破·地獄｜由演唱會搞手變殯儀業「行街」　殯葬師陳欣揭行業見聞：有先人骨灰一直未領取

▲ 陳欣（Ogden）十多年前因「貪玩」瀏覽勞工處網站，輾轉成為殯葬師。(馮漢柱攝)

《破・地獄》成熱話，帶動本地一股殯葬風，但大眾又對黃子華在戲中所飾演的「行街」有多少了解呢？如何入行？有甚麼工作？會經歷甚麼？作為行外人可謂無從得知。殯葬師陳欣（Ogden）就分享其見聞和感受。

陳欣自小就是悲觀的人，中學時期的「我的志願」會天真地認為殯葬業較少機會失業，而希望投身當中。2011年，他貪玩瀏覽勞工處的網站，並於搜尋引擎上搜索「殯儀」兩字，就得出「殯儀學徒」的結果，於是他就打電話聯絡對方並相約好時間，地點進行面試。

面試當日Ogden甚麼也不用做，只是跟其師傅在棺材舖見面。「當時師傅只係叫我填好入職申請表，並交低$120幫我印卡片，就叫我等消息。」

▲ 他認為電影《破・地獄》是一個能夠讓觀眾發洩情緒的電影作品。(馮漢柱攝)

Ogden在不虞有詐的情況下就被加入到殯儀工作的通訊群組當中，其後若有殯儀工作，他就會透過群組收到通知出席。從此Ogden就從學徒開始其殯葬工作的生涯。

曾做演唱會搞手

學師階段，Ogden需要學習整個殯儀流程的工作，當中包括靈堂布置、祭品設置、文件往來甚至購買墓地等。雖然需要學習的內容頗為繁複，但由於Ogden入行殯葬業前曾為演唱會「搞手」，對於統籌大型活動已有一定經驗，當他轉投殯葬業後的工作都熟習得頗快。「其實婚禮、喪禮和演唱會都同樣是event，只係顧客的性質與心態不同。」

經過約兩年的學師階段，Ogden正式成為《破・地獄》中黃子華所飾演俗稱「行街」的殯葬統籌師。由於預約火葬爐，買墓地等需要由合資格的殯葬商承辦，Ogden就有如髮型師一樣，到其老闆開設的殯儀舖「掛牌」，並且合作至今。

「行街」有sales、agent、PR、禮儀師等不同的稱號，Ogden透露平時返工無事做︰「我們只需等顧客搵上門，然後我們就會跟他們接洽，商討舉辦喪禮的事宜，從中給予詳盡意見，並從背後策劃整個喪禮。」

▲ Ogden認為未來日子若有精神、時間和資金，都希望繼續舉辦更多生死教育活動，讓大眾以貼地形式了解生死。(馮漢柱攝)

除了事前及大日子全程協助統籌外，他又需要為先人化粧。Ogden提到疫情期間由於太多人離世，忤工人手不足，他是其中一位被「徵召入伍」的殯葬師，他形容當時自己的表現比新入行的「生手」較好，因為大致上都了解整個殯葬的流程。

當時Ogden需要幫忙「著衫、入殮、搬抬、摷屍」等工序。現時若遇上人手不足的情況，他都會落場幫手。Ogden形容殯葬有趣之處在於當你有能力勝任某部分的工序，就會交予你負責，但堂倌及喃嘸師傅都不是Ogden能夠勝任的位置，全因他要負責統籌喪禮流程事宜，而且都是他以往未曾涉足的範疇。

囚犯孝子令人動容

Ogden入行殯葬業約13年，多年來的工作經驗中，都會遇上跟《破・地獄》中相類似的難忘個案。

他憶述曾遇上一個客人在先人過身後一段時間，才找他幫忙統籌身後事，火葬後剩下的骨灰一直安放在其長生店內未有領取。

Ogden認為跟人們對於至親離世的接受能力有所不同有關。「有些人可以好快，又有些人卻未必能夠接受，勉強籌辦完喪事已是他們力所能及的事，未必有勇氣處理和面對落葬的部分，因為落葬就象徵先人從此跟這個世界再無關係，所以這都是我們要體諒他們的難處。」

