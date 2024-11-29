交通意外｜泰國KOL台灣旅遊遇車禍　慘遭撞斷腿被拖行數米嚴重受傷住院1個月

▲ 泰國KOL台灣旅遊遇車禍，慘遭撞斷腿被拖行數米，嚴重受傷住院1個月。

【車禍／旅遊／骨折】泰國一名37歲KOL日前在台灣旅遊時不幸遇到車禍，遭一名機車騎士撞上，被拖行數米，造成右腿骨折、四肢多處擦傷，肺部也受損。事後她在社交平台發文感嘆，「想再穿回高跟鞋」。

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交通意外｜泰國KOL遊台慘遇車禍

綜合台媒報道，事發於台灣新北市新店區10月27日深夜，泰國37歲的KOL Juliet提著行李，走在裕隆城附近時，因天色昏暗，再加上不熟悉周圍路況，在過馬路時突遭一名20歲的張姓機車騎士撞上，更被拖行數米。强烈的撞擊令她當場倒地，身受重傷動彈不得，現場更血跡斑斑。

警方在接獲報案後立即趕到現場，並將Juliet送院治療。經醫生檢查發現，車禍造成Juliet右腳骨折、四肢多處擦傷，肺部也受損。所幸經治療後她撿回一命，不過在住院1個月後，她仍未能出院。

新北市交通局表示，事發路段為停車場出入口，並非正式交叉路口，行人通行時應格外注意來車情況。交通局亦指出，若行人需穿越至對面，距離事故地點北側約50米處已設有行人穿越道，呼籲行人遵守交通規則，注意自身安全。同時交通局也強調，將持續檢討當地交通設計，以避免類似意外再度發生。

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據了解，Juliet在IG上擁有4.6萬粉絲，事後她亦坦言，這是她人生中首次發生車禍，沒想到竟然在台灣遇到。她對旅遊期間的不幸經歷深感遺憾，但也感謝當地警察與醫護人員的即時協助。她還在社交平台上發文並貼上一張穿著粉色高踭鞋的照片感嘆，

希望能早日康復，真的很想再穿回高踭鞋。

同場加映：2類骨折類型最常見

本港骨科專科醫生王德銓曾接受訪問時解釋，骨折其實是指骨頭折斷或破裂，通常是由外力所致，多是在跌倒或運動時發生，而最常出現的骨折類型分別是「粉碎性骨折」和「開放性骨折」，一般因高能量的衝擊，例如車禍、撞擊、由高處跌下而導致出現骨折的情況。

不論是哪一種類型的骨析，如果出現傷處劇痛、不能活動自如、肢體變形，傷處紅腫及瘀青、骨頭斷裂或失力、移動時感覺到有斷骨在磨擦著、有肉眼可見或隱藏的出血，甚至出現休克等骨析的臨床表現，均應依照以下「醫療輔助隊」的指引，作出對應的急救處理方法。

骨折｜4大骨折急救處理法

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避免移動傷者： 除非現場有危險，否則應盡量避免移動傷者，以防其傷勢惡化。

除非現場有危險，否則應盡量避免移動傷者，以防其傷勢惡化。 先處理危急情況： 先處理窒息、出血、休克、人事不省等情況，然後才固定骨折。

先處理窒息、出血、休克、人事不省等情況，然後才固定骨折。 穿破骨折包紮前敷上敷料： 處理有穿破的骨折時，在傷處敷上敷料後，才可予以包紮。

處理有穿破的骨折時，在傷處敷上敷料後，才可予以包紮。 利用工具固定骨折：可利用夾板或沒受傷的軀/肢體來協助固定骨折。

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