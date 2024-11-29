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親子自助餐｜灣仔萬麗海景酒店自助餐買一送一　$266起任食龍蝦/魚子醬/和牛牛肩扒

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

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灣仔萬麗海景酒店自助餐買一送一，$266起任食龍蝦、魚子醬、和牛牛肩扒。

【自助餐優惠/自助餐買一送一/酒店Buffet/聖誕自助餐/美食優惠】聖誕節點少得食自助餐！香港萬麗海景酒店推出自助餐買一送一優惠，經KKday訂購人均只需$266（未加一）起，任食挪威三文魚配魚子醬、丹麥脆皮烤豬腩，晚餐更有蒸焗龍蝦，即睇優惠詳情！

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聖誕好去處2024｜迪士尼聖誕7大活動魔雪奇緣區迎首場飄雪　必睇聖誕樹亮燈/無人機表演/AR互動打卡

自助餐優惠｜香港萬麗海景酒店佳節前夕自助餐

香港萬麗海景酒店萬麗咖啡室即日至12月30日推出佳節前夕自助午餐及晚餐，精選美食包括冰鎮海鮮、刺身、瑞典凍盤、醃製挪威三文魚配魚子醬、丹麥脆皮烤豬腩、聖誕烤火雞、節日甜品。晚餐更供應蒸焗龍蝦、烤原條挪威三文魚等，選擇十分豐富。

自助餐優惠｜香港萬麗海景酒店「萬」遊海陸自助餐

另外，萬麗咖啡室將於2025年1月1日至1月26日推出「萬」遊海陸自助餐，無限量供應新鮮蒸加拿大龍蝦、龍蝦喇沙、蟹腳、冰鎮海鮮、刺身、香烤和牛牛肩扒、和牛沙律、火炙和牛壽司、東西風味和牛美饌、香烤牛肋骨，還有女士們和小朋友最愛的甜品。

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自助餐優惠｜香港萬麗海景酒店自助餐買一送一

香港萬麗海景酒店自助餐優惠詳情
預訂日期：2024年11月29日12:00至12月5日23:59
用餐日期：2024年11月30日至2025年1月26日
地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心香港灣仔萬麗海景酒店萬麗咖啡室

【KKday 買一送一】佳節前夕自助晚餐/「萬」遊海陸自助晚餐
用餐時間：18:30 – 21:30
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星期五至日及公眾假期 $1,018/2位，平均$509/位（原價$1,866/2位） 
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【KKday 買二送一】佳節前夕自助晚餐/「萬」遊海陸自助晚餐
用餐時間：18:30 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $1,860/3位，平均$620/位（原價$2,666/3位）
星期五至日及公眾假期 $1,953/3位，平均$651/位（原價$2,798/3位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 買一送一】佳節前夕自助午餐/「萬」遊海陸自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至四 $586/2位，平均$293/位（原價$1,074/2位）
星期五至日及公眾假期 $646/2 位，平均$323/位（原價$1,184/2位） 
預訂連結：【KKday網站

【KKday 買二送一】佳節前夕自助午餐/「萬」遊海陸自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至四 $1,125/3位，平均$375/位（原價$1,611/3位）
星期五至日及公眾假期 $1,239/3位，平均$413/位（原價$1,775/3位） 
預訂連結：【KKday網站

（已包括原價加一服務費）

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