▲ 又邀得台灣著名遺體收複師郭璋成，到九龍殯儀館開設講座，分享遺體收復的經驗。(受訪者提供)

Ogden又憶起一個在囚孝子的個案，當時他需要為失去至親的囚犯以殮葬商名義，寫信到懲教署申請許可，讓牢犯到靈堂送至親最後一程。審批過程中，懲教署會先到靈堂視察，檢查所有通道以防走犯。

設靈當日，孝子身穿囚衣，戴上手銬由兩名懲教署職員押解到達靈堂，當孝子在靈寢室見到過世的母親後，即跪倒在地且淚如雨下︰「孝子的喊聲係全層殯儀館都聽到，當時佢戴住手銬，想上香都有困難，我見到身後兩位懲教署職員都頂唔順眼濕濕。」場景淒慘之餘更令人動容。

設專頁分享業內見聞

從事殯葬業多年的Ogden，近年面對愛貓與父親的先後離世，有著不同的心情和看法。他的父親離世前久經病魔折磨，當收到醫院通知父親快將「唔得」，經歷過一次搶救後，又遇上第二次的危急狀況，終在親友的決定下放棄搶救，讓父親自然離世。當時他未有太大的難過︰「我那時已從事殯葬業，已好熟悉流程，就當正常喪事般處理。」

▲ Ogden跟愛貓關係比父親還要親，他形容愛貓離世比父親離世更難過，揚言日後未敢再養貓。(受訪者提供)

而Ogden的愛貓離世前，已年紀老邁。「有一日我留意到佢唔再食飯、唔去廁所又唔同我瞓，自己走到家中的角落躲藏，就深知佢夠鐘，就帶佢睇醫生，發現腎同肝功能都好弱，只能接受現實帶佢回家延養。」有一日，Ogden沖完涼出廳後就見到愛貓斷氣離世。他認為自己跟父親的關係未如跟愛貓般密切，因此愛貓離世比父親過身更難過更傷心，揚言日後未敢再養貓。

Ogden早年會於Facebook個人帳戶，不定時寫關於殯葬業行內的見聞經歷。他的朋友看過文章後認為好睇又有趣，就建議他開設「賣棺材的男孩」的專頁分享行業內的趣事。

隨著多年的經營，專頁的followers愈來愈多，Ogden坦言自己不是勤力的版主。「我唔會每個星期都發帖文，我是心血來潮且佛系式經營。」Ogden強調「賣棺材的男孩」專頁的功能，是讓他分享工作時的感覺和見聞，有時又會向大眾提供殯葬行業內資訊性信息。

▲ 開放日上更舉辦「生死音樂會」，讓大眾以創新貼地方式進行生死教育。(受訪者提供)

創新生死教育

由於殯葬業向來對外發展較為保守，但近年業內有聲音認為要更主動面向社會大眾。今年頭，他連同部分同業一同舉辦過靈車送花、喪葬設施導賞等活動，讓大眾透過活動，更了解生死和殯葬程序。

去年，Ogden聯同其他殯葬業群組版主收到九龍殯儀館的邀請，一同商討透過舉辦不同活動，讓大眾更深入了解殯葬業和生死教育。一次飯局閒聊期間，就得出舉辦九龍殯儀館開放日的想法，每年的正月初一、重陽節和清明節，政府都不會開放火葬爐，他們就決心趁空出來的半日將殯儀館變成對外的開放日。當時就邀得剛好到港的台灣著名遺體收復師郭璋成在九龍殯儀館開設講座，分享遺體收復的經驗。

▲ 今年十月，Ogden跟殯葬同業跟九龍殯儀館合作舉辦殯儀館開放日。(受訪者提供)

除此之外，考慮到講座過於嚴肅，Ogden就建議舉辦「生死音樂會」，當海報推出後，反應異常熱烈，他擔心應接不暇，於是憑以往演唱會經驗請來專業音樂人一同在音樂會上分享。Ogden認為未來日子若有精神、時間和資金，都希望繼續能夠舉辦更多生死教育活動，讓大眾以貼地形式了解生死和殯葬業。

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