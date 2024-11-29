  • 21°C
香港時間：20241129日 (五) 16:23

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

明星教材｜學霸王嘉爾肌肉身材成教材　女學生讚清晰易明上課不再眼瞓

升學教育

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

相信王嘉爾也想不到，自己的肌肉照會成為人體結構的教材！

【王嘉爾/教材/學霸】王嘉爾（Jackson Wang）形象極正面，憑帥氣外表和貼心寵粉行為，俘虜萬千粉絲的心！而且Jackson自我管理相當嚴謹，時刻保持健美的肌肉身材，最近更成為內地學校教材，有老師用他的爆肌照片製作PowerPoint圖片範例，並標示出各個人體肌肉部位，此舉令女學生精神為之一振！

點擊圖片放大
+6
+5

王嘉爾明星教材｜王嘉爾肌肉相片成教材

國際巨星王嘉爾出名寵粉，間中還會在社交平台大派福利，展示自己結實的肌肉身型，引得粉絲心癢癢，沒想到他完美的肌肉線條竟成教材！近日一位來自中國陝西的網民在「小紅書」分享他們學校課堂上的教學PowerPoint ，老師引用Jackson的兩張照片，一張是演唱會裸上身，一張是健身房騷腹肌，令人看得熱血沸騰。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
聖誕好去處2024｜迪士尼聖誕7大活動魔雪奇緣區迎首場飄雪　必睇聖誕樹亮燈/無人機表演/AR互動打卡

王嘉爾明星教材｜助學生了解人體肌肉結構

老師用心地在照片上標示出各個人體肌肉部位，例如胸大肌、腹直肌、胸骨上窩、鎖骨下窩、三角肌等等，旨在幫助學生了解人體肌肉結構，讓課堂內容變得更加清晰易明，這項創意教學方法一出，網友們紛紛表示羨慕，積極詢問如何獲取這份教學材料，又表示想到學校觀課，有女同學就表示原本背不下來的肌肉名稱，現在因Jackson的關係，全部都已經記熟了，更坦言：「上堂唔眼瞓啦！」

另外有網友建議，Jackson可以考慮為自己的上半身製作一個模型，學生們就能更加感受到腹肌的每個部位，此建議獲得大量和議。

點擊圖片放大
+4
+3

王嘉爾明星教材｜出身運動世家獲史丹福大學取錄

Jackson表面憑身材成為教材，但別忘記他也是學霸一名，相信形象正面才是被老師選中的最大原因；30歲的Jackson貴為國際級偶像歌手、前韓國男團GOT7成員，他出身運動世家，爸爸王銳基為香港劍擊隊總教練，媽媽周平是前國家體操運動員，哥哥則是在澳洲擔任橄欖球員；連王嘉爾的爺爺都是中國超聲波醫學奠基人。

名人尖子｜王嘉爾從天才港隊劍手變國際巨星　棄奧運資格港大史丹福學位踏上星途

Jackson小時候居於沙田區，曾就讀區內的路德會梁鉅鏐小學小一至小三，小四開始轉讀美國國際學校（American International School），讀至11年級離校，名人校友包括陳曉東、趙式芝、車婉婉和張名雅等。而Jackson亦得到父母真傳，成為天才劍擊手，並獲選為港隊代表，但Jackson一直有明星夢，故說服父母同意讓他赴韓國當練習生。

為了星途，他更放棄了2012年倫敦奧運參賽資格，還有已取得的香港大學美國史丹福大學（Stanford University）的取錄通知，專心到韓國做練習生，向演藝圈進發，最終他亦不負眾望，成為了形象健康的國際巨星！

相關內容：

新一代男神丨劉俊謙憑游泳考入體藝立志做運動員　中二膝傷陷低潮靠一事走出踏上演藝路

盛勁為學歷丨盛勁為讀Band1英中會考25分　窮小子升港大靠半工讀交學費

學霸港姐丨港大營養學碩士推薦健腦營養早餐　馮盈盈助DSE考生增強記憶力+集中思路

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

名人尖子｜王嘉爾從天才港隊劍手變國際巨星　棄奧運資格港大史丹福學位踏上星途
20:30 2024/05/13
名人尖子｜王嘉爾從天才港隊劍手變國際巨星　棄奧運資格港大史丹福學位踏上星途
明星教材︱4孩爸林盛斌變小三中文科教材　學生1個詞形容外貌特徵令Bob急澄清
16:37 2024/05/20
明星教材︱4孩爸林盛斌變小三中文科教材　學生1個詞形容外貌特徵令Bob急澄清
林海峰母校｜林海峰重返母校跟師弟合照零違和　聖若瑟書院逾百年名校孕育歌王科學家
21:00 2024/11/04
林海峰母校｜林海峰重返母校跟師弟合照零違和　聖若瑟書院逾百年名校孕育歌王科學家
名人尖子｜劉俊謙讀Band 1英中學生照曝光　因1事由運動健將變戲劇才子
16:57 2024/10/28
名人尖子｜劉俊謙讀Band 1英中學生照曝光　因1事由運動健將變戲劇才子
學霸港姐｜鄧卓殷返母校協恩中學分享職場經歷　直資名校重視德育曾誕DSE超級狀元
13:35 2024/11/11
學霸港姐｜鄧卓殷返母校協恩中學分享職場經歷　直資名校重視德育曾誕DSE超級狀元
學霸港姐｜陳曉華小學生相被公開以21字回應　中小學讀名校DSE考27分成中大校花
20:10 2024/11/22
學霸港姐｜陳曉華小學生相被公開以21字回應　中小學讀名校DSE考27分成中大校花

你可能感興趣

名人尖子｜王嘉爾從天才港隊劍手變國際巨星　棄奧運資格港大史丹福學位踏上星途
20:30 2024/05/13
名人尖子｜王嘉爾從天才港隊劍手變國際巨星　棄奧運資格港大史丹福學位踏上星途
明星教材︱4孩爸林盛斌變小三中文科教材　學生1個詞形容外貌特徵令Bob急澄清
16:37 2024/05/20
明星教材︱4孩爸林盛斌變小三中文科教材　學生1個詞形容外貌特徵令Bob急澄清
林海峰母校｜林海峰重返母校跟師弟合照零違和　聖若瑟書院逾百年名校孕育歌王科學家
21:00 2024/11/04
林海峰母校｜林海峰重返母校跟師弟合照零違和　聖若瑟書院逾百年名校孕育歌王科學家
中小學教育 歌手 王嘉爾 正能量

最高瀏覽

湯洛雯疑懷孕丨湯洛雯缺席「2Line黨」聚會　蕭正楠一句話引靚湯大肚猜測
湯洛雯疑懷孕丨湯洛雯缺席「2Line黨」聚會　蕭正楠一句話引靚湯大肚猜測
急症室最長等候時間（11月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月29日 時間12:05）
失智症丨曾撼頭埋牆71歲張偉文近況曝光　發黑暴瘦惹健康憂慮
失智症丨曾撼頭埋牆71歲張偉文近況曝光　發黑暴瘦惹健康憂慮
英國王室｜哈里梅根被爆離婚傳分居3個月？　外媒拍到關鍵畫面：豪宅外現搬屋車
英國王室｜哈里梅根被爆離婚傳分居3個月？　外媒拍到關鍵畫面：豪宅外現搬屋車
影壇大哥大丨72歲洪金寶疑似戴口水肩出席飯局 　患糖尿病自爆身體失1功能
影壇大哥大丨72歲洪金寶疑似戴口水肩出席飯局 　患糖尿病自爆身體失1功能