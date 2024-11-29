低調行善丨TVB男神月台上為拐杖男開路獲讚　隱形富豪住西貢獨立屋家有3愛犬

▲ TVB男神月台上為拐杖人士開路獲激讚。

【黃智賢／善舉／探訪病童】57歲的TVB型男黃智賢一向愛心爆棚，除了將家中3隻愛犬視如子女，上月又親身到內地醫院探訪病童，近日更被網民於火車站目擊他為行動不便人士開路。

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有網民於小紅書上載影片，指在11月26日下午於火車站偶遇當日全身牛仔褲裝束打扮的黃智賢（Ben）。只見當列車車門開啟後，已步出車外的Ben未有即時離開，反暖心回頭，原來是為一名撐著拐杖、行動不便的男子開路護航。Ben先是伸出左手，生怕對方跌倒，然後更細心叮囑「慢慢啊！」影片曝光後，不少網民大讚黃智賢愛心爆棚，「人帥又心地好」、「絕非做show」。

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除了火車善舉，黃智賢上月亦在其社交平台上，分享了他親身到內地醫院探訪患有罕見疾病兒童的片段。除了聽醫生講解小朋友病況，他當時更自掏紅包送予病人父母，希望為他們的困境略盡綿力。

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家住西貢獨立屋與3犬作伴

事實上，黃智賢亦是愛犬之人，與太太Maggie 於2004年結婚後，並一直居住於早年以895萬買下的西貢獨立屋。儘管已升值不少，不過他卻一直無放售打算，他曾指獨立屋露台可以將山景、海景一覽無遺，加上空間大，可以給足夠空間讓家中愛犬活動。倆口並無子女，一直將家中三隻狗女視如己出，黃智賢笑言自己是資深狗奴才，樂意為牠們執屎。他在網上亦不時分享與愛犬的合照，他指從不會刻意教動物做一些服從動作，亦抗拒這樣做。

最想同佢哋坐喺梳化睇電視，佢哋一左一右坐，呢啲時刻係好舒服、寫意，最冇壓力。

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