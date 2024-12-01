  • 20°C
香港時間：2024121日 (日) 10:53

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中環餅店｜人氣餅店2cm薄切蛋糕要價$98　網民揶揄：新出的減肥蛋糕

社會

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

人氣餅店2厘米薄切蛋糕賣98元，網民揶揄：新出的減肥蛋糕。

部分餅店於櫥窗展示切件甜品時會考慮其美觀性，不會將其切開，而是在顧客點單後由店員現切打包，這十分考驗店員對單件甜品尺寸的把握。

日前有港女在Threads發帖，指光顧中環一間人氣餅店，購買一件98元的開心果口味切件蛋糕，惟打開包裝紙盒發現蛋糕厚度僅有2厘米，她直言「買了個失望」，有網民揶揄餅店稱「可能是新出的減肥蛋糕」。

茶記豬扒｜茶餐廳吉列豬扒被批「像肉片」　網民質疑：食豬肉乾？

點擊圖片放大
+4
+3

中環餅店｜$98切件蛋糕僅2厘米

樓主發帖稱，日前於中環人氣餅店購買一件售價98元的開心果口味切件蛋糕，職員切蛋糕時，她詢問道「哇，咁薄嘅？」，職員則回覆稱「同一1吋」。女子經測量發現，該蛋糕厚度為2厘米，不足店員所述的1吋（2.54厘米），又指「（蛋糕）味道未至於98元」，故十分失望。

樓主隨後補形容她購得的切件蛋糕，「其實佢另一邊仲要係斜，一邊厚，一邊薄，我望住把間尺，都諗咁薄嗰邊有冇1.5厘米」，遂大呻「貴我預咗，但可唔可以比返應有嘅質素同誠意俾我」。

中環餅店｜網民批餅店呃錢

此事引起網民熱議，不少人認為蛋糕定價過高，與其尺寸和質素不符，「細到咁」、「1吋都貴」、「好呃錢喎」、「唔怪得喺網上大部份都係店裡面未切嘅相」、「估唔到log cake cut成呢個size都可以賣98元」、「可以報海關，商品說明條例」、「呢個真係太離譜，$98唔緊要，人地一早就知係呢個價，但係你都俾返件合理size嘅蛋糕先啦」。

還有網民揶揄道「新疆切糕啲friend」、「新疆切糕玩法」、「啊….師傅都幾好刀工喎」、「可能新出的減肥蛋糕」、「塊Cake薄到大風啲都驚吹走，所以要咁大個盒」。

茶餐廳豬扒｜上水某茶餐廳豬扒被批薄成紙　網民嘲：呢個餐主要係賣刀工

冰室炒蛋失手｜食客公審投訴冰室炒蛋唔合格　網民諷刺：下次記得叫佢走汁

黑色蛋糕｜港男食黑色蛋糕色素難清洗　公審餅店反被網民批：唔好搞笑

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
輪椅爸爸｜半身癱瘓無礙運動再攀高峰　黎志偉走出陰霾為兒樹立榜樣

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

黑色蛋糕｜港男食黑色蛋糕色素難清洗　公審餅店反被網民批：唔好搞笑
17:14 2024/11/27
黑色蛋糕｜港男食黑色蛋糕色素難清洗　公審餅店反被網民批：唔好搞笑
冰室炒蛋失手｜食客公審投訴冰室炒蛋唔合格　網民諷刺：下次記得叫佢走汁
10:18 2024/10/22
冰室炒蛋失手｜食客公審投訴冰室炒蛋唔合格　網民諷刺：下次記得叫佢走汁
茶餐廳豬扒｜上水某茶餐廳豬扒被批薄成紙　網民嘲：呢個餐主要係賣刀工
23:58 2024/11/05
茶餐廳豬扒｜上水某茶餐廳豬扒被批薄成紙　網民嘲：呢個餐主要係賣刀工
茶記豬扒｜茶餐廳吉列豬扒被批「像肉片」　網民質疑：食豬肉乾？
12:23 2024/11/25
茶記豬扒｜茶餐廳吉列豬扒被批「像肉片」　網民質疑：食豬肉乾？

你可能感興趣

黑色蛋糕｜港男食黑色蛋糕色素難清洗　公審餅店反被網民批：唔好搞笑
17:14 2024/11/27
黑色蛋糕｜港男食黑色蛋糕色素難清洗　公審餅店反被網民批：唔好搞笑
冰室炒蛋失手｜食客公審投訴冰室炒蛋唔合格　網民諷刺：下次記得叫佢走汁
10:18 2024/10/22
冰室炒蛋失手｜食客公審投訴冰室炒蛋唔合格　網民諷刺：下次記得叫佢走汁
茶餐廳豬扒｜上水某茶餐廳豬扒被批薄成紙　網民嘲：呢個餐主要係賣刀工
23:58 2024/11/05
茶餐廳豬扒｜上水某茶餐廳豬扒被批薄成紙　網民嘲：呢個餐主要係賣刀工
網絡熱話 甜品 蛋糕 中環

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

小紅書｜內地女來港銀行開戶　聽職員講4個字後即鬧爆
小紅書｜內地女來港銀行開戶　聽職員講4個字後即鬧爆
急症室最長等候時間（12月01日 時間04:05）
急症室最長等候時間（12月01日 時間04:05）
義教基層｜18同行資助逾200基層學童免費學習　劏房戶小孩跟劉知名劉慕裳學空手道追奧運夢
義教基層｜18同行資助逾200基層學童免費學習　劏房戶小孩跟劉知名劉慕裳學空手道追奧運夢
親子好去處｜渣打藝趣嘉年華一連兩日玩轉維園　10座高4米巨型木偶12.1街頭巡遊
親子好去處｜渣打藝趣嘉年華一連兩日玩轉維園　10座高4米巨型木偶12.1街頭巡遊