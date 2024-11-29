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英國王室｜威廉王子爆6歲細仔學習新才藝　大呻耳朵受罪：全日要塞手指

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

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威廉王子出席活動期間表示路易王子（Prince Louis ）正學習打鼓，雖然擁有音樂天賦，但「自己的耳朵卻遭殃」。(法新社圖片)

【英國王室/威廉王子/凱特王妃】為人父母樂於培養子女發展不同興趣，過程中「有苦有樂」，貴為未來王位第一繼承人的威廉王子（Prince William）原來亦與普通父母一樣，承受這種體驗，早前出席公開活動期間，大呻細仔路易王子（Prince Louis）正學習一種新樂器，雖然其音樂天賦很好，但「自己的耳朵卻遭殃」。

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威廉王子一家｜路易王子愛上打鼓

威廉王子本週三（27日）於倫敦出席一場頒獎典禮，席間接受著名樂隊滾石樂隊（The Rolling Stones）成員Ronnie Wood訪問時表示，路易王子最近學習打鼓，笑稱「這就是我整天得把手指塞進耳朵裡的原因。」引來在場人士一起哄笑。

路易王子興趣多多，凱特王妃曾透露，路易王子最愛踩單車和踢足球，亦非常喜歡音樂，更是美國搖滾樂團One Republic的超級粉絲。

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威廉王子與凱特王妃（Kate Middleton）育有3名子女，包括10歲的喬治王子（Prince George）、9歲夏洛特公主（Princess Charlotte）及6歲路易王子。當中路易王子較調皮搗蛋，深受英國民眾歡迎。

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威廉王子一家｜威廉與Taylor Swift是好友

其實威廉王子一家都熱愛音樂，威廉與美國天后Taylor Swift更是相識十多年的好朋友，月前Taylor Swift到英國倫敦開巡迴演唱會，威廉王子也帶同喬治王子和夏洛特公主一同朝聖睇演唱會，還被拍到扭腰熱舞的畫面。威廉更帶同仔女入後台與Taylor Swift，並在IG晒出合照：「謝謝Taylor帶來美好的夜晚。」隨後Taylor Swift也貼出自拍照，從相中可見喬治王子和夏洛特公主相當高興！

當晚，網絡還瘋傳一段威廉王子隨Taylor Swift歌曲〈Shake It Off〉扭腰熱舞的影片，令人聯想到其細仔路易王子。不過當日路易王子和媽媽凱特王妃都留在家裡，當時凱特王妃仍因罹癌需要靜心休養。

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