夕自助晚餐/「萬」遊海陸自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $1,860/3位，平均$620/位（原價$2,666/3位）

星期五至日及公眾假期 $1,953/3位，平均$651/位（原價$2,798/3位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 買一送一】佳節前夕自助午餐/「萬」遊海陸自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至四 $586/2位，平均$293/位（原價$1,074/2位）

星期五至日及公眾假期 $646/2 位，平均$323/位（原價$1,184/2位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 買二送一】佳節前夕自助午餐/「萬」遊海陸自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至四 $1,125/3位，平均$375/位（原價$1,611/3位）

星期五至日及公眾假期 $1,239/3位，平均$413/位（原價$1,775/3位）

預訂連結：【KKday網站】

（已包括原價加一服務費）

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