紅館棟篤笑丨黃子華封咪後有接班人？　45歲男星成第4位紅館開棟篤笑藝人

▲ 阿Bob宣布明年在紅館開棟篤笑。

【林盛斌 / 棟篤笑 / 阿Bob】黃子華在2018年舉行棟篤笑《金盆𠺘口》後封咪,表示不會再做棟篤笑!而現年45歲的林盛斌(Bob)在昨晚(11月28日)「感恩節」於個人社交平台宣布喜訊,表示進軍紅館開棟篤笑。

阿Bob上載一張在青天朗日下望住紅館的照片,首先寫道:「今日,係感恩節,你好,我係阿Bob,林盛斌。我一直都相信感恩嘅力量。」

林盛斌棟篤笑挑機薛家燕鬥跳「花花舞」 阿Bob感激家燕姐當年提攜之恩

▲ 阿Bob上載望住紅館的照片報喜訊。

阿Bob開棟篤笑丨自知不足不斷努力

然後,阿Bob回憶稱:

大學畢業之後,加入新城電台做營業員,做咗九個月,之後去咗節目部做PA,再經過咗一段時間,終於有自己嘅節目,開咪做DJ,做咗好幾年,之後好好彩可以加入電視台,做咗好多個綜藝節目,拍咗好幾個劇集,然後中間亦都有去拍過唔少我好喜愛嘅電影,每一個階段,每一個機會,我都心懷感恩。 每一日,我都同自己講,要繼續努力,繼續進步,因為自己唔係一個好叻嘅人,所以一定要鞭策自己,令到自己可以再叻啲,再好啲,再勁啲。 2015年12月,喺伊利沙伯體育館,我開咗我人生第一個棟篤笑Bob’s Up,跟住去咗好幾個唔同嘅地方做咗一個小巡迴。 2021年12月,喺九龍灣Star Hall,開咗第二次嘅棟篤笑The Bobfather,好開心,亦非常感恩得到好多人嘅支持、令 The Bobfather呢個 Talk show 可以去咗好多好多個地方做咗個大巡迴,我地一直都希望呢個系列嘅尾站可以返嚟香港,搵個場地,再做多一次,為我人生第二個Talk show 寫上一個完美嘅落幕。

▲ 阿Bob之前閞棟篤笑,家人到場打氣。

接著,他感恩地表示:

咁多年嚟,我嘅人生教練兼好拍檔小霖,不斷入紙申請去一個我哋好想去嘅地方,無奈地,每一次都係拒絕、拒絕、再拒絕,佢曾經同我講過,已經被拒絕到冇晒感覺,但係佢仍然堅持繼續去試,唔放棄地去試,而我就每日都不斷用吸引力法則去構想,諗吓自己喺台下等緊升降台升我上去嘅心情,諗吓自己身處現場被觀眾包圍嘅感覺,諗吓每講一個gag觀眾笑得好開心嘅畫面。

▲ 2021年12月,在九龍灣Star Hall開騷。

然後,阿Bob回望曾在紅館開talk show的前輩,稱:

喺呢個場地,曾經開過棟篤笑嘅演藝界人士,就係只有黃子華,林海峰,許冠文,

每一位都係我非常欣賞同埋尊重嘅前輩。 我,阿Bob,林盛斌,將會係第四個。 今日係感恩節,各位親愛嘅好朋友,喺度我正式宣佈: 「The Bobfather,終極尾站Finale,三月,紅館見!」 感恩這麽多年每一個,一直支持我,一直相信我嘅朋友! 今次,我覺得自己,真係好爭氣!

最後,他感謝經理人Kaman,並留下「勵志Bite」稱:「相信便看見,有志事竟成,祝大家感恩節快樂!」

▲ 阿Bob家住豪宅。

阿Bob開棟篤笑丨命運掌握手中

阿Bob由電台DJ、金牌司儀,到自設公司做老闆,進駐豪宅、名利雙收,但他在日前TVB播出的《與天地對話》內,表示其實人生上半場曾經歷無數失敗,尤其疫情數年間,無論個人抑或製作公司均工作量大減甚至零收入,坦言曾一度「怨社會、怨疫情、怨經濟」,但深明命運掌握手中,思想和行為必須改變,終放下老闆尊嚴求變,才成功渡過難關。

同時,Bob在節目憶起讀書時期曾扮惡企圖保護脆弱心靈,有次Bob與學校內惡霸起衝突,結果被「接放學」兼遭毆打,直言該次痛楚過後換來醒覺:「之後開始笑多啲,願意同人交往多啲同冇咁寸,最後同呢班同學仔反而變成朋友,到依家仲有keep住聯絡。」

另外,Bob又在節目感嘆演藝圈像鱷魚潭危機四伏:「表面歌舞昇平,個個笑笑口,其實都係危機四伏,好多人想你死!」並透露約10年到8年前,曾有一次當男主角的機會,但因有不同聲音指他「未夠班」最終易角,稱:「唔夠勁、唔夠強就冇架喇,所以我同自己講,每日一定要有進步,逐少逐少咁累積,幾年成就已經可以好大。」

點擊圖片放大

阿Bob開棟篤笑丨難忘女兒網上撐爸爸

至於對於連續多年登上「十大我最討厭藝人榜」,面對酸民奚落及嘲笑,Bob均一笑置之。

Bob指曾有網民在大女Faye社交網站留言:「你爸爸是垃圾」,但感恩當時只有12、13歲大的Faye相當懂事,沒被打擊之餘,更為爸爸平反,憶述指:「我個女回覆:『No, my dad is not rubbish!he is my hero』,係好感動,個女好生性識得維護爸爸、保護爸爸聲譽。」

