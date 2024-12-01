中環餅店｜人氣餅店2cm薄切蛋糕要價$98　網民揶揄：新出的減肥蛋糕

▲ 人氣餅店2厘米薄切蛋糕賣98元，網民揶揄：新出的減肥蛋糕。

部分餅店於櫥窗展示切件甜品時會考慮其美觀性，不會將其切開，而是在顧客點單後由店員現切打包，這十分考驗店員對單件甜品尺寸的把握。

日前有港女在Threads發帖，指光顧中環一間人氣餅店，購買一件98元的開心果口味切件蛋糕，惟打開包裝紙盒發現蛋糕厚度僅有2厘米，她直言「買了個失望」，有網民揶揄餅店稱「可能是新出的減肥蛋糕」。

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中環餅店｜$98切件蛋糕僅2厘米

樓主發帖稱，日前於中環人氣餅店購買一件售價98元的開心果口味切件蛋糕，職員切蛋糕時，她詢問道「哇，咁薄嘅？」，職員則回覆稱「同一1吋」。女子經測量發現，該蛋糕厚度為2厘米，不足店員所述的1吋（2.54厘米），又指「（蛋糕）味道未至於98元」，故十分失望。

樓主隨後補形容她購得的切件蛋糕，「其實佢另一邊仲要係斜，一邊厚，一邊薄，我望住把間尺，都諗咁薄嗰邊有冇1.5厘米」，遂大呻「貴我預咗，但可唔可以比返應有嘅質素同誠意俾我」。

中環餅店｜網民批餅店呃錢

此事引起網民熱議，不少人認為蛋糕定價過高，與其尺寸和質素不符，「細到咁」、「1吋都貴」、「好呃錢喎」、「唔怪得喺網上大部份都係店裡面未切嘅相」、「估唔到log cake cut成呢個size都可以賣98元」、「可以報海關，商品說明條例」、「呢個真係太離譜，$98唔緊要，人地一早就知係呢個價，但係你都俾返件合理size嘅蛋糕先啦」。

還有網民揶揄道「新疆切糕啲friend」、「新疆切糕玩法」、「啊….師傅都幾好刀工喎」、「可能新出的減肥蛋糕」、「塊Cake薄到大風啲都驚吹走，所以要咁大個盒」。

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