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紅館棟篤笑丨黃子華封咪後有接班人？　45歲男星成第4位紅館開棟篤笑藝人

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 4 分鐘前

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阿Bob宣布明年在紅館開棟篤笑。

【林盛斌 / 棟篤笑 / 阿Bob】黃子華在2018年舉行棟篤笑《金盆𠺘口》後封咪，表示不會再做棟篤笑！而現年45歲的林盛斌（Bob）在昨晚（11月28日）「感恩節」於個人社交平台宣布喜訊，表示進軍紅館開棟篤笑。

阿Bob上載一張在青天朗日下望住紅館的照片，首先寫道：「今日，係感恩節，你好，我係阿Bob，林盛斌。我一直都相信感恩嘅力量。」

林盛斌棟篤笑挑機薛家燕鬥跳「花花舞」　阿Bob感激家燕姐當年提攜之恩

阿Bob上載望住紅館的照片報喜訊。

阿Bob開棟篤笑丨自知不足不斷努力

然後，阿Bob回憶稱：

大學畢業之後，加入新城電台做營業員，做咗九個月，之後去咗節目部做PA，再經過咗一段時間，終於有自己嘅節目，開咪做DJ，做咗好幾年，之後好好彩可以加入電視台，做咗好多個綜藝節目，拍咗好幾個劇集，然後中間亦都有去拍過唔少我好喜愛嘅電影，每一個階段，每一個機會，我都心懷感恩。

每一日，我都同自己講，要繼續努力，繼續進步，因為自己唔係一個好叻嘅人，所以一定要鞭策自己，令到自己可以再叻啲，再好啲，再勁啲。

2015年12月，喺伊利沙伯體育館，我開咗我人生第一個棟篤笑Bob’s Up，跟住去咗好幾個唔同嘅地方做咗一個小巡迴。

2021年12月，喺九龍灣Star Hall，開咗第二次嘅棟篤笑The Bobfather，好開心，亦非常感恩得到好多人嘅支持、令 The Bobfather呢個 Talk show 可以去咗好多好多個地方做咗個大巡迴，我地一直都希望呢個系列嘅尾站可以返嚟香港，搵個場地，再做多一次，為我人生第二個Talk show 寫上一個完美嘅落幕。

阿Bob之前閞棟篤笑，家人到場打氣。

接著，他感恩地表示：

咁多年嚟，我嘅人生教練兼好拍檔小霖，不斷入紙申請去一個我哋好想去嘅地方，無奈地，每一次都係拒絕、拒絕、再拒絕，佢曾經同我講過，已經被拒絕到冇晒感覺，但係佢仍然堅持繼續去試，唔放棄地去試，而我就每日都不斷用吸引力法則去構想，諗吓自己喺台下等緊升降台升我上去嘅心情，諗吓自己身處現場被觀眾包圍嘅感覺，諗吓每講一個gag觀眾笑得好開心嘅畫面。

2021年12月，在九龍灣Star Hall開騷。

然後，阿Bob回望曾在紅館開talk show的前輩，稱：

喺呢個場地，曾經開過棟篤笑嘅演藝界人士，就係只有黃子華，林海峰，許冠文，
每一位都係我非常欣賞同埋尊重嘅前輩。

我，阿Bob，林盛斌，將會係第四個。

今日係感恩節，各位親愛嘅好朋友，喺度我正式宣佈：

「The Bobfather，終極尾站Finale，三月，紅館見！」

感恩這麽多年每一個，一直支持我，一直相信我嘅朋友！

今次，我覺得自己，真係好爭氣！

最後，他感謝經理人Kaman，並留下「勵志Bite」稱：「相信便看見，有志事竟成，祝大家感恩節快樂！」

阿Bob家住豪宅。

阿Bob開棟篤笑丨命運掌握手中

阿Bob由電台DJ、金牌司儀，到自設公司做老闆，進駐豪宅、名利雙收，但他在日前TVB播出的《與天地對話》內，表示其實人生上半場曾經歷無數失敗，尤其疫情數年間，無論個人抑或製作公司均工作量大減甚至零收入，坦言曾一度「怨社會、怨疫情、怨經濟」，但深明命運掌握手中，思想和行為必須改變，終放下老闆尊嚴求變，才成功渡過難關。

同時，Bob在節目憶起讀書時期曾扮惡企圖保護脆弱心靈，有次Bob與學校內惡霸起衝突，結果被「接放學」兼遭毆打，直言該次痛楚過後換來醒覺：「之後開始笑多啲，願意同人交往多啲同冇咁寸，最後同呢班同學仔反而變成朋友，到依家仲有keep住聯絡。」

另外，Bob又在節目感嘆演藝圈像鱷魚潭危機四伏：「表面歌舞昇平，個個笑笑口，其實都係危機四伏，好多人想你死！」並透露約10年到8年前，曾有一次當男主角的機會，但因有不同聲音指他「未夠班」最終易角，稱：「唔夠勁、唔夠強就冇架喇，所以我同自己講，每日一定要有進步，逐少逐少咁累積，幾年成就已經可以好大。」

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阿Bob開棟篤笑丨難忘女兒網上撐爸爸

至於對於連續多年登上「十大我最討厭藝人榜」，面對酸民奚落及嘲笑，Bob均一笑置之。

Bob指曾有網民在大女Faye社交網站留言：「你爸爸是垃圾」，但感恩當時只有12、13歲大的Faye相當懂事，沒被打擊之餘，更為爸爸平反，憶述指：「我個女回覆：『No, my dad is not rubbish！he is my hero』，係好感動，個女好生性識得維護爸爸、保護爸爸聲譽。」

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