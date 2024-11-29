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凍齡女星｜48歲舒淇全素顏曝光　近距離自拍相嚇壞網民

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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48歲舒淇全素顏曝光，近距離自拍相嚇壞網民。

【舒淇／保養／凍齡女星】台灣「性感女神」舒淇出道多年，一直以演技及美貌圈粉無數。平日喜愛於社交平台上分享生活日常的舒淇，日前分享了一張超近距離自拍，令不少網民大嚇一跳之餘，其全素顏近照更透露驚人凍齡狀態，令不少粉絲都大讚：「心臟受不了！」

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Sick問識答｜糖尿病年輕化 早期可無徵兆 醫生拆解5大症狀＋高危因素

48歲的金馬影后舒淇昨日（28日）在社交平台Instagram上分享全身素顏近照，相片中她身穿紫色上衣、牛仔褲，頭戴一頂紅色棒球帽，造型簡單樸素，而不少網民發現她臉上並沒有任何妝容，素顏樣子與妝後差別不大，皮膚狀況亦非常好，看上去極為凍齡，令不少網民都大讚「超美！」、「心臟受不了」。

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樂於分享生活的舒淇，周三（27日）亦曾分享超近距離自拍，相片中身穿暗紅色上衣的她，臉上敷著金色底、紅色線條花紋面膜，相片呈上下顛倒狀態，造型如同金色機械人一般，配文搞怪表示「臉好尖」。由於相片造型極為搞怪，當時亦令不少網民都表示大嚇一跳，但有不少人好奇她所使用的面膜牌子，笑指她的相片如同「埃及法老」。

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如今已48歲的舒淇，出道多年外表仍如初出道時變化不大，令不少網民都大讚她保養得宜。而平日「零偶包」的舒淇，經常會在網上分享自己的生活及工作日常，展現平日最真實的一面，令不少網民都大讚她極為貼地。

逆齡抗老｜5大抗衰老食物

想要延長年輕狀態，生活及飲食方面調理皆不可或缺，食品專家Phil Bianchi推介5種可有助抗衰老的食物及飲品，強調這些食物分別具有抗炎、降低血管疾病，以及減少皮膚老化等風險，經常食用甚至可以「讓時間倒流」、「令人看起來年輕10歲」：

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抗衰老｜6種常見初老症狀+對應營養補充

年過30歲，不少人都會覺得體力、記憶力、生理質素等大不如前。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，其實踏入30歲後就容易出現「初老症」，除了體力明顯下降，記憶力也會逐漸衰退，身體代謝能力降低，常感腰痠背痛。因此，高敏敏針對6種常見初老症狀，分享對應營養素補充，透過從飲食中攝取有助預防及改善「初老症」。

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資料來源：Instagram@sqwhat

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