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準爸爸｜40歲高鈞賢閃婚封盤疑雙囍臨門　年初透露想做暖爸：人生將迎來新角色

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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40歲前港男高鈞賢升呢準爸爸。

【香港先生/高鈞賢/閃婚】入行19年、現年40歲前港男冠軍高鈞賢，日前現身時左手無名指戴著戒指，他預告下月初宣布開心事，人生將迎來一個新「角色」，似乎已低調結婚的他升呢準爸爸。

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準爸爸高鈞賢｜女友以手遮肚

今年10月，高鈞賢孖圈外女友去美加旅遊，事後於小紅書鮮有貼出咀嘴相，眼利網民當時發現高鈞賢女友以手遮肚，腹部微隆，手上更戴上疑似訂婚戒指，未知二人是否於海外閃婚。

另外，高鈞賢早前上載Home tour片，介紹位處深圳逾2千呎愛巢，眼利的網民發現房間窗台擺放了「孕婦枕」，這用品是讓孕婦方便側睡，雖然網民估計高鈞賢準備升呢人父，惟當事人一直沒有回應。

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準爸爸高鈞賢｜年初透露想成家立室

今年初高鈞賢現身HOY TV活動時，他直言已到適婚年紀，有成家立室之計劃，亦不排除會閃婚，惟由於另一半是圈外人，將來結婚也低調處理。

問及會否急於當爸爸？高鈞賢笑稱以前做暖男，現今希望做暖爸，他說無論龍年或蛇年生B也不錯，相信小孩都會旺自己。

高鈞賢小學就讀九龍城區名校拔萃小學。（香港經濟日報資料圖片）

準爸爸高鈞賢｜有家底兼有學歷

高鈞賢自細家境不錯，小學就讀拔萃小學，名人校友包括王賢誌、郭嘉駿、香港立法會議員田北辰以及前《香港大學民意研究計劃》總監鍾庭耀等。

10歲時，高鈞賢隨家人移民加拿大多倫多，於當地繼續完成小學至中學課程，其後入讀約克大學工商理系，主修市場學。

2004年他回流香港做模特兒，翌年參加香港先生選舉奪取冠軍，繼而簽約TVB成為旗下經理人合約藝人。

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準爸爸高鈞賢｜多女神級緋聞女友

外型俊朗的高鈞賢入行以來緋聞多多，位位緋聞女友也是女神級，包括前港姐冠軍葉翠翠、陳法拉、苟芸慧及徐子珊。

另外，他跟「億萬千金」吳玥彤有過短暫情緣，惟最終分手收場。高鈞賢謂跟女方的富貴家境沒關，他說：「不會有壓力，我由16歲開始沒有花過家人的錢，習慣靠自己賺錢去買喜愛的東西，這樣會開心一點。」

高鈞賢強調擇偶時不看重家底，他說：「如果未來太太或女友很富有，這是她的事，我喜愛簡單的生活。我是勞碌命，亦很享受這生活，我是一個唔使女人錢的男人。」

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