飲食創業｜前消防員開海南雞店20年 靠無為而治+親民價撑過生意逆境

▲ 譚洪亮（Jacky）20年前辭去消防職務並將清潔生意轉贈友人，創立並專注發展栢檔海南雞。(曾耀輝攝)

香港人無雞不歡，白切雞、豉油雞、海南雞都深受港人歡迎。20年多前海南雞並不常見，要到東南亞食店才能享用，譚洪亮因一次食海南雞的體驗，決心創辦「栢檔極品海南雞飯」，他分享美食之餘更大談經營心得。

20年前創立「栢檔極品海南雞飯」的，竟是當年一個讀書不成的小子譚洪亮（Jacky）。他自小成績不佳，完成中學課程後到職業訓練局修讀一年制西式廚藝課程，畢業後，有機會到當年明星及達官貴人常到的飯堂凱悅酒店Hugo' s扒房當廚師，據聞李小龍亦是該餐廳的常客。

Jacky憶述當時的工作內容相當苦悶枯燥。「每日返工我都只是負責切菜、刨皮、剝洋葱等準備工夫，並未有真正機會下廚。」其後，經驗尚淺的Jacky經其父建議，應徵一間地中海餐廳並挑戰總廚位置，當你以為Jacky會在飲食業一帆風順，並創立海南雞飯店就大錯特錯。

1996年，Jacky竟突然轉跑道，投考成為消防員，他憶述當年尚未「出班」就收到任務召喚，協助撲滅轟動一時的嘉利大廈五級火。Jacky一做就是十多年，消防生涯期間，他因「返一日放兩日」的編更，感到日子過於空閒，就與其他消防同僚合夥開設清潔公司，雖與飲食無交雜，工作創業履歷卻相當豐富。

以1,000隻雞作試驗

2005年，仍任職消防員的Jacky一次與太太到尖沙咀好時中心一間東南亞餐廳用餐，初次嘗到當年仍未流行的海南雞飯，並一試難忘，從此有了開設海南雞飯專門店的念頭。「當年食過這間餐廳的海南雞後，我經常都會與太太從梨木樹的消防宿舍揸車到尖沙咀再度幫襯。」

由於當時該餐廳的海南雞飯價格較昂貴，Jacky就希望以大眾化的價錢，將這道新加坡名菜帶給香港市民，因此開設栢檔極品海南雞飯。及後，Jacky決心辭去消防員的工作，並將經營20年的清潔公司贈予好友，只為專注發展海南雞飯生意。

近年Jacky經常被傳媒報道，內容總離不開他開業時曾以1,000隻雞作試驗，才得出現時的浸雞食譜。對此，Jacky不以為然︰「呢個係對出品有要求正常不過的做法，唔試點知咩叫好，所以我唔覺得好特別。」從中能夠感受到他的謙遜以及對出品的追求。

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選用細麻黃雞

栢檔極品海南雞飯當然以雞為主角，嚴選無激素、不含抗生素的優質60日大麻黃雞，Jacky直言這個年齡的雞味道最香、肉質最滑。「我們會揀體型較細的雞，會比較滑，若然太大隻，滑的程度會因應浸雞的時間而受到影響。」

麻黃雞以其嫩滑、多汁的肉質著稱，是製作海南雞的最佳選擇。而浸雞的過程亦頗為刁鑽考究，雞隻以香茅、生薑、香葉、八角、蒜頭、乾葱等香料浸泡，而浸泡時間亦會因應當日的天氣作出調整，精準度甚至以「秒」計算。

最後將浸熟的雞浸入冰桶，透過冰水令雞皮收緊，變得彈牙爽口，同時鎖住肉汁，保持鮮嫩。雞油飯亦是栢檔的心血結晶，由揀米、落水、加雞油，再到選香料，每個步驟都經過無數次研究，務求做到粒粒分明、芳香撲鼻，口感爽滑而不肥膩，是一碗蘊藏20年功力的雞油飯。

必飲老火湯

食海南雞飯必點的三色醬，栢檔當然亦其配方；辣椒醬以超過15種材料自家炒製，當中更加入了泰式冬陰功元素，味道既特別又惹味。薑葱蓉採用南疆、芫荽、乾葱、青葱等調製，單是薑葱蓉都足以讓食客撈足一碗飯。黑豉油雖然未能自家調製，但都有所追求，選用獲意大利世界博覽大獎的名牌黑豉油，被譽為黑豉油中的極品。食客享用海南雞飯時點上以上三色醬，口中雞肉的味道必然更上一層樓。

▲ 除海南雞外，栢檔更提供煎肉餅、肉骨茶、燒豬頸肉等菜式供食客選擇，同樣香口美味。(曾耀輝攝)

除了雞、雞飯和三色醬外，栢檔的皇牌無味精靚湯可謂必試單品，湯水濃稠的外表已非常吸引，靚湯以紅蘿蔔、粟米、豬骨、陳皮並加入南瓜熬製4小時，湯底甜味有層次，入口先是濃厚南瓜甜，到達喉嚨則嘗到陳皮淡然的香味，飲後有舒服暖胃兼去油的感覺。

保持出品心得

栢檔除了海南雞外，更提供煎肉餅、肉骨茶、燒豬頸肉等菜式供食客選擇，作為海南雞專門店，Jacky亦曾考慮只賣海南雞，但經深思後考慮到「如果兩個人、三個人、四個人想幫襯，但只要有一個人唔食雞，全部人都不會選擇栢檔」。加上香港租金昂貴，難以單靠海南雞維持店舖生意。

現時栢檔在荔枝角、天后、油塘及九龍灣共有4間分店，Jacky坦言要兼顧不同菜式和分店的水準並不靠食材及秘方，他認為前者屬基本要求，後者則人人口味不同，而重點卻在於海南雞為預製食物。

▲ 三色醬味道特別又惹味，當中的辣椒醬以超過15種材料自家炒製。(餐廳提供)

「預製食物有一個特點，就是剛剛煮好的時候最好食，放的時間愈長，就愈唔好食，新鮮好重要！所有海南雞均在各分店少量鮮製，務求製作好的海南雞於一小時內送到客人口中享用，確保客人享用到鮮嫩juicy的海南雞！」Jacky認為所有預製食物，必須有其獨當一面的品牌，當具有相當的知名度和認受性，生意就會穩定。

生意實踐「無為而治」

栢檔開業將近20年，要撑過歷年來的挑戰實屬不易，Jacky形容自己既敏感又細心，並認為客人意見非常重要。「不論是食物及員工服務的意見，我都會親自回覆、跟進及改善。」但在管理上，信奉佛教的Jacky則希望實踐道家的「無為而治」。

「我好喜歡問人意見，在公司亦甚少落決定，因為我唔覺得自己最叻，我唔會比前綫同事更了解前綫實況。」他以餐牌定價為例︰「每年的價格調整，我基本上完全交予同事處理，我完全唔會參與其中。」

▲ 無味精靚湯是必試單品。(餐廳提供)

他又透露現時一個月只會落舖一至兩次，其餘時間不是旅行就是忙其他工作。對於栢檔未來的發展，Jacky抱持平常心，揚言會繼續做好出品和服務，又會健康有秩序地開分店，讓員工有工開之餘、又會有晉升機會。他希望栢檔不只是20年品牌、更會發展成40年、100年的海南雞品牌。

Info

栢檔極品海南雞飯（荔枝角）

地址︰荔枝角D2place1 shop 101

電話︰96783174



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