張敬軒暴瘦丨軒公自爆體重半年暴跌8公斤　張敬軒直言獨力照顧父母感吃力：想尖叫

▲ 張敬軒直言今年不易過。

「軒公」張敬軒在昨晚（11月28日）現身西九文化區出席時裝盛典活動，軒公談到日前開Live向歌迷表示覺得自己今年投放在音樂的時間未夠多，坦言覺得今年自己過得不易，因為愛貓離世，而且家人親戚都先後進出醫院。

張敬軒更自揭近半年體重下降，說，「跌咗7、8kg，但都要搞掂屋企先，始終我係一家之主。」他透露父親早前在香港接受眼科手術後，父母本來返回廣州，但母親又感吃不消，於是搬回香港居住，要物色方便爸爸以輪椅出入的地方。

軒公無奈稱，身為家中獨子壓力大：「點解冇家姐阿哥或細佬妹分擔。」更直言攰到想匿埋尖叫。他表示每次往外地演出都不放心兩老，可是與家人在睇醫生食藥方面難免有爭執，同時自責工作廿幾年，好少時間陪父母。

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張敬軒暴瘦丨軒公明白要取捨

另外，他指近日有睇網上評論，無奈稱：「部份fans淨係關注你出碟出歌，你屋企發生咩事、身體健唔健康與我無關，嗰刻覺得有啲欷歔，好似老細同服務關係，不過好彩大部份歌迷唔係咁諗。」

不過他表示明白要取捨，他直言以家人為優先考慮：「冇得兩者兼得，工作好順利，可能其他嘢就會付上相應代價。」

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