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天價電話費｜高才通內地女忘交電話費　收4位數罰單兼律師信：天價罰單教我做人

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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高才通內地女忘交電話費，收4位數罰單兼律師信。

相信有不少人都試過忘記交電話費，近日有經高才通計劃來港的內地女生在社交平台分享，自己忘記繳交2個月的電話費，結果收到3千元的罰單及律師信警告，直指「天價罰單教我做人」。

天價電話費｜內地女忘交電話費 4位數罰單及律師信

該名內地女生於小紅書以「香港電話卡，天價罰單教我做人」為題發文，表示早前啟用了香港電話卡，但近2個月因去到海外，忘記繳費充值，直接收到罰單及律師信。原本月租計劃費用只需$200內，但罰金卻接近$3000，不僅如此，律師信亦一併寄到事主手上。

高才通女因忘交電話費收罰單及律師信。（小紅書＠_都曉_）

天價電話費｜事件後續曝光

樓主透露自己經常往返香港和內地，第一次遇到這類事，讓她不禁想起新加坡的罰款方式，「罰到你服氣為止」，她笑言，如果這也是賺錢方法之一，未免也太容易。幸好最後事主聯絡客服處理，成功豁免罰金。

電話單罰款約$3000。（小紅書＠_都曉_）

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天價電話費｜網民教1招預防收罰單

帖文一出引來不少網民留言，有人建議樓主可以使用PPS自動繳費服務，以防出現忘交費用而收罰單的情況，也有人提醒可以用香港支付寶繳交。

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