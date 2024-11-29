網絡熱話｜上海迪士尼驚現「輪椅車隊」　後生仔結伴扮殘障　$160日租電動輪椅代步

【上海迪士尼／電動輪椅／殘障人士】上海迪士尼驚見異象？近日有遊客發現，上海迪士尼樂園內突然出現「電動輪椅車隊」，在園區裡橫衝直撞，而租借的人居然是四肢健全的後生仔。有商家甚至在樂園門外兜售此項服務，只需￥150可以用足全日。

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上海迪士尼｜驚見電動輪椅車隊 如同「碰碰車」橫衝直撞

綜合內媒報道，上海迪士尼樂園門口有不少兜售租電動輪椅服務的商家，他們落力宣傳電動輪椅的性能、電池續航力等。小紅書上亦見有不少網民上載相片，上海迪士尼樂園有不少健全的年輕人以「電動輪椅」作為代步工具，事件引發爭議。

從網民上載的實況照片可見，上海迪士尼樂園大街上出現「輪椅車隊」，一班年輕人一邊嬉笑打鬧，一邊行駛如「碰碰車」橫衝直撞，自得其樂。而因為樂園內有大量電動輪椅橫行，阻礙一些特意來共聚天倫之樂的家庭，遊玩體驗感因此下降。

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上海迪士尼｜租借服務￥150一日

上海迪士尼一向有輪椅租賃服務，而該服務原意是為行動不便的人而設。據了解，手動輪椅每部租金為90元人民幣/日（約97港元）。近日有網民發現，有人在樂園門口兜售電動輪椅租借服務，日租費用為150至200人民幣人民幣（約161至215港元），如正值旅遊旺季甚至要提前預約，而租用這些電動輪椅的人，主要是不想多走路的年輕人。有商家介紹輪椅服務的賣點，指「電動輪椅可續航一整天，讓人少走2萬到3萬步。玩熱門項目時，可坐著排隊」；另有商家表示，他們還可以提供所謂的「檢查單」以應對迪士尼樂園的入園檢查。

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上海迪士尼度假區客服人員亦就事件回應，指園區裡租賃輪椅需要攜帶身體不適的相關證明，若沒有證明則不一定能租到，需要在現場與工作人員協商。據悉，目前電動輪椅還能進園區，近期或對相關規定進行調整。

上海迪士尼｜網民意見兩極 抓緊商機有利可圖

網民對此反應兩極，有人覺得電動輪椅橫行會影響入園體驗，甚至阻礙其他遊客。亦有人表示不尊重行動不便人士，濫用該服務。亦有人支持這種租借服務有商機，園區很大，若有輪椅代步亦不錯。

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