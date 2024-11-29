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腦膜炎｜婦人頭劇痛日食6粒止痛藥無效　揭患腦膜炎元兇竟關街市買餸事

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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內地廣東一名婦人經常出現劇烈頭痛，求醫後發現患上腦膜炎。

【頭痛/腦膜炎/隱球菌/街市買餸】廣東一名婦人經常出現劇烈頭痛，日食6粒止痛藥仍無法解決問題，輾轉求醫後發現患上腦膜炎，而元兇竟與她每天到街市買餸有關。

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綜合內媒報道，今年51歲的梅姨來自廣東河源，近期發燒感冒，之後便開始經常出現劇烈頭痛，就算每日吃6粒止痛藥也無法舒緩。她在當地的醫院就診後，醫生告知可能是頸椎病引起，於是她便一直按照頸椎病的標準治療，然而卻一直不見好轉。

她形容頭痛的程度「痛得腦袋像要炸開，整個人快痛得要『沒了』一樣」，並透露自己在醫院治療的一段時間，但體溫仍時高時低，頭痛症狀也沒有絲毫緩解。在經過10天的煎熬後，為了尋求進一步的治療，梅姨於9月下旬在家人的陪伴下前往另一間醫院求診。

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經過檢查後，醫院發現梅姨的頭痛並非由頸椎病引起，而是患上了隱球菌腦膜炎。據報，這種由真菌引起的腦膜炎主要影響中樞神經系統，且死亡率相對較高。醫院神經內一科副主任匡祖穎指出，梅姨的顱內壓增高，導致旁邊的腦組織被擠壓，同時引起顱神經損傷，造成視力下降、聽力受損等無法挽回的傷害。

儘管採用了抗真菌治療，梅姨的情況仍較嚴重，在住院期間差點失去左眼視力。醫生隨後為她進行緊急手術，術後經過一系列對症治療，梅姨的頭痛症狀終於完全好轉，視力亦得以恢復正常。

腦膜炎｜元兇與街市買餸相關

到底梅姨為何會感染隱球菌？答案竟與她的日常生活有關。醫院院長王展航解釋，隱球菌是一種廣泛存在於自然環境的真菌，在鳥類、禽類及土壤中較為常見，尤其在鴿糞中大量存在。而梅姨平日在家中負責買餸煮飯，經常會接觸家禽，有可能透過吸入含有隱球菌孢子的空氣受感染。

王展航提醒，隱球菌腦膜炎的臨床症狀與其他腦膜炎相似，包括發燒、頭痛、噁心和嘔吐，雖然病發率較低，但若未能及時治療，可能會危及生命。他又指出，隱球菌在正常情況下極少致病，但人在長期勞累、抵抗力下降時便會容易「中招」，並藉此呼籲市民在接觸家禽時注意個人衛生，而免疫力較低的人士應盡量避免直接接觸鳥類和家禽。

更多相關報道：健康警號︱女生平日少病痛突頭痛欲裂以為小感冒　發燒8天求醫揭腦膜炎【拆解7大症狀】

腦膜炎｜拆解7大症狀  

根據衞生署衞生防護中心資料指出，流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。

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腦膜炎種類及成因

‍1. 細菌性腦膜炎 : 由細菌引起的腦膜炎，如肺炎鏈球菌、流行性感冒嗜血桿菌、腦膜炎雙球菌、或革蘭氏陰性桿菌。

‍2.病毒性腦膜炎 :可由腸病毒引起

3. 真菌性腦膜炎 : 通過吸入環境中的真菌孢子而感染，但情況罕見，長期病患者如糖尿病、癌症或愛滋病的人，患真菌性腦膜炎的風險更高。

‍4. 寄生蟲性腦膜炎 :各種寄生蟲都可能引起腦膜炎或以其他方式影響大腦或神經系統。

腦膜炎高危人士 

  • 5歲以下幼兒
  • 16至55歲青少年
  • 55 歲以上的長者
  • 患有愛滋病或免疫系統受損的人士
  • 吸煙人士及吸入二手煙的人士
  • 曾受到其他病毒感染
  • 沒有接種疫苗者
  • 居住於擠逼環境的人士

資料來源：《魯中晨報》、《青島新聞》、衞生署衞生防護中心

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