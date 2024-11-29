明星教材｜學霸王嘉爾肌肉身材成教材　女學生讚清晰易明上課不再眼瞓

▲ 相信王嘉爾也想不到，自己的肌肉照會成為人體結構的教材！

【王嘉爾/教材/學霸】王嘉爾（Jackson Wang）形象極正面，憑帥氣外表和貼心寵粉行為，俘虜萬千粉絲的心！而且Jackson自我管理相當嚴謹，時刻保持健美的肌肉身材，最近更成為內地學校教材，有老師用他的爆肌照片製作PowerPoint圖片範例，並標示出各個人體肌肉部位，此舉令女學生精神為之一振！

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王嘉爾明星教材｜王嘉爾肌肉相片成教材

國際巨星王嘉爾出名寵粉，間中還會在社交平台大派福利，展示自己結實的肌肉身型，引得粉絲心癢癢，沒想到他完美的肌肉線條竟成教材！近日一位來自中國陝西的網民在「小紅書」分享他們學校課堂上的教學PowerPoint ，老師引用Jackson的兩張照片，一張是演唱會裸上身，一張是健身房騷腹肌，令人看得熱血沸騰。

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王嘉爾明星教材｜助學生了解人體肌肉結構

老師用心地在照片上標示出各個人體肌肉部位，例如胸大肌、腹直肌、胸骨上窩、鎖骨下窩、三角肌等等，旨在幫助學生了解人體肌肉結構，讓課堂內容變得更加清晰易明，這項創意教學方法一出，網友們紛紛表示羨慕，積極詢問如何獲取這份教學材料，又表示想到學校觀課，有女同學就表示原本背不下來的肌肉名稱，現在因Jackson的關係，全部都已經記熟了，更坦言：「上堂唔眼瞓啦！」

另外有網友建議，Jackson可以考慮為自己的上半身製作一個模型，學生們就能更加感受到腹肌的每個部位，此建議獲得大量和議。

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王嘉爾明星教材｜出身運動世家獲史丹福大學取錄

Jackson表面憑身材成為教材，但別忘記他也是學霸一名，相信形象正面才是被老師選中的最大原因；30歲的Jackson貴為國際級偶像歌手、前韓國男團GOT7成員，他出身運動世家，爸爸王銳基為香港劍擊隊總教練，媽媽周平是前國家體操運動員，哥哥則是在澳洲擔任橄欖球員；連王嘉爾的爺爺都是中國超聲波醫學奠基人。

名人尖子｜王嘉爾從天才港隊劍手變國際巨星 棄奧運資格港大史丹福學位踏上星途

Jackson小時候居於沙田區，曾就讀區內的路德會梁鉅鏐小學小一至小三，小四開始轉讀美國國際學校（American International School），讀至11年級離校，名人校友包括陳曉東、趙式芝、車婉婉和張名雅等。而Jackson亦得到父母真傳，成為天才劍擊手，並獲選為港隊代表，但Jackson一直有明星夢，故說服父母同意讓他赴韓國當練習生。

為了星途，他更放棄了2012年倫敦奧運參賽資格，還有已取得的香港大學和美國史丹福大學（Stanford University）的取錄通知，專心到韓國做練習生，向演藝圈進發，最終他亦不負眾望，成為了形象健康的國際巨星！

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