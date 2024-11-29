凍齡女星｜48歲舒淇全素顏曝光　近距離自拍相嚇壞網民

▲ 48歲舒淇全素顏曝光，近距離自拍相嚇壞網民。

【舒淇／保養／凍齡女星】台灣「性感女神」舒淇出道多年，一直以演技及美貌圈粉無數。平日喜愛於社交平台上分享生活日常的舒淇，日前分享了一張超近距離自拍，令不少網民大嚇一跳之餘，其全素顏近照更透露驚人凍齡狀態，令不少粉絲都大讚：「心臟受不了！」

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48歲的金馬影后舒淇昨日（28日）在社交平台Instagram上分享全身素顏近照，相片中她身穿紫色上衣、牛仔褲，頭戴一頂紅色棒球帽，造型簡單樸素，而不少網民發現她臉上並沒有任何妝容，素顏樣子與妝後差別不大，皮膚狀況亦非常好，看上去極為凍齡，令不少網民都大讚「超美！」、「心臟受不了」。

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樂於分享生活的舒淇，周三（27日）亦曾分享超近距離自拍，相片中身穿暗紅色上衣的她，臉上敷著金色底、紅色線條花紋面膜，相片呈上下顛倒狀態，造型如同金色機械人一般，配文搞怪表示「臉好尖」。由於相片造型極為搞怪，當時亦令不少網民都表示大嚇一跳，但有不少人好奇她所使用的面膜牌子，笑指她的相片如同「埃及法老」。

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如今已48歲的舒淇，出道多年外表仍如初出道時變化不大，令不少網民都大讚她保養得宜。而平日「零偶包」的舒淇，經常會在網上分享自己的生活及工作日常，展現平日最真實的一面，令不少網民都大讚她極為貼地。

逆齡抗老｜5大抗衰老食物

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抗衰老｜6種常見初老症狀+對應營養補充

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資料來源：Instagram@sqwhat

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